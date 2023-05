[株式会社オクトーバー]

株式会社オクトーバー(本社:渋谷区千駄ヶ谷、以下「オクトーバー」又は「当社」)が運営する、VTuberアーティストチーム『Riot Blue』が、音楽ライブ『Riot Blue PRESENTS 舞弦ウラ SOLO ONEMAN LIVE【ハルハレウララ】』を開催することをお知らせいたします。







バーチャルワールドと現実世界を行き来するアーティストチーム『Riot Blue』は、4/8に誕生日を迎えた『舞弦ウラ』をメインアクトに据え、”リアル”ライブ【ハルハレウララ】を開催いたします。

Riot Blue他2名もその脇を固める形で出演いたします。



”リアル”=実写 でのライブは3回目





デビュー当初より「バーチャルワールドと現実世界を行き来するアーティストチーム」を標榜してきたRiot Blueは、昨年12月24日に、そのコンセプトを全面的に提示する初の”リアル”=実写ライブ【experiment】を開催しました。





三人のセッションライブとして、「演奏できるVtuber」としての強みを押し出した最初の試みを更に推し進め、当日2/24に誕生日を迎えた『詩姫』をメインアクトに据えた【碧と歌姫】を開催。

サポートアーティストを迎え、初となるバンド形態での演奏にもチャレンジし、さらにレベルアップした演奏表現を提示しました。







二回のライブを経て、三回目となる【ハルハレウララ】では、歌はもちろんギターだけでなく、ヴァイオリン演奏に定評のある舞弦ウラを中心に据え、よりRiot Blueのグルーヴを感じていただけるライブをお届けします。



サポートアーティスト





Riot Blueのアンサンブルをより高めるべく、バンドシーンで活躍する2名のアーティストをサポートミュージシャンとして招き、演奏をお届けいたします。

■磯谷直史(THE ANDS)



Twitter:https://twitter.com/naofumiisogai



THE ANDS

Twitter:https://twitter.com/THEANDS_JPN

WEB:https://lit.link/theands

福島県出身。ロックバンドmonokuroのボーカル・ギターとして the pillows 山中さわおが主宰するDELICIOUS LABELに所属。2009年にavex tearbridgeよりデビュー。2011年活動休止後、3ピースバンドTHE ANDSを結成。国内だけではなく、海外へシェアを広げ毎年ツアーをおこなう。並行してtaffyのギタリストとしても活動。自身はこれまでにアメリカ、イギリス、韓国、台湾、香港、中国などでのツアー経験を持つ。自身のバンド活動の他、US/UKオルタナティブロック直系のギターサウンドを武器に、OKP-STAR(ex.Aqua Timez)のロックバンドWHITE LIE、ZEPPET STORE中村雄一のシューゲイザープロジェクトLucy's Drive、シンガーソングライター 天野花、ロックバンドamenotoのライブ、レコーディングに参加。ミュージカル劇団イマノカゲキのバンドメンバーとしても活動。近年はニトロプラス キラルBLゲーム、ドラマCD『スロウ・ダメージ』の楽曲提供など、ダークサイドの曲制作を得意としている。また、自身のプライベートスタジオをベースとしたCM・PVのBGM制作もおこなっている。





■小池麻衣-maimai-



Twitter:https://twitter.com/3362mai0218



drums player。新潟県出身。多数のミュージシャンのライブサポート、イベント出演、レコーディングへの参加等を中心に活動中。

performing on...

ジェッジジョンソン / 500.000.000YEN / さめざめ / vostoks / mercydo / THE TEENAGE KISSERS / ex.Earls Court / The_AIU / イマノカゲキ / フラパ2019モンストオーケストラ / LUCY'S DRIVE / THE 118's

etc...!!



ライブ情報





Riot Blue PRESENTS 舞弦ウラ SOLO ONEMAN LIVE【ハルハレウララ】

■開場 12:30 / 開演 13:00



■出演

舞弦ウラ feat.Riot Blue(詩姫、明志雨音)

磯谷直史(THE ANDS)

小池麻衣-maimai-



■チケット料金

会場チケット ¥4,500(+1Drink ¥600)

配信チケット ¥3,000

チケット販売 → https://riotblue.zaiko.io/item/355725



グッズ情報







グッズ販売 → https://riotblue.booth.pm/



舞弦ウラ(Ura Mao)







Riot Blueのお笑いアイドル芸人担当(自称)。

その名に恥じない笑顔いっぱいの配信スタイルが特徴だが、

一度ヴァイオリンをもたせるとクラシックからポップスまで

縦横無尽に奏でる確かな実力者。ギターでの弾き語りもトークの無邪気さとは打って変わった艶やかさを見せる。

その温度差が最大の魅力。



【YouTube】

https://www.youtube.com/channel/UCPEKpqpHu0ojN8lJnMUGjaQ

【Twitch】

https://www.twitch.tv/maoura_rb

【Twitter】

https://twitter.com/maoura_RB









関連情報





新たな情報に関しては、Riot Blue公式コミュニティ、公式Twitter等にて随時発信いたします。



・『Riot Blue』公式YouTube : https://www.youtube.com/channel/UChNc-5ySXYe6j1tXqwhOSYw

・『Riot Blue』公式コミュニティ : https://community.camp-fire.jp/projects/view/540570

・『Riot Blue』公式Twitter : https://twitter.com/RiotBlue1001



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/03-17:46)