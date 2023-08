[株式会社インテグリティ・ヘルスケア]

株式会社インテグリティ・ヘルスケア(本社:東京都中央区、代表取締役会長:武藤 真祐、代表取締役社長:園田 愛、以下「インテグリティ・ヘルスケア」)およびジブラルタ生命保険株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO:添田 毅司、以下「ジブラルタ生命」)は、スムーズな予約や医療機関への問診・健康診断等のデータ連携を実現したオンライン診療サービスを、インテグリティ・ヘルスケアが提供するPHR*システム「Smart One Health」のプラットフォーム上で構築し、8月1日から、ジブラルタ生命の加入者向けに提供します。

*PHR(Personal Health Record):問診や健康診断結果、家庭での測定結果など、個人の保健医療情報





ジブラルタ生命の加入者向けオンライン医療サポート「LIFE Well」上で提供されるオンライン診療サービスは、Webサイトやスマートフォンアプリを通じて問診や健康診断結果などの情報をオンライン診療対応可能な医療機関へ連携することで、より適切な診療をサポートします。

両社は、このサービスを通じ、ジブラルタ生命の加入者の健康維持や早期受診・治療継続を支援してまいります。



■ジブラルタ生命の加入者向けオンライン診療サービスについて





ジブラルタ生命の加入者向けオンライン診療サービスは、健康診断結果などのPHRをオンライン診療対応可能な医療機関と共有することで、厚生労働省が定める指針に則ったオンライン診療の実施を円滑にする仕組みです。「Smart One Health」のプラットフォームを活用し、診療から薬の処方までオンラインでスムーズにできる環境を整えます。





対応科目:一般内科、耳鼻科、婦人科、小児科、皮膚科















■PHRシステム「Smart One Health」について



「Smart One Health」は、PHRを効率よく効果的に管理するためのスマートフォンアプリ(iPhone、Android対応)です。「未病」「予防」「治療」全てのシーンにおいて、産業保健師や医師などの医療の専門家と受診者のデータを共有することができます。血圧、体重、血糖値などのバイタルデータだけでなく、薬、食事、運動などのデータの関係性をグラフや表形式で見える化し、より効果的な療養指導や自己管理に貢献します。必要な人に必要なタイミングで、オンライン診療やオンライン栄養指導等を実施することができるため、療養指導や保健指導の選択肢が広がります。





「Smart One Health」公式サイト:https://www.smartonehealth.jp/

法人向け「Smart One Health」公式サイト:https://www.smartonehealth.jp/enterprise/





■ 「LIFE Well (ライフウェル)」について



ジブラルタ生命では、営業担当によるサービスを中心に、テクノロジーも活用したお客さまのさらなる利便性向上に取り組み、“全国津々浦々のお客さまと提携団体に安心と保障をお届けする”ことに努めています。経済的な面だけでなく身体的健康も含めた安心をお届けするため、2021年7月1日から、お客さまの健康をサポートする「オンライン医療サポートサービス」を開始しました(2023年8月1日に「LIFE Well」へ改称)。「LIFE Well」では、当社提携のメディカルヘルスケアサービス企業が提供する各種サービスをご利用いただくことができます。





(参考)「LIFE Well」のご案内:https://www.gib-life.co.jp/st/mypage/lifewell/

※ ご利用にあたっては「Myページ(当社オンラインサービス)」の登録が必要になります。

※ 「LIFE Well」におけるオンライン診療サービスのご利用は、ジブラルタ生命の個人保険にご加入の契約者(法人を除く)、被保険者および左記の同居のご家族が対象となります。



【企業概要】

●株式会社インテグリティ・ヘルスケア







●ジブラルタ生命保険株式会社











