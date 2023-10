[meeth]

エイジングケア*に特化した“ CRAYBEAU / クレイビュ ”から待望の新製品“ ノーブルスキンフェイスパウダー ”を、限定で先行販売!









美肌を目指す人々に寄り添うスキンケアブランド“ meeth / ミース ”は、10月13日 (金)~ 17日(火)に、大阪のルクア イーレでポップアップストアを開催いたします。



meeth は「美肌は最大のジュエリー」をコンセプトに展開するスキンケアブランド。ユーザーに寄り添いながら美肌を追求したスキンケアプロダクトを展開します。 東京・青山と丸ビルに構える店舗の他、公式ショッピングアプリを主な販売チャネルとしながら、過去に開催された百貨店の期間限定ポップアップでは売り場の最高販売記録を保持するなど、美肌を追求する層に支持されるブランドとして成長を遂げています。

日本からスタートした meeth は、台湾のコスメアワードで数回受賞するなど海を越えてアジアにも多くの ファンを持ち、グローバルブランドとしての成長を続けています。



また、エイジングケア*に特化したビタミンAを含む独自開発成分“ thwalot /スワロ ”を配合したブランド“ CRAYBEAU / クレイビュ ”や、健康な身体と美肌にアプローチする食のブランド“ &meal / アンドミール ”を展開するなど、meeth グループ全体でホリスティックに健やかな身体と美肌づくりにアプローチすることを目指しています。



このたび、meeth 、CRAYBEAU 、&meal 全ブランドをラインナップしたポップアップストアを開催する運びとなりました。

CRAYBEAU、待望の新商品“ノーブルスキンフェイスパウダー ”を限定で先行販売するほか、ノーブルスキンフェイスパウダーと美容液が入った CRAYBEAU 限定セット3種、また meeth からもお得な限定セット4種を販売いたします。&meal では、人気の Nuts & Granola 、有機オートミールのクッキー 2種、通常は予約商品の Egoma oil を特別にご用意いたします。



期間中ご購入いただいた方はもちろん、会場にお越しいただいた方全員にノベルティをプレゼントする予定です。この機会に、ぜひ足をお運びください。





meeth POP-UP STORE in OSAKA

Date :10/13 (Fri) ー 10/17 (Tue)

Place:ルクア イーレ

〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 3階 エスカレーター横

Time:10:30 - 21:00



・ご来訪いただいた全員にハンドウォッシュ1包をプレゼント

・購入いただいた方全員にモアリッチスムースクレンズ ミニサイズ 15gをプレゼント

・22,000円以上購入いただいた方にシャンプー&トリートメント ミニサイズセットをプレゼント







CRAYBEAU 限定先行販売

ノーブルスキンフェイスパウダーの特別セット。日中もスワロを纏い自分史上最高な肌に。







ノーブルスキンフェイスパウダー

10g 11,880円(税込)



パウダーは乾燥するというイメージを覆す、お肌に届けたいスキンケア成分を特別な技術でカプセル化し、スワロ(thwalot)**をそ のまま昇華させたような贅沢処方。 メイクの上からはもちろん素肌にも塗布できる、スキンケアパウダー。



**thwalot バクチオール,コハク酸,オリーブカルス培養溶解質→整肌成分







CRAYBEAU30 ドラマティックセット

66,880円(税込)



エイジングケア*にドラマティックなステップをお望みのあなたへ。

ノーブルスキンエッセンス 30mL 1点(55,000円)

ノーブルスキン フェイスパウダー 10g 1点(11,880円)

トゥエルメントデイクリーム (約7日分)

スキンリペア ナイトクリーム(約7日分)

F ブライトUV ベース 25g 1点(6,050円)

モアリッチアクアクッション( 2色から1色お選びください) 15g 1点(4,400円)





CRAYBEAU20 ステップアップセット 48,180円 (税込)

エイジングケア*にしっかり取り組みたいあなたへ。



ノーブルスキンエッセンス20 30mL 1点(36,300円)

ノーブルスキンフェイスパウダー 10g 1点(11,880円)

トゥエルメントデイクリーム (約7日分)

スキンリペア ナイトクリーム(約7日分)

モアリッチアクアクッション( 2色から1色お選びください) 15g 1点(4,400円)





CRAYBEAU10 デビューセット 31,680円 (税込)

エイジングケア*をはじめたいあなたへ。



ノーブルスキンエッセンス10 30mL 1点(19,800円)

ノーブルスキンフェイスパウダー 10g 1点(11,880円)

トゥエルメントデイクリーム (約7日分)

スキンリペア ナイトクリーム(約7日分)





meeth 限定セット



贅沢バスセット

4,400円(税込)



人気の香りが楽しめるセットで、癒しのバスタイムを。



シルキーボディスクラブ 210g 1点(3,960円)

シルキーバスソルト 50g 2点(880円)



※通常価格より440円お得!











毛穴ケアセット

9,900円(税込)



毛穴の黒ずみが気になる方へオススメ、人気の毛穴ケアセット。



モアリッチスムースクレンズ 120g 1点(4,950円)

リフティウォッシュ 90g 1点(4,950円)

洗顔ネット 1点(880円)



※通常価格より880円お得!









頭の先から足先まで綺麗セット

17,300円(税込)



新製品ハンドボディケアウォッシュも入った、頭の先から足先までケアできる嬉しいセット。



ヘアビューエッセンシャルシャンプー 500mL 1点 (6,160円)

ヘアビューエッセンシャルトリートメント 500mL 1点 (6,160円)

ハンドボディケアウォッシュ 500mL 1点 (6,050円)



通常価格より1,200円お得!







moreリッチローションセット

17,500円(税込)



meeth の名刺代わりであるローションが入ったお得なセット。毎日のスキンケアのお守りに。



モアリッチスムースクレンズ 120g 1点(4,950円)

リフティウォッシュ 90g 1点(4,950円)

モアリッチエッセンシャルローション100ml 1点(8,800円)



通常価格より1,200円お得!





&meal









Nuts & Granola



80g 583円(税込)



















有機オートミールのクッキー

100g 3枚セット 972円(税込)

50g 3袋セット 486円(税込)



有機オートミールのクッキープレミアムカカオ

100g 3袋セット 1,080円(税込)

50g 3袋セット 540円(税込)













Egoma oil

140g 4,082円(税込)

























meeth プラスチック 容器回収プログラム

地球環境へ配慮した取り組みの一環として、meeth touch up lab と meeth marunouchi でおこなっているプラスチック容器回収プログラムをポップアップストアでも行います。プラマークのついている meeth 製品の空容器をお持ちいただいた方には特典をご用意しております。



プラスチック 容器回収プログラム 特典

シルキーバスソルト 1回分



※プログラム内容は meeth touch up lab およびmeeth marunouchi とは異なります。ポイント付与はございませんのでご留意ください。



※シルキーバスソルトは1日先着50名様、無くなり次第終了。



※得点進呈は POP-UP STORE 開催期間中、おひとり様1回限り。



※他社空き容器も回収対象となりますが、他社容器のみご持参の場合は特典対象外となります。







CRAYBEAU Official Instagram:https://www.instagram.com/craybeau_official/

meeth Official Instagram:https://www.instagram.com/meeth_official/

&meal Official Instagram:https://www.instagram.com/andmeal_official/



