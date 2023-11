[タニウム合同会社]

売上が前年比1,000%を超える大きな成長を遂げ今年新設のInternational Growth Partner Awardを受賞



2023年11月16日 - 業界唯一のコンバージド・エンドポイント管理(XEM)プロバイダであるタニウム合同会社(本社:東京都千代田区、アジア太平洋日本地域プレジデント 兼 日本法人代表執行役社長:古市 力、以下タニウム)は、11月13日からテキサス州オースティンで開催されたフラッグシップイベントConverge 2023で、NTTコミュニケーションズ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員:丸岡 亨、以下NTT Com)が、International Growth Partner Awardを受賞したことを発表しました。





International Growth Partner Awardは、北米市場との競争条件を平準化するために、2023年にGlobal Partner Awardのひとつとして新設されたアワードで、売上のみならず新規顧客の開拓や事業拡大などで、素晴らしい成果をあげているパートナーを表彰するものです。



NTT Comは、営業活動やマーケティング、技術者の養成において、タニウムと密接に協業してきました。その活動の結果、大規模案件の獲得などにより、この1年間で年間の売上が前年比1,000%を超える大きな成長を遂げています。この大きな活躍を讃え、この度International Growth Partner Awardが授与されました。尚、当社のGlobal Partner Awardを日本のパートナーが受賞するのは初となります。







この度の受賞に伴い、NTT Comの執行役員ビジネスソリューション本部ソリューションサービス部長山下 克典様より、次のコメントをいただいております。



「この度は、栄誉ある賞をいただき誠にありがとうございます。本賞を日本の企業が受賞するのは初めてということで、大変意義深く存じます。サイバー攻撃が年々巧妙化・複雑化し、企業環境におけるセキュティ脅威が増大する中、企業経営に直結するサイバーセキュリティリスクへの対応ニーズが益々高まっています。弊社はこうしたお客さまニーズに対応するため、Tanium製品のもつ、エンドポイント(クライアント端末、サーバー)の可視化などの衛生管理(サイバーハイジーン)機能を最大限活用すると共に、 弊社が長年培ってきたセキュリティおよびネットワークなどのソリューション提供のノウハウを組み合わせることで、タニウム社とともに、お客さまの多様化・複雑化するICT資産の管理・運用の最適化を実現して参ります」



タニウムのアジア太平洋地域Chief of Staff兼日本法人パートナービジネス・マーケティング最高責任者、齊藤純哉は次のように述べております。



「NTT Com様がこの度International Growth Partner Awardを受賞されたことを、心よりお祝い申し上げます。世界中のパートナーの中から本賞に選ばれたことは、NTT Com様のビジネス推進力と卓越した実績が高く評価された証であり、この快挙に深く敬意を表します。NTT Com様はコロナ禍においてもバーチャルでエグゼクティブブリーフィングを実施され、さらにはエンドユーザー様とのラウンドテーブルも積極的に展開されるなど、お客様との関係構築に真摯に取り組んでこられました。タニウムとしても、長年にわたるNTT Com様とのパートナーシップを誇りに思っております。共に歩んできた道のりは、お互いの成長と成功に寄与するものであり、今後も更なる協力関係の強化を心待ちにしております」



業界唯一のコンバージド・エンドポイント管理(XEM)プロバイダであるタニウムは、複雑なセキュリティとテクノロジー環境を管理するための従来のアプローチにおけるパラダイムシフトをリードしています。デバイス間の包括的な可視性、統一されたコントロールセット、そして「機密情報と大規模インフラの保護」という単一の共有目的に向けた共通のタクソノミを提供する単一のプラットフォーム内にIT、コンプライアンス、セキュリティ、リスクを統合することで、タニウムは、すべてのチーム、エンドポイント、ワークフローをサイバー脅威から保護します。タニウムは、Fortuneの 「Best Large Workplaces in Technology」に選ばれ、8年連続で「Forbes Cloud 100」に選ばれています。実際、Fortune 100の半数以上と米軍は、タニウムが人々を保護し、データを守り、システムを保護し、あらゆる場所のあらゆるエンドポイントを監視して制御することを信頼しています。これが”The Power of Certainty”です。www.tanium.jp をご覧いただき、FacebookとTwitterでフォローしてください。



