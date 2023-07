[Micoworks株式会社]

マーケティング活動におけるチャレンジングな課題解決への取り組みを評価



Micoworks株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:山田 修、以下、Micoworks)は、弊社ビジネスマーケティング部所属の篠田瑠奈が、アドビ株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:クレア ダーレイ、以下、アドビ)が発表した、日本国内における「2023 Adobe Marketo Engage Champion」を受賞したことをお知らせします。







「2023 Adobe Marketo Engage Champion」はアドビが年に一度、Marketo Engage ユーザーの中から製品エキスパートとして情熱を持ち、高い目標に向かってチャレンジし、ユーザーコミュニティやイベント参加を通じて社内外でマーケター市場の活性化に貢献したユーザーに贈呈する賞です。



Micoworksでは、LINEを活用したコミュニケーションプラットフォーム「MicoCloud(ミコクラウド)」をはじめとするプロダクト提供を通じて、「Cコマース」と呼ばれるチャットなどによる1to1コミュニケーションを起点とした新たな購買体験を広めるべく、日々のマーケティング活動に取り組んでいます。2023年からは「Adobe Marketo Engage」を導入し、顧客データの可視化を行い、顧客課題に応じた適切なマーケティングアプローチを行う体制を構築いたしました。



これらの取り組みが、チャレンジングな課題解決と評価され、「2023 Adobe Marketo Engage Champion」の受賞に至りました。

今後もMicoworksでは、ミッション「Empower every brand for the better future」を実現すべく、テクノロジーを活用したデジタルマーケティング活動を推進してまいります。





MicoCloud(ミコクラウド) サービス概要







LINEを活用したコミュニケーションプラットフォーム 「MicoCloud(ミコクラウド)」は企業と顧客のコミュニケーションを最適化し、「売上最大化・運用コスト削減」を実現するコミュニケーションプラットフォームです。LINE公式アカウントを高度に拡張した機能に加え、施策立案や戦略設計などのコンサルティングから運用まで、経験豊富なスタッフが手厚くサポートし、成果創出に貢献します。



「MicoCloud」サービスサイト:https://www.mico-cloud.jp





会社概要







Micoworks株式会社は、SNSマーケティング支援を行う企業です。現在はLINE公式アカウントを活用した、コミュニケーションプラットフォーム「MicoCloud(ミコクラウド)」を開発、提供しています。SNSを通じた最適なコミュニケーションによって、ブランド価値を最大化し、あらゆるビジネスの可能性を広げます。



会社名:Micoworks株式会社

所在地:大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 WeWork御堂筋フロンティア

代表者:代表取締役社長 山田 修

設立:2017年10月30日

資本金:1億円(累計調達金額:28億円)

事業内容:マーケティングツール「MicoCloud」の企画・開発・販売

公式HP:https://www.micoworks.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/13-18:16)