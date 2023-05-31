全国4都市で『PUI PUI モルカー DRIVING SC…
［株式会社Ｕｐ Ｆｉｅｌｄｓ］
株式会社Up Fields（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上田太郎）が運営する『PUI PUI モルカー DRIVING SCHOOL PremiumShop -DesignProduced by Sanrio-』が、全国4都市にてオープン！
「PUI PUI モルカー DRIVING SCHOOL」の可愛らしいモルカーたちをサンリオがクレヨンタッチでキュートにデザイン！今回の描き下ろしイラストを使用したPremiumShopオリジナルの新作グッズを販売いたします。
購入特典カードの配布やパネル展示などもございますので、皆さまのご来店をお待ちしております♪
また、新作グッズは通販サイト＜PremiumStore.jp（プレミアムストア）＞でも、予約販売を予定しておりますので、店舗にお越しいただくことが難しい方は通販サイトを是非ご利用ください！
▼ PUI PUI モルカー DRIVING SCHOOL -DesignProduced by Sanrio-
こちらの描き下ろしイラストを使用した、ミニアクリルスタンドやクリアファイル、ウッドコースターやマグカップなどの新作グッズを販売予定です！
販売グッズや購入特典情報などの続報はHPの更新をお待ちください。
●販売店舗情報
◆東京・原宿
開催期間：2023年6月10日(土)～6月22日(木)
開催場所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6
ラフォーレ原宿 B1F（https://www.laforet.ne.jp/）
★正面エントランスより直通階段がございます
営業時間：11:00～20:00
◆宮城・仙台
開催期間：2023年6月10日(土)～6月22日(木)
開催場所：〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目1-1
仙台駅前EBeanS 4F（https://www.e-beans.jp/）
★JR「仙台駅」西口より徒歩3分
営業時間：10:00～20:00
◆愛知・名古屋
開催期間：2023年6月10日(土)～6月22日(木)
開催場所：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1
名古屋PARCO 東館 3F（https://nagoya.parco.jp/）
営業時間：10:00～21:00
◆大阪・阿倍野
開催期間：2023年6月10日(土)～6月28日(水)
開催場所：〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目6番1号
あべのキューズモール2階 SHIBUYA109阿倍野店（https://qs-mall.jp/abeno/）
営業時間：10:00～21:00
◆支払方法：現金、クレジットカードをご利用いただけます
※原宿/大阪/名古屋店は各種コード決済・電子マネーをご利用可能です
＜PUI PUI モルカー DRIVING SCHOOL PremiumShop -DesignProduced by Sanrio- HP＞
https://premiumstore.jp/RealShop/molcar-sanrio/
＜ショップTwitterアカウント＞
▼東京・ラフォーレ原宿店
https://twitter.com/PS_in_Laforet
▼宮城・仙台/大阪・阿倍野/愛知・名古屋店
https://twitter.com/PS_PremiumShop
●通販サイト
＜PremiumStore.jp（プレミアムストア）＞
アニメグッズを多数販売中ですので、ぜひご利用ください♪
・通販URL：https://premiumstore.jp/
・Twitterアカウント：https://twitter.com/premiumstore_jp
お届け時期などは各商品ページにてご確認ください。
●作品情報
＜PUI PUI モルカー DRIVING SCHOOL＞
◆イントロダクション
舞台はモルモットが車になった世界。くりっくりな目と大きな丸いお尻、トコトコ走る短い手足。常にとぼけた顔で走り回る癒し系の車＜モルカー＞。クルマならではの様々なシチュエーションを中心に、癒しあり、友情あり、冒険あり、ハチャメチャアクションありのモルだくさんアニメーション！
本作は羊毛フェルトでできたキャラクターを撮影して制作する、ストップモーションアニメです。なんと声優は実際のモルモットが担当しています！
2021年にテレビ東京系「きんだーてれび」内にて第1期アニメ放送が開始すると、その斬新な世界観と愛らしいキャラクター、ハリウッド映画さながらのダイナミックな映像が子供から大人まで魅了。反響は国内にとどまらず、全世界でモルカーブームが巻き起こりました。
そして22年に新シリーズとして「PUI PUI モルカー DRIVING SCHOOL」が放送！
舞台がドライビングスクールに変わってもモルカーたちは、プイプイ！ワクワク！大暴走？！
【PUI PUI モルカー 公式アカウント情報】
公式サイト：https://molcar-anime.com/
公式Twitter：https://twitter.com/molcar_anime
公式Instagram：https://www.instagram.com/molcar_anime/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@molcar_anime
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCkpdBZk3ulIbSTsAAzZH1dQ
(C)見里朝希／PUI PUI モルカーDS製作委員会
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/31-20:16）
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