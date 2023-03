[THE FARM]

~親子参加大歓迎!野菜収穫体験と料理作りなどを実施~



先進的な農業ビジネスを手掛ける株式会社ザファーム(本社:千葉県香取市、代表取締役社長:武田泰明、

以下ザファーム)はこの度、オーディションによって選ばれた“農と野菜のスター ヤサイちゃん”デビューイベントを2023年3月29日(水)11時-16時の間で「農園リゾート THE FARM」で開催します。

交流会ではヤサイちゃんの魅力を知ってもらうため一緒に野菜の収穫体験、料理づくり、取材質疑応答、施設内の見学などを予定しています。





「ヤサイちゃん」プロジェクトとは?

ザファームの新事業となるヤサイちゃんプロジェクトの目的は、農業や野菜をエンターテイメントとして発信し、農業界、野菜界に貢献することです。一般的になじみの少ない農業や食卓の脇役的な存在の野菜について、子供たちや若い世代を含めてより多くの人に知ってもらう為には分かりやすさと楽しさ、そして発信力と影響力が必要です。エンターテイメントを切り口として、ヤサイちゃんというスターをプロデュースし育成していきます。









ヤサイちゃんプロフィール

1997年1月20日生まれ、千葉県出身。

幼稚園の頃から野菜に夢中、特にレンコンが大好きであった。食べるのが好きで美味しい野菜を自ら作ってみたいという想いで東京農大に進学。専門知識を学ぶ傍ら、多くの農家で実習を経験。卒業後は一番好きな石川県のレンコンを育てるため、移住し農業法人に就職。そんな中、ザファーム主催のヤサイちゃんオーディションを発見し自身が経験した農業の現状を若い世代に伝えたいという想いで応募。持ち前の明るさや人間的な魅力、そしてスター潜在能力が高い評価を得て83人の中からグランプリを獲得。2023年3月より活動を開始する



『ヤサイちゃんデビューイベント』実施スケジュール

開催日時: 2023年3月29日(水) 11時~16時 ※少雨決行、荒天中止(※前日までに判断いたします。)

会 場 : 農園リゾート THE FARM

所在地:千葉県香取市西田部1309-29(東京駅から車で約90分)

https://www.thefarm.jp/

対象者 : メディアさま・ライターさまと、そのご家族

参加費 : 無料

※自家用車でご来訪の方は、11時前にTHE FARMにご到着下さい。(THE FARM第2駐車場をご利用ください)





お申し込み:https://tayori.com/form/38c47f840d5cd2e5d781d09cdffe5b0042b15138/

3月28日(火)12:00までに上記お申し込みフォームよりお願いいたします。





《タイムスケジュール》

東京駅集合

※ご連絡をいただいたメディア様のみに詳細をお送りいたします

10:30 ザファーム到着

11:00 野菜の収穫体験

12:00 収穫した野菜で料理体験(サラダ作り)・ザファームBBQ、ヤサイちゃんと交流

14:00 自由時間(かりんの湯温泉入浴、THE FARM施設見学などをご準備)

16:30 集合・締めの挨拶

16:50 ザファーム→栗源バス停へ送迎

17:14 栗源バス停から、東京行き高速バスが出発。

18:56 東京駅八重洲口着



ご家族同伴での取材参加を歓迎いたします。

イベント当日は春休みシーズンです。今回体験型イベントですので、当日取材参加して頂けるメディアさま・ライターさまは、ぜひお子さまやご家族とともに取材ご参加ください。

ザファームは観光施設としての魅力が満載です。また、ヤサイちゃんは小さなお子さんから愛される存在になってほしいので、ぜひご家族総出でのご来園をお待ちしております。





■株式会社ザファーム

会社名 : 株式会社ザファーム

住 所 : 千葉県香取市西田部1309-29

代 表 : 武田 泰明

設 立 : 2016年5月26日

事 業 : 農園リゾート「THE FARM(ザ ファーム)」の運営

施設HP:https://www.thefarm.jp/

2016年5月創業。千葉県で農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮

らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

10万m2の広大な敷地で、農業体験・グランピングやコテージのアウトドア宿泊・ジップラインやカヌーなど

のアクティビティを楽しめ、さらには、農園で収穫された新鮮な野菜や豪華食材を使ったBBQやカフェのお食

事、良質な泉質の天然温泉があり、快適に自然を満喫できる農園リゾート施設。

施設全体で年間25万人、野菜収穫体験には年間3.5万人が来園。





■ザファームの取り組み

ザファームでは「農ある暮らしをすべての人に」を経営理念に、農業と観光を組み合わせた農園リゾート THE FARMを運営し、新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供しています。

さらに多くの方に、農業を身近に楽しんでもらえるように、「農業」x「エンターテインメント」事業の「ヤサイちゃんプロジェクト」を立ち上げ、野菜界や農業界を盛り上げてくれるヤサイちゃんをプロデュース育成することで今後の農業界全体や、農業振興地域へ貢献していきたいと考えています。





