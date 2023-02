[T.T彩たま株式会社]



この度T.T彩たま株式会社(所在地:埼玉県さいたま市浦和区、 代表取締役:梅谷 知彦)は、Techpoint, Inc. (テックポイント・インク)様とゴールドパートナー契約を締結致しましたので、お知らせいたします。







■契約内容

ゴールドパートナー

ロゴ掲出箇所 背中下

■会社概要

社名:Techpoint, Inc. (テックポイント・インク)

本社所在地:東京都港区西新橋2-11-6 ニュー西新橋ビル4F

代表者:代表取締役 小里 文宏

事業内容:監視(防犯)カメラシステムと車載カメラシステム向け半導体の設計及販売

公式ホームページ https://www.techpoint.co.jp





契約締結に関するコメント

■Techpoint, Inc 代表取締役 小里文宏様 コメント

卓球ファンの皆さま、T.T彩たまファンの皆さま、よろしくお願いします。

当社、Techpoint, Inc.は、防犯カメラ・自動車用バックモニタ等で使われる映像伝送半導体を独自の伝送技術で製造しております。米国シリコンバレーに本社を置き、東京証券取引所グロース市場にJDRを上場(銘柄コード:6697)する会社です。

当社の技術は、日常生活やビジネスにおける安全・安心を高め、生活の充実感を向上させるために用いられています。

このたび、日本の皆さまともう少しお近づきになるために、微力ながらも、幅広い年齢層・地域において親しまれ、誰もが参加可能な卓球というスポーツのプロチームのご支援を決意いたしました。日本の卓球界の益々の振興をお祈り申し上げます。



T.T彩たま株式会社 代表取締役 梅谷 知彦

平素よりT.T彩たまを応援いただき感謝申し上げます。

当社はビジョンに『常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる』と掲げております。

今回初めて海外に本社機能を有する企業様にご参画をいただけたことを光栄に存じます。

また、Techpoint, Inc様 のスポーツを応援する熱い思いを伺い、卓球やT.T彩たまを通じて更なる発展に寄与できるよう我々も活動していきたいと考えております。

共に、応援いただけるクラブを創り上げられるよう今後も取り組んで参ります。



■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、卓球のTリーグに2018-2019シーズン(創設年)より参入したプロ卓球チームです。

ミッション(使命・存在意義)

・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる

ビジョン(なりたい姿)

・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる

・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる

バリュー(大切にする価値観)

・純粋で美しい心

・感動の創造

・変革への挑戦



■運営会社概要

社名:T.T彩たま株式会社

本社:埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

練習場:埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

電話:048-814-1226

設立:2018年3月

代表者:代表取締役 梅谷 知彦

URL:https://tleague.jp/team/tt-saitama/

Twitter:https://twitter.com/ttsaitama_jp

Instagram:https://www.instagram.com/ttsaitama_official

YOUTUBE:https://www.youtube.com/channel/UC_azLGiD68f2sKiEN4emjhA

LINE:https://lin.ee/BGBs0Cd

TikTok:https://www.tiktok.com/@t.t_official



