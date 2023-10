[株式会社ソレクティブ]

稼働開始時のミスマッチを解決する『Sollective』が人材領域では異例の採用の仕組みを開発



独自の審査で厳選したハイスキルフリーランスの紹介を通して、企業の事業課題の解決を実現する、株式会社ソレクティブ(本社:東京都品川区、代表取締役:岩井エリカ)新たな採用の仕組み「MATCH NOW PAY LATER(TM)(マッチナウ・ペイレイター)」を開発しリリースしたことをお知らせします。採用した時点で全額お支払いいただくのではなく、まずは少額の初期費用のみでハイスキル人材と素早くマッチングし、人材をお試しいただきます。質に満足いただけたら、残りをお支払いいただく仕組みです。採用のリスクを最小化し、人的投資の効果を最大化させます。



詳細はこちら:https://www.sollective.jp/lp/match-now-pay-later







『Sollective』は設立当初から、仲介手数料ゼロで運営





採用しないと確かめることができない人材の質

従来の人材業界では、紹介手数料が多額にかかる一方で、人材のミスマッチが課題として浮き彫りになっていました。



<課題例>

・プロフィールに記載されたスキルが実際に備わっているか不透明

・自社のカルチャーに適合するかを事前に確認できない不安

・実際に採用しないとミスマッチを把握できない

・人材の質とスキルがマッチしていない場合、採用にかかるコストが無駄になる



ソレクティブが開発した新しい採用の仕組み「MATCH NOW PAY LATER(TM) 」とは





従来の人材紹介の場合、マッチングした時点で紹介手数料が一気に発生します。しかし、「MATCH NOW PAY LATER(TM)」はマッチした人材との契約締結時に初期費用をお支払いいただくだけで稼働開始が可能です。その後、稼働開始4週間の時点で Sollective が厳選した人材の質にご満足いただけた場合に満額をお支払いいただくという新しい仕組みです。







Sollective のハイスキルフリーランスマッチング







ソレクティブがご紹介するフリーランスは、高いスキルと経験を持ち独自の審査を通過したと認められた方のみです。私たちはその道のプロと呼ぶにふさわしいスキルと経験、さらに、あらゆる規模・タイプのクライアントに対応できる高いコミュニケーション能力があるかといった点を重視し、その方のプロフェッショナル度を審査しています。

例えば、マーケティングならマーケティングのプロフェッショナルが審査し、選ばれた人だけが Sollective の「認定フリーランス」となります。その審査通過率はわずか数%です。





ハイスキルフリーランスに特化した完全審査制のプラットフォーム『Sollective』を軸に、 プロジェクト型案件のマッチング、バックオフィス業務を一元管理するビジネスツールの提供、コミュニティを展開し、優秀なフリーランスが Sollective に帰属し続ける独自のフリーランスエコシステムを構築しています。





1.スピーディーな組織形成

正社員採用では難しい素早いチームづくりを実現できます。1週間以内でフリーランスの活用を開始した事例もあります。



《職種例》

各種デザイナー:UIUX、グラフィック、アートディレクター

ビジネス系:マーケター、事業開発、セールス、人事、広報など

各種ソフトウェア開発エンジニア:アプリ、ウェブ、クラウド、DevOps

その他:プロジェクトマネージャー、プロダクトマネージャー、WEBディレクター



2.安心のフルサポート

求人要件の策定から採用決定後の契約締結まで一気通貫でサポートするので、フリーランスの活用が不慣れな企業でも安心です。



3.人材のミスマッチを防ぐ新たな採用の仕組み

「MATCH NOW PAY LATER(TM)」では稼働開始4週間の時点でフリーランスの質に満足いただいてからの満額支払いが可能です。



※株式会社ソレクティブは、素早い事業課題の解決に Sollective 認定ハイスキルフリーランス人材の活用をご提案しています。ご関心のある方は、下記までご連絡ください。



問い合わせ:sales@sollective.jp

サービスHP:https://www.sollective.jp/for-companies



株式会社ソレクティブ 概要





会社名 :株式会社ソレクティブ(英語名 : Sollective K.K.)

所在地 :東京都港区港南1-8-15 Wビル2F リブポート品川

代表者 :岩井エリカ

設立 :2020年1月

企業HP :http://www.sollective.jp





