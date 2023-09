[株式会社バップ]









2023年、デビュー50周年を迎える林哲司を祝う記念作品として、林のキャリア史上初のトリビュートアルバムのリリースが決定。特報トレーラー映像が公開された。



80年代を中心にヒットソングを多数輩出してきた林哲司、今回収録される楽曲も誰もが知る曲ばかりだが、その楽曲たちに新たなアレンジを施し、カヴァーを担当する豪華アーティスト陣も発表された。



近年、林哲司が楽曲提供や、プロデューサーとして携わってきたアーティストの中から、声優として絶大な人気を誇る上坂すみれ、Awesome City ClubのメンバーPORINのソロプロジェクトPii、今年林哲司プロデュースでメジャーデビューを果たした新進気鋭のバンドGOOD BYE APRIL、シャンソン界の期待の星、松城ゆきのが参加。

中川翔子は父・中川勝彦の楽曲をプロデュースしたことのある林との縁もあり参加、楽曲制作をヒャダインと共に担当し、両者の希望から新ユニット・中川翔子&ヒャダイントライブとして登場する。

直接の楽曲の絡みはこれまで無かったものの、ライブでは林の楽曲をカヴァーし、2023年初めてLIVE共演も果たした中西圭三。

活動休止の中だが、林の50周年を祝い、感謝の気持ちを表したいと、唯一自身の楽曲のセルフカヴァー新録に臨んだ中森明菜。

そして盟友、杉山清貴は兼ねてから熱望していた、林哲司のオリジナルソング「悲しみがいっぱい」をオリジナルの音源に乗せて歌唱するという希少な形のカヴァーを担当。

更に、過去リリースされた林の楽曲のカヴァーから、外せないヒットソングを見事に仕上げたアーティストたちも集結。50周年イヤーの集大成とも呼ぶべき、全12曲のトリビュートアルバムが完成した。



アルバムは初回盤・通常盤の2タイプが用意されており、初回盤DVDには、1986年TOKYO FMホールにて開催された「NISSIN POWER STATION 林哲司 SPECIAL LIVE」の模様、オリジナル楽曲「悲しみがいっぱい」の当時とは違うバージョンのMusic Video、今年行われた恵比寿ガーデンホールでの周年ライブ「林哲司 SONG FILE SPECIAL with 杉山清貴 菊池桃子」より、杉山清貴とのセッション映像、「I Write A Song For You」などが収録される予定とのこと。



また、アルバム発売日先駆けて、11月5日東京国際フォーラムにて行われる、林哲司 50周年記念コンサート『ザ・シティ・ポップ・クロニクル 林哲司の世界 in コンサート』にて、CD先行販売することも発表された。当日、会場CD購入者特典には、林哲司直筆サイン入り色紙が先着で渡される。なお、コンサートの出演アーティストはトリビュート参加アーティストが出演するわけではないようだ。出演者については、林哲司50周年記念サイトで確認しよう。



今後の商品続報は、VAPの公式YouTube、公式X(旧 Twitter)にて発表予定とのこと。引き続きチェックしてみよう。





記事関連URL

特報トレーラー映像 https://youtu.be/ye5YS2cXC5M

VAP公式X(旧Twitter)https://twitter.com/music_vap









商品概要

商品名:50th Anniversary Special A Tribute of Hayashi Tetsuji - Saudade -

発売日:2023年11月8日(水)

仕 様:初回盤 CD+DVD 5,000円+税(VPCC-86470)、通常盤 CD Only 3,000円+税(VPCC-86471)

収録曲:12曲

01.北ウイング-CLASSIC- / 中森明菜

02.悲しみがとまらない / 稲垣潤一&小柳ゆき (2008年発売「男と女 -TWO HEARTS TWO VOICES-」より)

03.SUMMER SUSPICION / GOOD BYE APRIL

04.September / Pii

05.Dang Dang 気になる / 上坂すみれ

06.天国にいちばん近い島(2017)/ 原田知世 (2017年発売「音楽と私」より)

07.信じかたを教えて(2022 New Vocal Version) / 松本伊代 (2022年リリース配信シングルより)

08.卒業-GRADUATION- / 松城ゆきの

09.悲しい色やね / 中西圭三

10.ガラスのPALM TREE / 中川翔子&ヒャダイントライブ

11.真夜中のドア~Stay with me~ /さかいゆう feat. Shingo Suzuki (2022年発売「CITY POP LOVERS」より)

12.悲しみがいっぱい / 杉山清貴



初回盤 DVD収録:

・1986年TOKYO FM NISSIN POWER STATION 林哲司 SPECIAL LIVE

・「悲しみがいっぱい」Music Video

・2023年4月1日「林哲司 SONG FILE SPECIAL with 杉山清貴 菊池桃子」「I Write A Song For You」(杉山清貴×林哲司) ほか



CD予約受付開始:

https://vap.lnk.to/HayashiTetsuji50th



購入者特典情報

〈全国CDショップ・インターネット販売サイト共通特典〉

「50th Anniversary Special A Tribute of Hayashi Tetsuji - Saudade -」オリジナル・クリアファイル

※サイズ・絵柄は後日発表となります。



〈Amazon.co.jpオリジナル特典〉

「50th Anniversary Special A Tribute of Hayashi Tetsuji - Saudade -」メガジャケ

※共通特典:「50th Anniversary Special A Tribute of Hayashi Tetsuji - Saudade -」オリジナル・ポストカードは対象外となります。

※絵柄は後日発表となります。



〈VAP STOREオリジナル特典〉

「50th Anniversary Special A Tribute of Hayashi Tetsuji - Saudade -」オリジナル・ジャケットステッカー

※共通特典:「50th Anniversary Special A Tribute of Hayashi Tetsuji - Saudade -」 オリジナル・ポストカードも対象となります。

※絵柄は後日発表となります。



〈CD先行販売&会場限定特典〉

11月5日(日)東京国際フォーラム ホールAで行われる林哲司50周年コンサート公演会場にてCD先行販売開始。

会場購入者特典 : オリジナルミニ色紙(林哲司 直筆サイン入り)

※特典には数に限りがございます。無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

※本公演の出演者発表はまだ全て発表されておりませんが、本商品の参加アーティストと必ずしも同じではございません。また、中森明菜の出演は予定しておりません、予めご了承ください。



林哲司50周年コンサート情報

2023年11月5日(日) 東京国際フォーラム ホールA

「ザ・シティ・ポップ・クロニクル 林哲司の世界 in コンサート」

~林哲司 作曲活動50周年記念 オフィシャル・プロジェクト~



日本屈指のメロディー・メーカーにして、今や世界で話題沸騰中のシティ・ポップ・マエストロ、林哲司の作曲活動50周年を記念して、ゆかりあるアーティストたちが一堂に集結!豪華出演者と日本を代表するトップ・ミュージシャンがお贈りする、全曲・林哲司作品による1夜限りの、名曲だらけの、奇蹟のアニバーサリー・コンサートが遂に実現!詳細は50周年サイト(https://ht50th.com/)をチェック!



林 哲司 プロフィール

林 哲司(はやしてつじ)

1973年シンガーソングライターとしてデビュー。

以後作曲家としての活動を中心に作品を発表。竹内まりや「SEPTEMBER」、松原みき「真夜中のドア~Stay With Me」、上田正樹「悲しい色やね」、杏里「悲しみがとまらない」、中森明菜「北ウイング」、杉山清貴&オメガトライブ「ふたりの夏物語-NEVER ENDING SUMMER-」など全シングル、菊池桃子「卒業-GRADUATION-」など全シングル、稲垣潤一「思い出のビーチクラブ」など、2000曲余りの発表作品は、今日のシティポップ・ブームの原点的作品となる。 また、映画音楽、TVドラマ音楽、テーマ音楽、イベント音楽の分野においても多数の作品を提供。ヒット曲をはじめ発表作品を披露するSONG FILE LIVEなど、積極的なライブ活動も行っている。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/08-18:46)