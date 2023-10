[株式会社メリーゴーラウンド]

日々のお手入れに”植物の治癒力”を取り入れ、ひとりひとりを自分自身の自然の美しさに再び結びつける



アメリカ カリフォルニア州に位置するサクラメントから、地元産の、オーガニックで倫理的な、そして効果の高い植物を原料としたオーガニックコスメをお届けします。(2023年11月10日先行発売)







URB APOTHECARY(アーブアポセカリー)は、植物の治癒力を日々のお手入れ(美容や身だしなみの儀式)に取り入れ、環境への影響を考慮しながら、ひとりひとりを自分自身の自然の美しさに再び結びつける、オーガニックコスメブランドです。







北カリフォルニアの田舎の町で育ち、自然や植物療法が身近な存在だったレイナが、「Label GMOs」運動をきっかけに、食品や化粧品の成分に注目し、ヒーリングバームを手作りしたことから2013年からスタート。



オリーブオイルとアーモンドオイル、コンフリー、セントジョーンズワート、カレンデュラを調合して作ったヒーリングバームは、リペアバームの前身でURB APOTHECARYの礎となる製品です。







HAND-CRAFTED|トレーサビリティのある原料







私たちが最も大切にしていることは、地元産の、オーガニックで倫理的な、そして効果の高い植物を原料とすることです。アメリカ カリフォルニア州に位置するサクラメントの地で、たくさんの小さなハーブ農園と出会い、パートナーとしてこの哲学を共有しています。丁寧につくられた小規模な原料はコストが上がるものですが、品質が飛躍的に向上することも真実であり、それは私たちの製品が表しているとおりです。



PLANT-POWERED|インフューズドオイル







ハーブをオイルに漬けて成分を抽出したインフューズドオイルを配合。ハンドクラフトにこだわり、少量ずつ生産しています。インフューズドオイルによって醸される、精油の際立つ香りとは違った、複雑で深みのある香りもブランドの特徴です。









SUSTAINABLE|プラスチック削減







プラスチックフットプリントの削減にも全力で取り組んでいます。ポンプとスプレーは約80%がアルミニウム、パウチは100%生分解可能な封筒タイプ、ラベルはホップで作られています。(日本語ラベルを除く)

遮光のため外箱は必要ですが、これによりシュリンクラップを使わずに出荷しています。









【PICK UP】

GOJI NECTAR CLEANSING BALM|ゴジネクタークレンジングバーム







ハーブをオイルに浸けて成分を抽出したインフューズドオイルを贅沢に使ったクレンジングバーム。濃厚なバームは、肌にのせると体温でじんわりとオイルが溶け出しメイクや毛穴の汚れとなじみ、うかせます。少量の水で乳化させ洗い流すと、べたつきが残らずすっきりとした洗い上がりに。肌のうるおいを守り洗うので、内側からうるおって輝いた肌に。保湿クリーム(バーム)としてもご使用いただけます。敏感~乾燥、年齢を重ねた大人の肌に。



50g / 税込8,800円

全成分:シア脂*、ヒマワリ種子油*、アボカド油*[o]、バオバブ油*、グリセリン*、ブラシカグリセリズ、アジピン酸ジPPG-2ミレス-10、セテアリルアルコール(ヤシ油由来)、ポリソルベート60、コンフリー根エキス*[e]、セイヨウオオバコ葉エキス*[e]、セイヨウノコギリソウエキス*[e]、ヒイラギメギ根エキス*[e]、オウシュウヨモギエキス*[e]、トウキンセンカエキス*[e]、シイタケエキス、クコ果実エキス、レモン果皮油*、コリアンダー種子エキス*、ショウガ根油*、セイヨウノコギリソウエキス*、プロパンジオール(とうもろこし由来) and amor *オーガニック原料

※インフューズドオイル(浸出油)は、ハーブをオイルに漬けて成分を抽出したものです。[o]の植物油は、[e]の植物エキスが浸出したインフューズドオイルです。



ANOINTING OIL|アノインティングオイル







インフューズドオイル100%の全身用オイル。植物を4~6週間ほどオイルに浸し抽出されたエキスが混ざり合った、深い緑色のハーブオイル。べたつかず、すっと肌になじむ使用感は、髪、顔、体と全身に使えます。お風呂上がりの濡れた肌に塗布し、やさしくなじませます。精油は配合しておらず、植物の混ざり合った純粋でかつ複雑な深い香りにつつまれます。



<頭皮ケアにも> ストレスが多い場合や頭や目が疲れているときに、シャンプー前のヘッドマッサージがおすすめ。ブラッシング後、頭皮にオイルをなじませ、頭皮をゆるめるように、マッサージします。その後、普段通り、シャンプーで洗髪してください。



*アノインティングとは、オイルを塗布したり塗り込んだりマッサージしたりすること(儀式)を意味します。ヒーリングオイルを体にすりこみ吸収させる日々の習慣は、グラウンディングし、心と体を繋ぐ神聖な儀式であると考えています。



120mL / 税込7,150円

全成分:サフラワー油*[o]、ヒマワリ種子油*[o]、オオアザミ種子油*[o]、ローズマリーエキス*[e]、セージ花/葉/茎エキス*[e]、オウシュウヨモギエキス*[e]、ゲッケイジュ葉エキス*[e] and amor *オーガニック原料

インフューズドオイル(浸出油)は、ハーブをオイルに漬けて成分を抽出したものです。[o]の植物油は、[e]の植物エキスが浸出したインフューズドオイルです。



【商品LINEUP】

CLEANSING|クレンジング







とろける、クレンジングバーム

濃厚なバームは、肌にのせると体温でじんわりとオイルが溶け出しメイクや毛穴の汚れとなじみ、うかせます。少量の水で乳化させ洗い流すと、べたつきが残らずすっきりとした洗い上がりに。肌のうるおいを守り洗うので、内側からうるおって輝いた肌に。保湿クリーム(バーム)としてもご使用いただけます。敏感~乾燥、年齢を重ねた大人の肌に。



ゴジネクタークレンジングバーム 50g / 税込8,800円







クリーミーでやさしい泡立ちのフェイスウオッシュ

石けんベースのやさしい使い心地の洗浄料。濡れた肌になじませると優しく泡立ちます。つっぱり感のない、さっぱりとツルっとした洗い上がりに。さわやかなミントとティーツリーの香りは、泡立て不要で朝の洗顔にもおすすめです。メイクも落とせます。



ウィローバーククレンザー 60mL / 税込4,950円



LOTION|化粧水







肌のpHバランスを整える、ラベンダーの化粧水

ラベンダーの全草を水蒸気蒸留したフローラルウオーターに、カラムギエキス、漢方のチョウセンゴミシを配合。肌にたっぷりと水分を補給し、肌質を問わず落ち着いたバランスのとれた滑らかな肌に。



ラベンダーミルキーオーツミスト 60mL / 税込6,600円









浄化のハーブ スイートグラスの化粧水+ルームミストにも

オーガニックのスイートグラスを太平洋岸北西部で蒸留したこのミストは、刈り取ったばかりの干し草とバニラを想起させるやわらかく甘い香りが特徴です。赤みやニキビの気になる方におすすめ。ルームミストとして使うと、宇宙からの負のエネルギーをクリアに。



スイートグラスミスト 60mL / 税込6,600円



FACE OIL|フェイスオイル







太陽が大好きな人のための、フェイスオイル

アリゾナの農場で手作業でコールドプレスされたオーガニックホホバオイルに、ラズベリーシードエキス、パッションフルーツオイルなどを加えた、太陽が大好きな人のためのフェイスオイル。健やかな肌に整えます。紫外線を浴びる前の使用もおすすめ。アウトドアを楽しみながらも日焼けによるダメージを軽減したい人に。



サンリペアセラム 30mL / 税込11,000円





皮脂バランスを整える、軽い使用感のフェイスオイル

肌の油分調整をしながらうるおいも与えるオイル美容液。コールドプロセス製法で抽出された深い緑色のヘンプシードオイルに、5つの薬草を漬け込んだオイルはすっと肌に浸透。皮脂バランスを整えるのに優れているため、オイリー肌、ニキビ肌、毛穴の目立ちが気になる方におすすめ。



グリーンティセラム 30mL / 税込7,700円







気になる目元口元の集中ケアに

3つのシードオイル(ウチワサボテン、ざくろ、ローズヒップ)が年齢を重ねた複合的な肌悩みにアプローチ。アリゾナのソノラ砂漠で育ったウチワサボテンからコールドプロセス製法でオイルを抽出。1トンの果実から、わずか1リットルのみ抽出される希少なオイルをキー成分として95%配合。集中ケアとして目元に数滴、もしくは1プッシュを顔全体に。



ウチワサボテンエリクサー 15mL / 税込24,200円



FACE&BODY OIL|フェイス&ボディオイル







ダマスクローズの香る、肌も心も柔らかにほぐすフェイス&ボディオイル

ヒマワリ種子油にカレンデュラを漬け込んだオイルに、カメリアシード、ローズヒップシード、バオバブ、サフラワーオイルを加えた贅沢なオイル。肌の中までじっくりと浸透し、ゴワつきを感じる肌もなめらかで柔らかな肌へと整えます。肌内部までうるおいを届けることで、肌の明るさとツヤ感を取り戻します。すべての肌タイプの人に。



ローズヒップリペアフェイス&ボディオイル 60mL / 税込12,100円





インフューズドオイル100%の全身用オイル

植物を4~6週間ほどオイルに浸し抽出されたエキスが混ざり合った、深い緑色のハーブオイル。べたつかず、すっと肌になじむ使用感は、髪、顔、体と全身に使えます。お風呂上がりの濡れた肌に塗布し、やさしくなじませます。精油は配合しておらず、植物の混ざり合った純粋でかつ複雑な深い香りにつつまれます。



アノインティングオイル 120mL / 税込7,150円



FACE BALM|バーム







バターのようにやわらかいマルチバーム

人気のサンリペアセラムをバーム状にし、肌の保湿、保護力をさらに高めたフェイスバーム。太陽を浴びすぎて脱水状態の肌の補修に、冬の乾燥対策に、と1年中活躍。このゴールド色のバーム、それは真の宝物であり、その重さは金の価値があります。缶入りのバームは、金が入った壺(POT OF GOLD/ポットオブゴールド)だと思っています。パッションフルーツやラズベリーのフルーティな香り。



リペアフェイスバーム 30g / 税込12,100円



FACE MASK|マスク







古い角質によるくすみ改善、肌触りまで整えるハーブマスク

パパイヤ酵素と抹茶、3種のクレイ(フレンチグリーンクレイ、モロッコクレイ、カオリン )のマスク。古い角質をとり、ツルツルとしたスムーズな肌触りに。週に1~2度の使用で、洗浄作用により肌のトーンを整え、くすみやにごりのない透明感のある明るい肌に。すべての肌タイプの方におすすめ。



クレイマスク(抹茶・パパイヤ) 60g / 税込6,600円





毛穴汚れ一掃、デトックスハーブマスク

吸着性が高い3種のクレイ(グリーンイライト、フラー土、カオリン)、さらに炭を配合したマスク。とにかく毛穴の汚れが気になるときに。ごぼうエキス、ビタミン豊富なカムカムエキスが、肌を整えます。毛穴が気になる時のスペシャルケアに、脂性肌の方のデイリー使いに。



クレイマスク(炭・ごぼう) 60g / 税込6,600円





カカオの香る、ハリ・弾力を与えるムース状マスク

フェアトレードカカオを使ったムース状のフェイスマスク。必須ミネラル、タンニンが豊富なマスクは、うるおいとハリ感を与えます。アマニ由来のグリセリンが水分を引き寄せ、肌をすみずみまでうるおします。エイジングサインが気になる方におすすめ。



カカオムースマスク 60g / 税込8,800円



and more...







東京・南青山のオーガニックセレクトショップ It's so easyにて2023年11月10日先行発売



