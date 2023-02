[サンマルクカフェ]

~大切なあの人と幸せのひとときを~



株式会社サンマルクカフェ(本社:岡山県岡山市 代表取締役社長:鎌田 滋之)は、2月10日(金)から2月14日(火)までの5日間、大切な人と一緒にバレンタイン期間をお過ごしいただきたいという思いを込めて、サンマルクカフェアプリ会員様限定『バレンタインBuy One Get One』キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン対象商品は、「サンマルクブレンド」「アメリカン」、期間限定「ハートトッピングショコラスムージー」「ハートトッピングショコララテ」となり、対象商品を1杯ご購入頂くと、ご購入商品と同じドリンクをもう一杯ご提供する『バレンタイン Buy One Get One』クーポンをアプリ会員様向けにキャンペーン期間中毎日配信いたします。

「サンマルクカフェアプリ」をダウンロードし、大切なご友人、恋人、ご家族とご一緒にご来店くださいませ。今年のバレンタインは大切な人とサンマルクカフェで幸せのコーヒータイムを楽しみませんか?











キャンペーン内容





■キャンペーン対象店舗 :サンマルクカフェ、 サンマルクカフェ+R、 サンマルクカフェMICRO全店 ※サンマルクカフェ新宿御苑前店は対象外

■期 間 :2023年2月10日(金)~2023年2月14日(火)

■対象者 :アプリ会員様限定

■対象商品:サンマルクブレンド(ICE・HOT)・アメリカンコーヒー(ICE・HOT)・ハートトッピングショコラスムージー・ハートトッピングショコララテ

■内 容 :アプリクーポンのご提示で、サンマルクブレンド(ICE・HOT)・アメリカンコーヒー(ICE・HOT)・ハートトッピングショコラスムージー・ハートトッピングショコララテをご注文のお客様に同じドリンクをもう一杯プレゼント

■アプリダウンロードはこちらから

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7/id1456733234







注意事項



・サンマルクカフェアプリ会員様限定のキャンペーンです。

・クーポンは2/10(金)から2/14(火)まで毎日午前0時に配信されます。

・クーポンの有効期限は配信日当日となります。

・クーポンは「コーヒー用クーポン1枚」「ハートトッピングショコララテ/ハートトッピングショコラスムージー用1枚」の2枚が配信されます。

・アプリクーポンは必ず、 お会計前にご提示ください。

・ダウンロード後すぐにご利用いただけます。





可愛らしい見た目に「ハートトッピングショコラスムージー」・濃厚なチョコレートとミルクのコクを味わう「ハートトッピングショコララテ」



季節限定ドリンク「ハートトッピングショコラスムージー」「ハートトッピングショコララテ」は、カカオを感じるビターなチョコレートドリンクに、コクのあるホイップクリームとチョコレートソース、可愛いハートをトッピングした商品です。

スムージーは、ビターチョコレートを使用しているためスムージー自体はビターな大人の味わいになっています。トッピングのホイップクリームやチョコレートを混ぜることで、ミルクのまろやかな甘さとコクがプラスされ、味わいの変化を楽しむことができます。赤いハートをトッピングした甘くて可愛らしい見た目とのギャップを楽しんでください。

「ハートトッピングショコララテ」は、濃厚なビターチョコレートとミルクの甘みとコクを味わっていただけます。ドリンク自体の甘さも控えめにし、すっきりとした甘さにしたことで、トッピングのホイップクリームがとろけて全体をまろやかに優しくまとめた味わいになっています。キャンペーン最終日の2/14(火)までの販売商品ですので、この機会にぜひお楽しみくださいませ!







深いコクとスッキリした酸味の「サンマルクブレンド」・深いコクと酸味を軽い口当たりで仕上げた「アメリカン」



サンマルクカフェのコーヒーは、お客様からオーダーをいただいてから豆を挽いて蒸らし抽出する方式で、セルフサービススタイルのショップではサンマルクカフェが初めて導入いたしました。また、日本人の好みを意識して、コクと酸味が強いホテルタイプに仕上げております。

チョコクロをはじめとする焼きたてパンにも相性がよい一杯となっておりますので、ぜひご一緒にお楽しみくださいませ。







サンマルクカフェについて



サンマルクカフェは、1番人気商品“チョコクロ”をはじめ、長年の人気商品“やみつきドッグ”や

“じゃがバタデニッシュ”など全てのパン、サンドイッチを店内で手作りしているNo.1ベーカリーカフェです。独自開発の「遠赤外線」効果を発するオーブンを使用し、毎日お客様へ焼きたてパンをお届けしております。サンマルクカフェは「最高のひととき」を創造し続けます。







会社概要







会社名:株式会社サンマルクカフェ

所在地:岡山県岡山市北区平田173-104

代表者:鎌田 滋之

設立:1989年3

URL:https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/

事業内容:サンマルクカフェ事業



【サンマルクカフェ 公式サイト】

Twitter https://twitter.com/st_marc_cafe309

Instagram https://www.instagram.com/saint_marc_cafe_official



【お客様からのお問い合わせ先】

お客様相談窓口

TEL:086-250-8409(平日9時~17時)

お問い合わせフォーム

URL:https://saint-marc-hd.com/mailform/opinion.html?gyotai=cafe



※本プレスリリース内の画像は全てイメージです。

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/03-19:16)