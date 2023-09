[株式会社東急モールズデベロップメント]

【開催期間】2023年9月15日(金)~10月31日(火)



株式会社東急モールズデベロップメント(本社所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:佐々木桃子、以下:当社)が運営する地域密着型商業施設「たまプラーザ テラス」(所在地:神奈川県横浜市青葉区、以下:当施設)は、2023年10月7日(土)に開業13周年を迎えます。日頃よりご愛顧いただいているお客さまへ感謝を込めて、9月15日(金)から10月31日(火)まで「TERRACE the 13th anniversary」を開催します。







当施設は、“単なる買い物の場所だけでなく、さまざまな時間を過ごすことで、自分自身が輝き、豊かな毎日を過ごしてほしい”という思いで2010年に開業。2023年春には、まちの皆さまと一緒に、地域の生活をもっと楽しく、もっと豊かにするため、リニューアルコンセプト“いっしょに つぎへ。”を掲げ、リニューアルを行いました。

「TERRACE the 13th anniversary」では “いっしょに、祝おう。”をテーマに、たまプラーザのまちや「たまプラーザ テラス」にさらに愛着をもっていただけるよう、さまざまな企画を実施します。9月23日(土・祝)には、「TERRACE the 13th anniversary」のシンボルとなる「13th anniversary tree」をお客さまと共に制作し、アニバーサリー期間中は写真撮影スポットとしてお楽しみいただけるよう展示します。また、10月14日(土)には、まち全体で防災について考える機会を創出すべく、防災迷路や防災グッズの販売を行う「みんなの防災イベント」を開催。そのほかにも、地域住民や地域事業者、行政と連携したイベントを開催することで、皆さまがまちの魅力を知り、まちを好きになるきっかけを創出します。

当施設は、地域の住民や従業員を含め、関わるすべての皆さまにとって「私を、かなえる場所。」というコンセプトを実現し続けられるよう、引き続き、地域に根差した商業施設運営を行ってまいります。



「TERRACE the 13th anniversary」期間中の主なイベント





13th anniversary tree 展示

たまプラーザ テラスの記念日を祝う装飾を、今年はお客さまと共に制作します。

9月23日(土・祝)のイベントにて、お客さまとお花を吊すことでツリー装飾が完成。13周年の記念撮影スポットとして10月31日(火)まで展示します。

日時:【イベント】9月23日(土・祝)11:00~17:00

【展示】9月23日(土・祝)~10月31日(火)10:00~20:00

場所:ゲートプラザ1階 モールA入口





脱炭素を楽しく学ぼう!

青葉区の推進する“暮らしの中で脱炭素行動を促す取り組み”の一つとして、電気・自転車・食品などの身近なものをテーマに、楽しい体験を通じて脱炭素を学ぶ催しを青葉区役所が主催します。

薄い・軽い・曲げられる次世代型太陽電池「ペロブスカイト太陽電池」の展示や、シェアサイクルの紹介、ワークショップを実施します。

日時:10月9日(月・祝)11:00~16:00

場所:フェスティバルコート





みんなの防災イベント

地域と共に、まち全体で防災を考える機会を創出することを目的に、災害時の行動を楽しみながら学べる防災迷路の設置や、地域減災を呼びかける「防災出張販売Car ―GENSAI―」の出店に加え、「無印良品」によるワークショップや防災グッズのポップアップも同時開催します。

日時:10月14日(土)10:00~17:00

場所:ステーションコート





たまプラハロウィン

2018年から始まった、地域住民と地域事業者の有志主催「たまプラハロウィン」。今年は、これまでの美しが丘公園の会場に加え、ノースプラザ3階コモンフィールドで、仮装パレードやスタンプラリー、ハロウィンマルシェを開催します。

日時:10月15日(日)10:00~16:00

場所:ノースプラザ(東急百貨店)3階 コモンフィールド、美しが丘公園自由広場など





FIND LOCAL FES

当社が取り組む、地域の皆さまと一緒に地域の魅力を見つけ、集め、発信する地域一体型アクション「FIND LOCAL」の一環として、「FIND LOCAL FES」を実施します。社会福祉施設と関連する団体による合同マルシェやモルック体験、地域で人気の商店が参加するマルシェ、ワークショップなどを開催します。

日時:10月27日(金)11:00~15:00

10月28日(土)11:00~16:00

場所:ステーションコート、フェスティバルコート、サークルコート





※イベントの詳細はウェブサイトをご覧ください

https://www.tamaplaza-terrace.com/13th-anniversary/

※ 画像は全てイメージです

※ 各イベントの記載情報は9月15日時点のもので、予告なく変更となる場合があります



たまプラーザ テラスについて





名称:たまプラーザ テラス

所在地:〒225-8535 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 1-1-2

運営:株式会社東急モールズデベロップメント

開業日:2010年10月7日

アクセス:東急田園都市線「たまプラーザ」駅直結

営業時間:ショップ:10:00~20:00 テラスダイニング:11:00~22:00

テラスキッチン:11:00~21:00 ※一部店舗により営業時間が異なります

URL:https://www.tamaplaza-terrace.com



株式会社東急モールズデベロップメントについて





株式会社東急モールズデベロップメントは、商業施設(ショッピングセンター)の運営を行う、東急グループの一員。東急線沿線を中心に、駅直結もしくは駅前などの好立地において、駅利用者や地域にお住まいの方々のさまざまなライフスタイルに合わせた店舗ならびにサービスを提案。主な運営商業施設は、「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」「たまプラーザ テラス」「グランベリーパーク」「港北 TOKYU S.C.」、「武蔵小杉東急スクエア」などの“東急スクエア”ブランド、東急線駅構内・駅近隣に展開する商業施設ブランド「etomo(エトモ)」など。

https://www.tokyu-tmd.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/15-12:16)