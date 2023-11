[株式会社SDI]







株式会社SDI(本社:東京都渋谷区)が展開する、美肌菌に着目した日本発の発酵ビューティ(R)SOPHISTANCE〈ソフィスタンス〉は、2023年11月1日(水)~11月7日(火)にPOP UP SHOPをタカシマヤゲートモール6階 ローズテラスにて開催いたします。

また11月5日(日)「MEN’S BEAUTY HACK」スペシャルファンミーティングイベントにも参加いたします。



【POP UP SHOP】

会期:2023年11月1日(水)~11月7日(火)

場所:タカシマヤゲートタワーモール 6階 ローズテラス

〒450-6614 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番3号

6階フロアマップ:https://www.jr-tgm.com/floorguide/detail/6

営業時間:午前10時~午後9時



◆POP UP SHOP特典◆



Present









お買い上げ金額11,000円(税込)以上で、

保湿美容液&グロウ(乳液)のミニボトルをプレゼントいたします。

※保湿美容液は3種(アドバンスト、フローレス、スピリット)からお選びいただけます。











【スペシャルセット】

通常オンラインショップでは販売していない人気の商品を組み合わせた「リチュアル スペシャルセット」を特別価格にて販売いたします。

〈リチュアル スペシャルセット〉¥5,500(税込)

・リチュアル(ナイトマスク)箱入り3包セット 3g×3包

・スターターセット

保湿美容液20ml

(アドバンスト、フローレス、スピリットの中からお好きな1本をお選び頂けます)

グロウ12g(乳液)

ユナイト10g(クリーム)





【ソフィスタンス商品ラインナップ】

〈保湿美容液〉

アドバンスト:120ml/¥9,900(税込)[敏感肌*¹/アトピー素因を持つ方*²]

フローレス:120ml/¥9,900(税込)[エイジングケア*³]

スピリット:120ml/¥8,800(税込)[ノーマル肌]

クリア:90ml/¥5,500(税込)[さっぱりタイプ]



〈乳液〉

グロウ:80g/¥8,800(税込)



〈クリーム〉

ユナイト:50g/¥8,800(税込)



〈アイクリーム〉

インテンシブ:15g/¥7,700(税込)



〈日焼け止め美容液〉

エフォートレスUV セラムヴェール:40g/¥6,050(税込)



〈ナイトマスク〉

リチュアル:3g × 10包/¥9,900(税込)



〈スターターセット〉¥3,850(税込)

セット内容

・保湿美容液20ml

(アドバンスト、フローレス、スピリットの中からお好きな1本をお選び頂けます)

・グロウ12g(乳液)

・ユナイト10g(クリーム)



【MEN’S BEAUTY HACKイベント】

ソフィスタンスブースでは無料体験や参加者の皆様へ特別なプレゼントをご用意しております。また特設ステージにて、当社代表による開発ストーリーや製品の効果的な使用方法などをご説明いたします。



会期:2023年11月5日(日)

開場:16:45 開演:17:00

料金:2,200円 ワンドリンク(ノンアルコール)、ワンフィンガー、おみやげ代含む

場所:名古屋マリオットアソシアホテル 17階 コスモスの間

URL:https://www.jr-tgm.com/cp/mens_beauty_hack/special/#special-events

WEB予約:https://l-tike.com/order/?gLcode=42320





【SOPHISTANCE ブランドコンセプト】

日本の手しごとから生まれた発酵ビューティ(R) SOPHISTANCE〈ソフィスタンス〉は、バリア機能を育む美肌菌に着目し、ブランド独自の5年熟成『美活菌(R)︎発酵液*⁴』をキー成分に、肌荒れを防ぎ、毎日心地よい肌に導くスキンケアシリーズです。

昔ながらの丁寧な手しごとで作られたこの発酵液には、お米が持つ栄養成分が余すところなく凝縮されています。

ソフィスタンスは、この『美活菌(R)︎発酵液*⁴』を全アイテムに配合。肌を整え、美しさを引き出す日本初のプレミアムスキンケアブランドです。



[オフィシャルサイト] https://sophistance.jp

[楽天市場] https://www.rakuten.co.jp/sophistance

[Yahoo!ショッピング] https://store.shopping.yahoo.co.jp/sophistance-cosme

[Amazon] https://www.amazon.co.jp/s?me=AXMRPQBXHAIBT&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

[Instagram] https://www.instagram.com/sophistance

[Twitter] https://twitter.com/sophistance

[YouTube] https://www.youtube.com/channel/UCaj8UJiKoRubS5XauV2-XVg





[本プレスリリースのお問い合わせ先]

TEL:0120-175-878

MAIL:info.sophistance@sd-i.co.jp

(受付時間11:00~18:00)※土日・祝日は除く





[販売元]

会社名:ソフィスタンス(株式会社SDI Beauty&Health )

所在地:〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-18-4 アームズワンビル6F



*¹ すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません

*² アトピー素因を持つ方へのパッチテスト済み

*³ 年齢に合わせたお手入れ

*⁴ ソフィスタンス独自のコメヌカ発酵液



