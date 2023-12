[株式会社アルテミス]

1月2日(火) 10:00よりMAGNET by SHIBUYA109にてオリジナルアイテム販売開始!!



報道関係各位

2023年12月19日

株式会社アルテミス株式会社アルテミス(本社:東京都港区、代表取締役:泉浩樹)は、「『結合男子』Design Produced by Sanrio」

POPUP SHOPを、開催いたします。当イベントは2024年1月2日(火)より、MAGNET by SHIBUYA109含む全国4店舗にて順次開催となります。【商品ラインナップLP URL】









■「『結合男子』Design Produced by Sanrio」 POPUP SHOP詳細



「『結合男子』Design Produced by Sanrio」のオリジナル描き起こしイラストグッズを期間限定POPUP SHOPにて展開致します。

・新規描き起こしの10名のキャラクターたちが可愛く勢ぞろい!

・キャラクターたちの魅力を引き立てる豊富なアイテムラインナップ組み合わせて楽しみたくなるアイテムラインナップで揃えたくなること間違いなし!

ぜひチェックしてみてください。■「『結合男子』Design Produced by Sanrio」 POPUP SHOP概要









◆開催期間・開催場所

・2024年1月2日(火)~1月18日(木)_東京:MAGNET by SHIBUYA109

・2024年1月22日(月)~2月5日(月)_大阪:SHIBUYA109阿倍野

以降、仙台、福岡でも開催を予定しています!

※日程等詳細は公式HP又は公式Xにて発信させて頂きます。

公式HP:https://hapi-pop.com/kd/

公式X:https://twitter.com/hapi_popu◆商品ラインナップ

・アクリルスタンド 全10種

・繋がるアクリルキーホルダー 全10種

・ボールペン 全3種

・お名前缶バッジ 全10種

・缶バッジ 全10種

・アクリルマグネット 全10種

・缶ミラー 全10種

・ステッカー 全10種

・アクリルヘアクリップ 全10種

・ブランケット 全1種

・フラットポーチ 全3種(C) SQUARE ENIX



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/19-18:46)