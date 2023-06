[株式会社HYPERITHM]

日本と韓国を拠点にデジタル資産金融サービスを提供するHyperithm Group(本社:東京都千代田区、代表取締役:ロイド・リー)のメンバーが、2023年6月2日~4日の3日間、韓国ソウルで行われたETH Seoul Hackathon 2023で、「Gnosis Chain上の最も革新的なdApps」賞と「Best New Subgraph」賞を受賞しました。







ETH Seoulについて





ETH Seoulは世界中で開催されているETH Globalイベントの一つで、2023年6月2日~4日の3日間、韓国ソウルで開催されました。ETH Globalは、イーサリアムブロックチェーン及びdApps(分散型アプリケーション)に焦点を当てたハッカソンやイベントを主催する組織です。イーサリアムエコシステム内の開発者が集まり、チームで協力し、イーサリアムを活用した革新的なプロジェクトを開発します。ワークショップや専門家のプレゼンテーションも行われ、ブロックチェーン開発の知識とスキルの向上が図られます。ETH Globalのイベントは世界的な人気を集めており、イーサリアムエコシステムの成長と発展に貢献しています。



イベントページ:https://2023.ethseoul.org/



Hyperithmの受賞プロジェクト





「Tazza」(the Most innovative dApps on Gnosis Chain賞受賞)

Tazzaは、Zero-Knowledge(ZK)技術を使用して完全にオンチェーンのカードゲームを作成するフレームワークです。Tazzaは、Web3の世界で、ゲームプレイが依然として中央集権的なサーバーに依存しており、部分的にしかオンチェーンゲームが存在しないという問題を解決します。詳細は下記の紹介ページをご覧ください。



Tezza紹介ページ: https://devfolio.co/projects/tazza-3be2





チームメンバー:Youngchan、Sanghyeon、Seungtaek

チームからの一言:私たちのプロジェクトは、DAPPというよりは技術的なフレームワークで、また、ゲームに関するプロジェクトは我々だけという不利な条件にもかかわらず、受賞することができ大変嬉しいです。今後もWeb3ゲームの限界に挑戦していきたいです。



「Chain Feed」(Best New Subgraph賞受賞)

Chain Feedは、Crypto市場で一般投資家が直面する課題に対応するための分析ツールです。このツールは、オンチェーンの情報へのアクセスを民主化するために、厳選されたリアルタイムのデータフィードを提供することを目指しています。これにより、個人の投資家は情報に基づいた意思決定を行い、変動の激しい市場で成果を出すことができます。詳細は下記の紹介ページをご覧ください。



Chain Feed紹介ページ:https://devfolio.co/projects/chain-feed-7593



チームメンバー:Junghyun、Yooseok、Kyoungseo、Keon、その他外部デザイナー1名

チームからの一言:

ハッカソンのルール: ビッグアイデアは常に勝つ。優れたUXもたいてい勝つ。しかし、完璧な実装が必ずしも勝つとは限らない...。



ETH Seoulの所感

・今回のETHソウルには、46チーム、200人以上が参加する大規模イベントとなりました。会場やスケジュールに多くの制限がありましたが、私たちがブロックチェーン領域で培った技術や経験を発揮できたのではないかと思っています。

・プロジェクトや受賞チームのほとんどが技術的な側面よりもUIに焦点を当てていたことは、貴重な学習体験となりました。また、AIを取り入れたプロジェクトも多く見受けられました。

・Hyperithmは、ETHソウルの主催者やチームメンバー、そして我々を支えてくれるコミュニティに感謝の意を表します。私たちは今後も、ブロックチェーンとweb3領域で引き続き革新を起こし、その可能性を広げていきたいと思います。



■Hyperithm Groupについて

Hyperithmは2018年1月の創業以来、日本と韓国を拠点に機関投資家などを対象とした暗号資産のウェルスマネジメント事業を展開しています。日本においては、適格機関投資家等特例業務の届出を、韓国においては日本の暗号資産交換業に相当する暗号資産事業者の届出を完了しています。2022年3月には、シリーズBのブリッジラウンドにてCoinbase Venturesより資金調達を行いました。2022年5月からは適格機関投資家等特例業務に基づく国内初ビットコイン建てのファンドを運用開始しています。また、2022年6月には、Web3のエコシステムの活性化を目的とした、Web3ファンドを組成し活発に投資を行っています。



【会社概要】

会社名:株式会社HYPERITHM

代表者:代表取締役 Lloyd Lee(李 沅俊)

本社所在地:東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4階 FINOLAB内

設立:2018年1月

役職員数:30人(関係会社を含む)

海外拠点:韓国

会社HP:https://hyperithm.jp



Hyperithm Emerges as Double Winners at ETH Seoul Hackathon 2023



Hyperithm, a leading digital asset financial service provider based in Tokyo and Seoul, is pleased to report recent successes at the ETH Seoul Hackathon 2023. Our talented developer teams have been recognized with two notable awards. They earned the 'Most innovative dApps on Gnosis Chain' award, and the 'Best New Subgraph' award. This recognition illustrates our profound expertise and extensive experience within the blockchain industry.



About Hyperithm

Hyperithm, with operations centered in Tokyo and Seoul, is an influential figure in the digital asset finance arena, backed by a roster of respected investors such as Coinbase, Samsung, Kakao, and Hashed.



Hyperithm specializes in algorithm/HFT-based, market-neutral strategies for institutions and HNWIs, offering a comprehensive suite of crypto prime brokerage services as a fully regulated Virtual Asset Service Provider (VASP).



Guided by the vision of our co-founders, an ex-Morgan Stanley investment banker and a Forbes 30 Under 30 serial entrepreneur, Hyperithm is not just a financial innovator but also an active supporter of the growing Web3 ecosystem, investing in Layer 1/Layer 2s, dApps, gaming projects, and asset managers.



About ETH Seoul

ETH Seoul is a gathering point for developers within the Ethereum ecosystem, facilitating the exchange of ideas and the creation of innovative solutions for both the Korean and global communities.



Hyperithm's Winning Projects

Tazza: A framework for trustless, verifiable, and private card games on the blockchain, presented by team members Youngchan, Sanghyeon, and Seungtaek. Despite its technical nature, this gaming framework stood out due to its innovative approach to web3 games. For more details, visit Tazza.



Chain Feed: A timeline-based web app designed to democratize on-chain intelligence, brought to life by Junghyun, Yooseok, Kyoungseo, and Keon, an external designer. This project emphasizes the importance of the "big idea" in hackathons. For further information, check out Chain Feed.



A Few Words from the Teams

Our attendees were amazed by the scale of ETH Seoul, which saw over 200 participants and 46 teams - far exceeding expectations. Despite the logistical challenges posed by the venue and schedule, our teams persevered, showcasing the technical proficiency and determination that sets Hyperithm apart.



The Hackathon's focus on user interface over the technical aspects was a valuable learning experience. Our teams were particularly impressed by the numerous projects incorporating AI.



Hyperithm extends our gratitude to the organizers of ETH Seoul, our team members, and our supportive community. We will continue to push boundaries and foster innovation within the blockchain and web3 space.







