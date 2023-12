[株式会社ボードウォーク]

全出演者発表!さらに各公演ごとに「アフタートーク」の実施も決定!



人気・実力兼ね備えたトップ声優陣と小室哲哉の名曲の数々とのコラボレーションによる新しいエンタテインメント、音楽朗読劇 「SWEET 19 BLUES-FEATURING THE SONGS OF TETSUYA KOMURO-」

今年の年末、12月26日~12月30日の5日間、東京高田馬場のベルサール高田馬場で開催。

物語の語り部でもあるイケオジ「BB」役のキャストがついに決定!

黒田崇矢(12/26)、岩田光央(12/27・29)、浪川大輔(12/28)、檜山修之(12/30)の面々が務めます。

さらに、公演後には全出演者参加によるアフタートークも実施!

今回の公演に寄せた思いや「誰もが知るヒット曲のメロディに乗せて、歌詞を読み上げる。」という新しい表現へのチャレンジの感想などを語り合います。





■スケジュールと出演者

12月26日(火)

夜公演 18:00開場 19:00開演

白井悠介(しらいゆうすけ)・柏山奈々美(かしやまななみ)・洲崎綾(すざきあや)・黒田崇矢(くろだたかや)



12月27日(水)

昼公演 14:00開場 15:00開演

夜公演 18:00開場 19:00開演

雨宮天(あまみやそら)・豊崎愛生(とよさきあき)・高垣彩陽(たかがきあやひ)・岩田光央(いわたみつお)



12月28日(木)

昼公演 14:00開場 15:00開演

夜公演 18:00開場 19:00開演

保志総一朗(ほしそういちろう)・玉置成実(たまきなみ)・井澤詩織(いざわしおり)・浪川大輔(なみかわだいすけ)



12月29日(金)

昼公演 14:00開場 15:00開演

夜公演 18:00開場 19:00開演

麻倉もも(あさくらもも)・戸松遥(とまつはるか)・寿美菜子(ことぶきみなこ)・岩田光央



12月30日(土)

昼公演 12:00開場 13:00開演

夜公演 16:00開場 17:00開演

保志総一朗・玉置成実・洲崎綾・檜山修之(ひやまのぶゆき)



※出演者は、演奏に乗せて楽曲の歌詞を朗読しますが、歌唱はしません。



●脚本は、小室哲哉の代表曲の一つ「SWEET 19 BLUES」(1996年発売)にインスパイアされたオリジナル作品で、渋谷と長野県佐久を舞台にミュージシャンを志す若者たちの挑戦をファンタジーを交えて描きます。

チケットは11月28日(火)18時よりticket boardで発売しております!





●SWEET 19 BLUES -FEATURING THE SONGS OF TETSUYA KOMURO-

小室哲哉の代表曲の一つ「SWEET 19 BLUES」(1996年発売)にインスパイアされたオリジナル脚本の音楽朗読劇。

●渋谷と長野県佐久を舞台にミュージシャンを志す若者たちの挑戦をファンタジーを交えて描く。

●トップ声優たちが台詞だけでなく、ステージの演奏に乗せて名曲たちの歌詞を読み上げる。

●会場に設置された300インチの大型スクリーン2面でステージを投影。

●今年の年末、12月26日~12月30日の5日間、東京のベルサール高田馬場で開催。

●チケットはticket boardで絶賛発売中!







ー公演概要ー





■期間

2023年12月26日(火)~30日(土)





■会場

ベルサール高田馬場

東京都新宿区大久保3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワー

https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shinjuku/bs_takadanobaba/





■チケット

ticket board https://ticket.tickebo.jp/sn/sweet19blues

S席7,000円

SS席14,000円 (ステージ前ブロック10列目以内保証)

VIP席29,000円 (出演者正面ブロック2列目以内保証)

※金額は税込み

※別途手数料がかかります

※未就学児の入場は不可





■公式ホームページ

https://www.sweet19blues.com/



■公式X (旧Twitter)

@SWEET19BLUES_X





■スタッフ

企画原案:小室哲哉

ストーリー原案:田中渉

企画・アートディレクション:水野晃侍

ライン・プロデューサー:市川邦泰 (Tag Match 株式会社)

演出・脚本:鈴木勝秀

音楽監督・演奏:大嶋吾郎

制作プロデューサー:神戸丈志 (株式会社 クオーレ)





■関係各社

主催:SWEET 19 BLUES実行委員会 / TOKYO HEADLINE

制作:株式会社 クオーレ

制作協力:Tag Match 株式会社 / WORLD MAGIC ANIMATION 株式会社





■本件に関するお問い合わせ先メールアドレス

info@sweet19blues.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/09-10:46)