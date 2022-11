[リヤドロジャパン]

スペインのラグジュアリーポーセリンアートブランド『リヤドロ』の作品を一堂に会した【特別ご招待会】を、11月20日(日)東京、大手町三井ホールにて開催いたします。



ラグジュアリーポーセリンアートブランド『LLADRÓ』(リヤドロジャパン株式会社・中央区銀座7-11-3 代表取締役社長:周 凱樑 コリン)は、「リヤドロ特別ご招待会 2022 in TOKYO」を東京・大手町三井ホールにて開催いたします。





リヤドロの展示会で、ポーセリンアートと触れ合う時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

会場では、世界的に有名なアーティスト兼デザイナー、ハイメ・アジョン (Jaime Hayon) とのコラボレーション作品「Embraced」をはじめ、新進気鋭のアーティストを起用したモダンアート作品から、著名なアーティストへのオマージュなど、おうちにいながら「アート」を感じられる作品を数多くご紹介いたします。リヤドロの作品と美しい家具とのコラボレーションにより、日常をより豊かなものにする、ポーセリンアートのある暮らしをご想像いただける展示会となっておりますので、ぜひご覧ください。



※家具出展: Poltrona Frau 「ポルトローナ・フラウ」、西村貿易

※協賛企業: スリーボンド貿易株式会社、ガルシア・カリオン日本



「リヤドロ特別ご招待会 2022」

https://www.lladro.com/ja_jp/japan-news2tjf

■日 時 2022年11月20日(日) 3部制

第1部 / 10:30から13:00 第2部 / 13:00から15:00 第3部 / 15:00から17:00

■会 場 大手町三井ホール 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 3F

【地下鉄をご利用の場合】

東京メトロ「大手町」駅直結。

千代田線(徒歩約2分)、丸ノ内線(徒歩約5分)、半蔵門線(徒歩約3分)、東西線(徒歩約9分) C4出口

都営地下鉄三田線「大手町」駅直結(徒歩約6分) C4出口

東京メトロ東西線「竹橋」駅より徒歩約5分



【JRをご利用の場合】

「東京」駅 丸の内中央口地下道直結(徒歩約12分) C4出口



【お車でご来場の場合 】

大手町三井ホールには専用駐車場がございません。

お車でお越しの場合は、Otemachi One 地下駐車場をご利用ください。

Otemachi One は機械式駐車場のため、入庫できる車両に制限がございます。



※ご来場にはあらかじめご予約が必要となります。

※※会場内の密を避けるため、第1部、第2部、第 3 部いずれかのご希望の時間をお知らせください。

※※※ご来場記念品、また、合計22万円(税込)以上お買い上げのお客様にご購入特典をご用意しております。



【ご予約・お問い合わせ先】

リヤドロ銀座サテライトブティック 担当:濱田

東京都中央区銀座7-11-3 矢島ビル6階(リヤドロジャパン株式会社内)

TEL:03-3569-3377 E-Mail:lladro-center@lladro.co.jp

営業時間:平日10:30~18:00(※土・日・祝祭日・年末年始を除く)

LINE:https://works.do/R/ti/p/ginza.hamada@lladrojapan



【プレス関係者のお問い合わせ先】

電話:03-3569-3905

メール:PR@lladro.co.jp



2022FW出展作品(一部)





HIGH PORCELAIN / ロード・シュリナートジー =Limited Edition= ¥1,452,000 (税込)



https://www.lladro.com/ja_jp/01002029-ja-jp-01002029.html













HERITAGE / ダリ =Limited Edition= ¥385,000 (税込)



https://www.lladro.com/ja_jp/catalog/product/view/id/172154/

















HERITAGE / 森のうさぎ =Limited Edition= ¥245,300 (税込)



https://www.lladro.com/ja_jp/01009583-ja-jp-01009583.html













SEKKU COLLECTION / 若武者(勝ち虫) =Limited Edition= ¥315,810 (税込)【期間限定価格】

SEKKU COLLECTION / 兜(鯉) ¥257,400(税込)【期間限定価格】

SEKKU COLLECTION / 雛人形(花文様) =Limited Edition= ¥346,500 (税込)【期間限定価格】



https://www.lladro.com/ja_jp/01013051-ja-jp-01013051.html

https://www.lladro.com/ja_jp/01013052-ja-jp-01013052.html

https://www.lladro.com/ja_jp/01009671-ja-jp-01009671.html













NEW CONCEPT / The Guest by Kzeng Jiang - 大 =Limited Edition= ¥440,000 (税込)

NEW CONCEPT / The Guest by Kzeng Jiang - 小¥167,200 (税込)



https://www.lladro.com/ja_jp/01007757-ja-jp-01007757.html

https://www.lladro.com/ja_jp/01007758-ja-jp-01007758.html













NEW CONCEPT / Embraced =Limited Edition= ¥580,800 (税込)

NEW CONCEPT / Embraced (Yellow) (Pink) 各¥202,400 (税込)



https://www.lladro.com/ja_jp/designed-by/design-collection/embraced-collection













ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

LLADRÓ(リヤドロ)

スペインのラグジュアリーポーセリンアートブランド 。

1953年の創業以来、リヤドロの作品はすべてバレンシアにある工房でひとつひとつ手作業で作り上げられています。デザインからモデリング、彫刻、エッチング、絵付けまで、熟練したアーティストとデザイナーのチームが、創業時からの技術や技法を守り、4,000色以上の色彩を組み合わせ、ポーセリンを芸術作品へと仕上げています。 世界の名だたる美術館や博物館でも所蔵されている、アーティストの技術の粋、贅を尽くした「ハイポーセリン」と呼ばれる特別なコレクションから、一流のデザイナーや現代アーティストとのコラボレーションで生まれた様々なモダンアート作品まで、世界約120か国以上で展開。時代とともに進化を遂げながら人々の暮らしに寄り添い、上質で豊かなライフスタイルを提案し続けています。



リヤドロは2023年に創業70周年を迎えます。



<リヤドロジャパンに関するウェブサイト・SNS>

公式サイト: https://www.lladro.com/

Instagram: https://www.instagram.com/lladro_jp/

Facebook: https://www.facebook.com/lladro.ginza

LINE : https://page.line.me/lsl4470a

法人の問い合わせ : support@jp.lladro.com



