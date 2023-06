[Beatrust]

~人的資本の有効活用のために Beatrust を効果的に導入推進した 3 社が受賞~ *社名は50音順です



ビートラスト株式会社(本社:東京都千代田区、代表:原邦雄、以下「ビートラスト」)は、プロダクト「Beatrust」の効果的な導入推進を通じて、社内の自律的協業や人的資本の有効活用に取り組んでおられる顧客企業様を表彰する取り組みとして、「Beatrust Award 2023」を初開催。



初開催となった本アワードでは、3 部門からそれぞれ AGC 株式会社、KDDI 株式会社、プルデンシャル生命保険株式会社が受賞され、5 月末に行われた同社主催のユーザー感謝祭の中で表彰されました。







⚫️Beatrust Award とは?

ビートラスト株式会社は、「すべての出会いを最適化する」をミッションに、従業員同士の自律的で共創的なコラボレーションを促進するための SaaS プロダクト「Beatrust」を開発提供しています。Beatrust の People モジュールは、従業員のスキル・経験・パーソナリティを可視化し、Ask モジュールは、所属組織の枠組みを超えた課題解決や情報共有のためのコミュニケーションを可能にします。



創業以来 Beatrust は、人的資本の有効活用や組織風土改革に積極的に取り組んでおられる大手法人様を中心にご活用いただいてきましたが、このたび、その中で特にユニークでスケーラブルな取り組みを主導しておられる企業様(ユーザー様)を表彰し、世の中に広める取り組みの一環として、「Beatrust Award」を主催いたしました。



創設の背景には、そうしたチャレンジに日々取り組んでおられる方々に対する弊社からの「感謝と賞賛」を表明する意図と、取り組み内容の外部開示を通じて同じ課題意識を共有する別の企業様の良きモデルケースとなり、それを参考にして自社での取り組みを加速される企業様が一社でも多く世に生まれて欲しいとの願いが込められております。



特設サイトはこちら:

https://corp.beatrust.com/awards



⚫️「Beatrust Award 2023」受賞企業一覧(部門別)



○グロース部門:プルデンシャル生命保険株式会社



部門の概要:

短期間に Beatrust の量的な利用拡大を最も大規模に実現された企業様をアワードする部門です。ユーザー数やサービス利用部門数、または Beatrust の各種利用指標を総合的に判断し、最も大きく達成された企業様を表彰させて頂きました。

受賞理由:

2022 年、全営業社員の 1/5 に相当する約 1,000 名のライフプランナー(複数拠点)でトライアル開始。事務局を中心とした説明会・ニュースレター・社内表彰イベントなどの結果、わずか 1 年後の 2023 年には全社 5,000 名にまでトライアルを拡大。所属支社の物理的な垣根を超えて、ライフプランナー同士が業務相談や知見共有などを Beatrust 上でコミュニケーションするまでに至る。同社の企業文化である「助け合い・学び合い・教え合い」を支える自由度が高い情報共有の仕組みとして Beatrust が使われている。

同社コメント:

Beatrust Award 2023 グロース部門に選出いただき、光栄です。当社に根付く「助け合い・学び合い・教え合い」の企業文化をさらに強固なものにできるツールだと感じています。ライフプランナーが個々に持つ「知識・経験・人脈」を互いに共有し合うことで、その先のお客さまへの更なる付加価値提供を目指してまいります。



○ストラテジー部門:KDDI 株式会社



部門の概要:

導入推進・利用促進の手法観点での独自性、取り組み内容の意欲性の観点から、最もモデルケースとしてふさわしい企業様をアワードする部門です。

受賞理由:

2021-22 年にかけて新たに設立された本部のインナーコミュニケーションの活性化を目的に、先ずは同本部内に限ったトライアルから利用開始。事務局を中心とした計画的かつ地道な取り組みにより、利用シーンの定着や異なるチーム間のサービス上でのコミュニケーションが加速。ユーザーの高い利用率と継続意向を達成。追加 2 つの本部に利用拡大した後も、先行本部のユースケースやベストプラクティスを適時的かつ効果的にナレッジシェアしながらスムーズなオンボーディングを実施。2023 年現在では、本部を超えた繋がりがますます加速し、プロジェクトのための人探しや募集が始まっている。

同社コメント:

このたびは、Beatrust Award でのご選出、有難うございます。我々ども事務局の取り組みが評価されたことをメンバー一同大変うれしく思います。会社としてどのようなイノベーションを生み出すことができるか、今後も試行錯誤を繰り返し、さらなる高みを目指して参ります。



○タレント部門:AGC 株式会社



部門の概要:

唯一の個人部門として設けられたカテゴリです。Beatrust は「誰もが最高の自分を実現できる世界をつくる」をビジョンに掲げて事業展開をしており、そのような働き方(生き方)を体現する個人をアワードするのが本部門です。所属組織や部門を超えて自律的にプロジェクトを生み出すことができるチカラ、越境学習の学びを組織に環流させるチカラを持った個人の働き方を「個の時代」のロールモデルとして紹介することを主旨としています。

受賞理由:

素材のソリューションプロバイダー AGC で、社内の組織課題の解決や企業文化の醸成に “ファシリテーションのプロフェッショナル” として従事しつつ、同時に、フリーランスのコンサルタントやNPO、大学の研究員、自治体のコミュニティ運営や社団法人の運営など、複数の領域で多面的な活動をしておられます。まさに越境人材としてのロールモデルであり、復業で得たものを本業で活かす「越境学習」のツールとして巧みに Beatrust をご活用いただいている様子を鑑みて表彰させていただきました。

同社コメント:

Award に選出いただき、大変うれしく思います。今後も Beatrust を、AGC の「チャレンジを奨励する企業文化」の醸成とともに、自分自身の自律的なキャリア形成のためにも役立てていきたいと思 います。



⚫️主催者コメント(久米雅人 / Beatrust株式会社 共同創業者)



Beatrust を創業してから 3 年、弊社の企業理念に共鳴いただいた多くのお客様と共に、こうしたアワードを開催できるようになったことを非常に感慨深く思っています。時代は変わっても、組織は個人の集合体であり、個人が最高の自分を実現することで組織ひいては社会を良い方向に向かわせると信じ、これからも事業に邁進していきたいと思います。今回受賞された企業およびユーザーの皆様方に厚く御礼申し上げます。また此度のアワードでは受賞とならなかったものの、日頃より Beatrust をご利用中の全ての顧客企業の皆様・ユーザーの皆様にも、改めて御礼申し上げます。



⚫️受賞各社紹介



○AGC 株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:平井良典)

AGC 株式会社は、建築・自動車・ディスプレイ用ガラス、化学品、その他の高機能材料を世界のお客様に提供するソリューション・プロバイダーです。100 年以上にわたる技術革新の歴史の中で、ガラス、フッ素化学、セラミックスなどの分野で世界トップクラスのコア技術を培ってきました。現在、全体の年間売上は約 2.0 兆円、従業員数約 57,000 人、30 以上の国と地域でグローバルに事業を展開しています。

(WebサイトURL:https://www.agc.com/)



○KDDI 株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:高橋誠)

KDDI は、「au」、「UQ mobile」、「povo」をマルチブランドで展開し、5G・IoT サービスなどを国内外の個人・法人の多くのお客さまに提供しています。また中期経営戦略(2022-2024 年度)では、5G による通信事業の進化と、通信を核とした注力領域を拡大する「サテライトグロース戦略」を推進しています。具体的な注力領域は、DX(デジタルトランスフォーメーション)、金融、エネルギー、LX (ライフトランスフォーメーション)、 地域共創の 5 つを中心に構成されています。特に DX では、法人のお客さまに、通信を IoT という形であらゆるものに溶け込ませ、お客さまが意識することなく 5G を活用できる環境を整備し、業界ごとの個別ニーズに応じたビジネスプラットフォームを提供し、お客さまのビジネス創造をサポートします。さらに、パートナーの皆さまとともに社会の持続的成長と企業価値の向上を目指す「サステナビリティ経営」を中期経営戦略の根幹に置いています。5G の特性を活かすことにより「つなぐチカラ」を進化させ、新たな価値が生まれる時代を目指します。

(WebサイトURL:https://www.kddi.com/)



○プルデンシャル生命保険株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:間原寛)

プルデンシャル生命保険株式会社は、1875 年に創業し世界 40 ヶ国以上で生命保険・年金・投資信託などの事業を展開する世界最大級の金融サービス機関「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。当社は単に生命保険をご提供するのではなく、お客さまの人生に「ライフプランナーのいる安心」をお届けしています。生命保険のプロフェッショナルであるライフプランナーは、専門家として、生命保険のみならず税務や法律などの広範な知識を習得し、日々研鑽を重ねております。当社では創業以来、担当のライフプランナーがお客さまお一人お一人の夢や人生設計などを丁寧にお聞きし、その実現や、大切なご家族や会社をお守りするために、オーダーメイドで必要な保障をご提案してまいりました。そして、その後も人生の節目においてさまざまなご相談にお応えすることで、ご安心を提供し、多くのお客さまからご支持をいただいております。

(WebサイトURL: https://www.prudential.co.jp/)



⚫️ビートラスト株式会社について

ビートラスト株式会社は「誰もが最高の自分を実現できる世界をつくる」をビジョンに掲げ、2020年に設立された、個人の経験やスキルを可視化して協業を促進するための「タレントコラボレーション・プラットフォーム」を提供するスタートアップ企業です。グローバルな知見・経験を持つメンバーによって提供される「Beatrust People」、「Beatrust Ask」といったプロダクトを軸に、世界中の組織の皆様がより最高の自分を表現しながらコラボレーションできる環境の構築を目指して、クラウドソフトウェアサービスの開発をおこなっています。



⚫️タレントコラボレーション・プラットフォーム「Beatrust」とは

Beatrust は、組織内における従業員同士の自律的な協業を促進し、「タレントコラボレーション」を実現するプラットフォームです。現在 Beatrust People、Beatrust Ask という 2 つの機能を中心に展開されています。



■Beatrust People の特長

(1) 従業員の業務内容やスキル・経験の可視化

(2) チーム構成・組織体制の把握

(3) 横断的かつスピーディで強力な検索機能

(4) コラボレーションを生み出すためのコンタクト情報などの表示



■Beatrust Ask の特長

(1) 質問や相談・共有の投稿(匿名投稿も可能)、投稿内容の検索

(2) 投稿内容の解析による、自動的なキーワード生成、タグとして投稿に付与

(3) 投稿のタグを保持している人だけに通知を飛ばすマッチング機能

(4) 知りたいことが、詳しい社員の元に届き、自分の詳しい情報を、必要とする社員に提供可能



ー ビートラストの採用情報はこちら(https://beatrust.com/careers)





【会社概要】

社 名:ビートラスト株式会社(Beatrust Inc.)

所在地:東京都千代田区鍛冶町二丁目7番15号 AD神田駅東口ビル3F

代表者:原邦雄

URL:https://beatrust.com



【本件に関するお問い合わせ先】

ビートラスト株式会社

担当:久米・原・加藤

E-mail:pr@beatrust.com



