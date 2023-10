[TAIAN]

人生を彩る「お祝いテックカンパニー」を冠し、業界のさらなる発展を目指す



ブライダル業界に特化したサービスやソフトウェアを提供する株式会社TAIAN(本社:東京都新宿区、代表取締役:村田 磨理子、以下「当社」または「TAIAN」)は、ジェネシア・ベンチャーズ、ANRI、三菱UFJキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル、静岡キャピタル、個人投資家1名を引受先とした第三者割当増資に加え、商工組合中央金庫からの借入により総額約2.2億円の資金調達を完了したことをお知らせいたします。本調達により、当社の累計調達額は約3.5億円となります。







資金調達の背景、業界課題と展望





日本のブライダル業界は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、厳しい状況が続いていましたが、昨今においては徐々に需要の戻りが見られています。

一方で、少子化や未婚率の増加といった新たな世代への対策、挙式を行わない「ナシ婚」を選択する等、婚礼文化自体の変化へ対応していかなければならないという課題は依然として残されている状況です。さらに、カップルの要望に合わせた個別対応、多数の取引先との連携といった、業界特有のサービス形態に起因するデータ化の遅れから従業スタッフの負担が増え、内部のDX推進も求められています。

「お祝い」の文化を継承し、幸せを共有するすべての人たちの業務負荷をITの力で軽減していきたいという想いから当社は発足しました。今回の資金調達は、All in One 婚礼システム「Oiwaii(オイワイー)」の強化、また、「ブライダルDX」から、人生を彩るさまざまな“お祝いごと”にフォーカスした「お祝いテックカンパニー」への領域拡大を目指した新規事業開発への投資を主な目的としています。引き続き、ブライダル業界をはじめとしたホスピタリティ産業における生産性向上などの課題解決に貢献してまいります。



All in One 婚礼システム「Oiwaii」とは





「Oiwaii」は、ブライダル業界に特化したクラウド型婚礼宴会システムです。ブライダルフェアへの申込みや広告経由での申込み、ご来場からご成約に至るまでの顧客情報、メニュー・オプションの見積り作成および受発注、挙式披露宴終了後の継続的な関係性構築に至るまでを一元管理することができます。

また、カップルが結婚式のイメージに合わせて招待状や席次表を作成し、ゲスト情報をOiwaiiへ反映することができる「Concept Marry(コンセプトマリー)」も提供しています。



https://oiwaii.taian-inc.com/



リリースしてから約2年、全国の式場・宴会場にてご利用いただいており、約1,600組の挙式披露宴を支援しています。

結婚式を人生最高の日にするため、関係者との事務手続きを実施する業務負荷を軽減させ、プランナーにしかできない業務へ集中いただけるようサポートしてまいります。今後は婚礼だけでなく、行事や宴会など日本のお祝いごとを裏から支える基盤として開発を進めていく予定です。



資金調達概要





調達金額:約2.2億円

シリーズ:プレシリーズA

出資(敬称略、順不同):株式会社ジェネシア・ベンチャーズ、ANRI、三菱UFJキャピタル株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、静岡キャピタル株式会社、金子 慎太郎

融資(敬称略):株式会社商工組合中央金庫



各投資家からのコメント







株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

インベストメント・マネージャー

水谷 航己 氏



結婚式に参加するのが大好きな私にとって、友人や親族、同僚のハレの日に立ち会うことはとても貴重な悦びの瞬間です。結婚に限らず、個人や法人の節目節目にお祝いを交わす営みには、ライフスタイルや価値観こそ多様化しても変わらぬ普遍性を感じており、お祝いの場作りを支援するTAIANチームに約1年間ほど伴走支援させていただくなかで手応えをより確かなものにできたことで、昨年の前回ラウンドに引き続き、今回ラウンドでもリードさせて頂きました。心のこもったお祝いを各所に届けることができるよう、一層精進して参ります!







ANRI

Senior Principal

中路 隼輔 氏



前回のラウンドに引き続き今回のラウンドも出資させていただきました。前回に感じていたTAIANがこのブライダル業界の変革を担うかもしれないという予感は、確信に変わってきたからです。TAIANチームの皆さんが愚直にクライアント様・ユーザーに向き合い、磨いてきたプロダクトが普及しはじめており、幸せを届けているようになってきていることが実績として現れ始めています。今回の調達をもってさらにその知見にレバレッジをかけ“お祝いテックカンパニーTAIAN”に変容していき、より多くの人々に幸せを届けることを期待しております!







三菱UFJキャピタル株式会社

投資第三部 部長

西尾 祐一 氏



ブライダル業界は、新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、厳しい状況が続いている一方、少子化や未婚率増加、婚礼文化の変化等、業界全体が変化を求められている状況にあります。TAIANのサービスはこれらの課題解決に資する製品です。またTAIANは、業界全体の未来を鑑み、ITを軸にお祝い文化を継承し、幸せを共有するすべての人たちの業務改善を目指していると伺っています。今後は人生を彩る様々な祝い事にフォーカスした“お祝いテックカンパニー”へと歩き出そうとしている、幸せ作りをモットーとしたスタートアップであると感じています。こうした心意気に共感すると共に、弊社でも今回の出資をきっかけとして、MUFGの一員としての強みを生かし、TAIANの事業成長に貢献して参りたいと思います。







SMBCベンチャーキャピタル株式会社

投資営業第一部 次長

今枝 秀彬 氏



華やかで幸せ溢れるブライダルの裏側では、それを支える幅広い業種の関係者と綿密な連携が不可欠です。一方で、その複雑なオペレーションは、プランナーの方々に支えられ、電話やファックスを中心としたコミュニケーションによって成り立っていました。TAIANが提供するOiwaiiは、まさに業界のDXに真っ直ぐに取り組むソリューションであり、お客様のお話を伺う中で、熱烈に歓迎されているプロダクトだと感じました。Oiwaiiには、ブライダル業界を更に幸せ溢れる業界に進化させる可能性を感じましたし、村田さん、米倉さん率いるTAIANチームには、それをやりきって更に日本を盛り上げていく期待を掛けずにはいられませんでした。このご縁を機に、TAIANの益々の成長をサポートさせていただきます!







静岡キャピタル株式会社

営業部 シニアディレクター

稲葉 理晃 氏



TAIANの、そしてチームをけん引する村田さん・米倉さんのお祝い文化を未来に継承するという想いに強く共感しています。個々人の多様な価値観を受けて、婚礼文化は今まさに大きく変わろうとしています。お祝いの場を提供する事業者に寄り添ったプロダクト「Oiwaii」は、デジタル技術を活用することで、利用する事業者にとどまらず、お祝いの形をトランスフォーメーションするポテンシャルがあります。TAIANはブライダル業界を皮切りに、新たなお祝い文化を形成していく重要なプレイヤーとなるでしょう。そのようなTAIANとご一緒できることを誇らしく思います。可能な限りご支援させていただきます!







金子 慎太郎 氏



ブライダル業界は私の関わっている領域に近いため、お話を聞いたときから親和性が高いと感じました。ブライダル業界のIT化を進めるにはさまざまな障壁はありますが、その市場の大きさには事業を展開し、既存の課題を技術を用いて解決していくことへの魅力をとても感じました。結婚式という人生において重要なイベントの顧客体験を最大化していくために、業界の抱える課題をエンジニアリングで変革していくことは、ブライダル業界に携わっている方々がさらなる顧客体験を創り上げることに貢献すると思っています。今回の調達を機に、これからのブライダル業界に新しい体験を創り上げていくことを期待しています!



TAIAN 代表コメント







この度、投資家の皆様のお力添えもあり、無事資金調達が完了いたしました。

これまで、当社は“ブライダルDXのTAIAN”として事業を進めてまいりました。自身の結婚式をきっかけに、元々好きだったリアルの場の影響力を改めて感じ、それらを支える「おもてなし」のプロフェッショナルである方々の仕事への情熱に触れたことで、この領域を盛り上げたいと思い、立ち上げた事業です。

DXの文脈から、あらゆるものが効率化される現代ですが、「人を祝う気持ち」やそれに伴う文化は無くならないですし、無くしてはいけないと考えています。事業を推進してきた今だからこそ、私たちは業務効率化の領域を越え、社会的意義・文化を継承するという役割も担えると確信しています。

今後、ブライダル業界から始めた事業をさらに拡大し、“お祝いテックカンパニーTAIAN”として人と社会のつながり、とくに人生に彩りを与える場を盛り上げていくため、歩みを進めていく所存です。





(写真中央左:代表取締役 村田 磨理子、中央右:取締役 米倉 元気)



【会社概要】

会社名:株式会社TAIAN(タイアン)

設立:2020年6月23日

所在地:東京都新宿区四谷三栄町9-6 四谷三栄町スクエア6F

代表者:代表取締役 村田 磨理子

事業内容:結婚式関連商品の開発・販売、SNSマーケティング支援

お問い合わせ先:https://taian-inc.com/contact/



