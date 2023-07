[ニッセイエブロ株式会社]

圧倒的な機能性で注目を浴びる、"汗だくを極める"サウナハットUnplug|アンプラグの一般発売を記念した熱いキャンペーン第2弾。マスク屋の本気「サウナ専用マスクプレゼント」



サウナの魅力に取り憑かれた、サウナー待望の「Unplugサウナハット」が遂に一般発売開始!これまでのサウナ体験を一新する快適性と機能性、斬新なデザインが注目を浴びています。発売記念として、汗だくの先に待つ至福の時間を手に入れるため「熱くなれ!Unplugサウナハット発売記念キャンペーン」を開催。サウナ愛好家たちにとって見逃せない熱気溢れるキャンペーンは全5回にわたって開催!その第2弾が解禁。【Unplug|アンプラグ]公式サイト https://un-plug.jp/ (外部リンク)







マスク屋の本気「サウナ専用マスク」とは?







■汗だくを極めるサウナハット

マスク屋が本気で作った、サウナ専用立体マスク。

SAUNA MASKシリーズは、マスクブランドSurivとの熱いコラボレーションによって実現した、

サウナ愛好家のための究極のサウナマスクです。



内側にはベタつかない独自の3Dメッシュ素材を採用し超快適。

熱波に負けない三層断熱構造で、アウフグースの強烈な熱波もしっかり受け止めます。







耳紐は自由に調節可能で、お顔に合った長さに簡単に調節できます。

さらに、結び目はマスク内に収納でき、見た目もスマートです。





もちろん洗濯機OKで、いつでも清潔さを保てます。



サウナハットと同じ素材を使用しているのでサウナハットとのセットアップでオシャレに!

カップルや友達とのお揃いスタイルにもぴったりです。



快適さ、機能性、そして独自のデザイン性を備えたこのマスクで、

汗だくの向こう側に待つ、至福の世界を存分に味わってください。



熱くなれ!Unplug発売記念キャンペーン<第2弾>







Unplugオンラインショップでの発売を記念し、Instagramにて5週間連続でプレゼントキャンペーンを展開します。



■キャンペーン概要

名称:「熱くなれ!Unplugサウナハット発売記念キャンペーン」第2弾

Unplug|アンプラグ公式(@unplug_jp)&Suriv|スリーヴ公式(@suriv__mask)コラボキャンペーン!



期間:2023年7月11日(火)~7月17日(月)

内容:Unplug公式Instagram+Suriv公式Instagramの、Wフォロー&キャンペーン投稿をいいね。

「Unplug SAUNA MASK」と「Suriv MASKのセット」を10名にプレゼント



Unplug SAUNA MASK by Suriv 販売価格:1,800円(税別)

特設ページ:https://un-plug.jp/pages/cp2307





サウナ専用マスク SAUNA MASK by Suriv









品名:SAUNA MASK by Suriv (BEIGE/ORANGE)

寸法: 高さ12cm×長さ12.5cm

希望小売価格(税別):1,800円

















品名:SAUNA MASK by Suriv (BEIGE/BEIGE)

寸法: 高さ12cm×長さ12.5cm

希望小売価格(税別):1,800円



















品名:SAUNA MASK by Suriv (NAVY/ORANGE)

寸法: 高さ12cm×長さ12.5cm

希望小売価格(税別):1,800円

















品名:SAUNA MASK by Suriv (NAVY/NAVY)

寸法: 高さ12cm×長さ12.5cm

希望小売価格(税別):1,800円





キャンペーン参加方法







■応募方法

1.Unplug|アンプラグ公式(@unplug_jp)と、Suriv|スリーヴ公式(@suriv__mask)のアカウントをWフォロー(※すでにフォローいただいている方も対象です)

2.こちらのURLの投稿にいいね!(https://www.instagram.com/p/CuOkYg9snZL/)

3.応募完了★期間中にチャンスはあと4回!

4.当選発表:キャンペーン終了後、当選者にはUnplug公式アカウントからのDM(ダイレクトメッセージ)にてご連絡をいたします。(8月中旬予定)



Unplug|アンプラグ について







従来のサウナハットとは一線を画した、こだわりの機能や素材、デザイン性などが、サウナ愛好家の方々から注目を集めクラウドファンディング開始から、わずか24時間で目標額の328%へ到達。最終的に558%もの支援を集めた話題のブランド。



日々の忙しさやネットから離れ、のんびりしたり、じっくり考えたり、家族や親しい人と過ごす。そんな貴重で倒せるな時間を、機能的なデザインと特別な素材、ちょっとユニークなディテールを持ったこだわりのアイテムでサポートします。



濡れものの持ち帰りに使える、環境にも配慮したパッケージ。

細部にまでこだわっているのもUnplug|アンプラグの特徴です。



本キャンペーンに関するお問い合わせ先





以下のページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

https://un-plug.jp/pages/faq



■Unplug公式サイト

https://un-plug.jp/



■公式SNS お気軽に「フォロー&いいね」お願いいたします

https://www.instagram.com/unplug_jp/

https://twitter.com/unplug_jpn

https://www.facebook.com/Unplug_jp





■Suriv公式サイト

https://suriv.jp



■公式SNS

https://www.instagram.com/suriv__mask/

https://twitter.com/suriv_mask





















==============================================================================

開発・販売会社

創業78年。商品の開発・販売を行うのは、企業や官公庁の広告宣伝・販売促進・ブランディング等のデザイン業務を請け負う老舗デザイン会社、ニッセイエブロ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:亀田 耕平)https://www.eblo.co.jp。



