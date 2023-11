[株式会社RATEL]

全4試合の激闘を制し、優勝したのは一般応募チーム!



2023年11月2日(木) にビーウィズ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:森本宏一)が主催し、株式会社RATEL(本社:福岡市中央区、代表取締役:吉村信平 / https://ratel.games )が制作・配信を行った「Apex Legends」のオンラインイベント「JOZ CUP EPISODE5 powered by レイク」のイベント当日の様子をご報告致します。







イベントレポート





今回開催した「JOZ CUP EPISODE5 powered by レイク」では、JOZチーム9名、ゲストチーム30名、企業チーム7名、一般応募チーム15名の総勢61名・20チームでの大会となりました。

第一試合では混沌とした最終アンチの戦闘を制し、チーム「じゃくまさぐっちゃん」が38ポイント(いいねpt : 1,キルpt : 25)を獲得し1位となりました。その後ろに10ポイント前後の差でチーム「えぺばっか~の」「ファイアーマッチョ」の2チームが追いかける形となりました。

第一試合終了後には、ルーレットで選択されたレジェンドのキルポイントにポイント倍率が追加される「キルポイントルーレット」をOooDaさんに回していただきました。



【キルポイントルーレット結果】

■ワットソン : キルポイント2倍

■ヴァンテージ : キルポイント2倍

■ミラージュ : キルポイント2倍



絶妙なキルポイントルーレットの結果に対して、ミラージュ専で有名な「みらたんぐさんが喜んでる!」という三田寺理沙さんのコメントと共に第二試合がスタート!







続く第二試合では、一般応募チームの「えぺばっか~の」とチーム「えちおじ」等のチームが見応えのあるファイトを繰り広げ「えぺばっか~の」が56ポイント(いいねpt : 5,キルpt : 32)を獲得し第二試合を首位通過。

同時開催した「優勝チーム予想キャンペーン」の中間発表では、優勝予想第一位がチーム「えちおじ」、予想二位がひなんさんが所属するJOZチーム「びっぷでっぷひっぷ」、予想三位がNOEZFOXのメンバー率いるチーム「クライマックス」となっておりました。







インターバル明けに再び実施した「キルポイントルーレット」では抽選の結果、個性的な3レジェンドがなんとポイント倍率3倍に!

「酢酸かのんさんが1キル取ったら30ポイントです。」とOooDaさんが興奮気味にコメント。解説のまさのりchさんは「移動がキツいですね~」と冷静に分析し、各レジェンドを活かせるチーム構成を解説。



【第二回キルポイントルーレット結果】

■ジブラルタル : キルポイント3倍

■クリプト : キルポイント3倍

■ランパート : キルポイント3倍



激アツポイント3倍環境でスタートした第三試合では、PRiZEさんらが所属するチーム「クセの強さは日本一」が試合を制しチャンピオンに。トータルランキングの順位ではチーム「じゃくまさぐっちゃん」が91ポイント(いいねpt : 1,キルpt : 69)を獲得し再び首位に躍り出ました。

また、前回大会を踏まえてポテト(芋)力を底上げしてきたという一般応募チーム「煩悩分隊2.0」は6ポイント(いいねpt : 3,キルpt : 0)で暫定18位というポテトランキングを狙えそうな位置に。

まだまだ読めない各ランキング結果を横目に、王道のマップ「WORLD'S EDGE」を舞台とした最終試合が始まりました...!







最終試合では各チーム奮闘し、多種多様なレジェンドが見られる「JOZ CUPらしさ」溢れる試合を戦い抜け、総合優勝に輝いたのは120ポイント(いいねpt : 5,キルpt : 80)を獲得したチーム「えぺばっか~の」となりました!

また、芋プレイを極めたチームを表彰するJOZ CUP独自の「ポテトランキング」ではチーム「今調子ええ感じやねん」がポテト力1位に輝きました。







出場チーム紹介 ※敬称略





【JOZチーム】





【ゲストチーム】





【企業チーム】





【一般応募チーム】





JOZ CUPとは





「ゲームをもっとJOZ(じょーず)に」をスローガンに掲げるビーウィズ株式会社主催のeスポーツ大会。JOZ所属のストリーマーを含む豪華ゲストと一般参加者が賞品を目指し競い合う『競技性 < エンタメ』がイベントのコンセプトとなっております。 前回大会にあたる「JOZ CUP EPISODE4 powered by レイク」では、イベント全体でライブ配信の合計同時接続数が2.5万人(ミラー配信の数値を含む)を越える等、回を重ねるごとに大会の盛り上がりが拡大しています。



【JOZ CUPの特徴】

■特徴1. : 独自のポイント/ランキングシステム

X(旧Twitter)上でのポストやリポストした投稿に対して集まった「いいね数」が大会のランキングに直接影響を与える「いいねポイント」や、各チームの獲得ポイントからキルポイントを引いた”芋プレイでのポイント”に対してランキングを発表・表彰する「ポテトランキング」等、JOZ CUPならではの大会システムが存在し、イベントを盛り上げます。



■特徴2. : エンタメ性の高い追加ルール

会場のゲストの方に回していただくルーレットによって、次の試合の一発逆転チャンスが手に入る「キルポイントルーレット」や、サイコロから出た目の順位のチームに対して特別賞をプレゼントする「ゲーミングサイコロチャレンジ」等、様々なオリジナルルールがイベント中に発生します。



【イベント概要】

■ 開催日

2023年11月2日(木) 19:00~



■ JOZ CUP / JOZ CUSTOM 公式X(旧Twitter)アカウント

https://twitter.com/JOZCUP?s=20



■ 視聴方法

下記URLのYouTubeチャンネルよりご覧になれます。

・Bewith Game Channel : https://www.youtube.com/channel/UCK9EGnICkr1TbrheYU51aHg



■大会情報

・JOZ CUP公式サイト:https://www.beefreee.jp/jozcup/ep5.html



■運営会社

・主催 : ビーウィズ株式会社

・制作 : 株式会社RATEL







本イベントの制作会社(株式会社RATEL)について







2018年の設立以来、”Bet all on esports, Unlock the new world.”というミッションを掲げ、eスポーツ大会やイベントの制作を行うエンタープライズ事業を展開。ApexLegends/VALORANT/KOF等の様々なタイトルの公式大会や大規模大会を年間250件以上運営。 エンタープライズ事業の他に、eスポーツ選手やストリーマーのインフルエンサーマーケティングを行うエージェンシー事業部や、ソフトウェア開発を行うプロダクト事業部も擁する。



・ホームページ : https://ratel.games

・お問合せURL : https://ratel.games/contact



