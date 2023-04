[株式会社リコー]

この度リコーブラックラムズ東京は、「パワープレート」の日本販売代理店である株式会社プロティア・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:マーク C. ミンター)とオフィシャルサプライヤー契約を継続したことをご報告致します。





両社のパートナーシップを強化し、様々な活動を通じてより一丸となり、ラグビーの価値の最大化、チームビジョンである「Be a Movement.」の実現に向けて、多くの方々に感動と勇気を与えられるような取り組みを実施してまいります。



今回の契約では、コンパクトな振動デバイスで、身体のリリースとリフレッシュを叶える「パワープレート パルス」「パワープレート デュアルスフィア」「パワープレート ローラー」をチームに提供いただきました。絶対的な筋力とグランドを走り回るスピードが必要なラグビー選手たちのコンディションを、ホームグランドの練習に加え、試合中や遠征などあらゆる場面でサポートしていただきます。



引き続き、株式会社プロティア・ジャパンとリコーブラックラムズ東京はファミリーとして、NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23に挑戦し、共に優勝を目指す仲間として邁進してまいります。





■ブラックラムズ東京 ゼネラルマネージャー 西辻勤

昨シーズンに続き、今シーズンも株式会社プロティア・ジャパン様とパートナーシップを結ぶことができチーム一同大変光栄に思っております。パワープレートパルスをはじめとするご提供いただいた機器を活用することで、選手の準備や身体に対する意識が格段に上がり、パフォーマンスの向上に繋がっています。株式会社プロティア・ジャパン様と強力なタッグを組んで勝利を目指すとともに、社会と未来に向かって活力と感動を与えられるように全力を尽くします。



■パワープレートとは

パワープレートは、1990年代にヨーロッパでプロアスリート向けのトレーニングマシンとして開発されました。健康的な身体の維持から、より高度な運動目標のためのトレーニングまで、さまざまな目的に合わせて使用することができます。特許取得済みの3次元ハーモニック振動は1秒間に25~50回の高速振動を発生させ、全身に正確な振動を与えます。振動による身体のバランスが崩れることによって多くの筋肉が刺激され、この際に起こる急激な反射反応を利用することにより、短時間で効果を発揮することができるマシンです。



■会社概要

【社名】株式会社プロティア・ジャパン

【代表者】代表取締役社長 マーク C. ミンター

【所在地】東京都港区虎ノ門4-1-13 プライムテラス神谷町 7F

【設立】1991年10月

【事業内容】化粧品、美容機器、スポーツ用品・機器、健康食品などの輸入および国内販売

【URL】

パワープレート:https://power-plate.co.jp/

パワープレート パルス:https://pulse-active.jp/

パワープレート デュアルスフィア:https://pulse-active.jp/shop/dualsphere/

パワープレート ローラー:https://pulse-active.jp/shop/roller/



■株式会社プロティア・ジャパン ボディ&フィットネスマーケティング ディレクター エリカ・ミンター

私たちは、ブラックラムズ東京とのパートナーシップを大変喜ばしく思っており、さらに契約を延長できたことを光栄に思っております。ブラックラムズ東京の我々のブランドへの理解と情熱は計り知れないものがあります。今シーズンのチームの成功を応援しています。





