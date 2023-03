[株式会社FERNANDA JAPAN]

希少な国産ライチ栽培に挑む農家との取組みにより実現した、5月の新作コレクション。



フレグランスメーカーの株式会社FERNANDA JAPAN(所在地:神奈川県横浜市、代表取締役:流合 貴之、以下、FERNANDAフェルナンダ)は、廃棄せざるを得ない “ロス果実” から抽出した「アップサイクルライチ果実エキス」を配合した「ライチコレクション」をリリースします。2023年5月19日(金)より、直営店舗とフェルナンダ公式オンラインストアを皮切りに、全国のバラエティーショップで発売致します。サスティナビリティの観点から、香料や資材にも着目したフェルナンダフルーツシリーズの新作です。











直営店限定アイテムをはじめとした各種アイテム。

※画像は2022年度のライチコレクションです。

※2023年度の新シリーズはロス果実から「アップサイクルライチ果実エキス」を配合した「ライチコレクション」として新登場します。



フェルナンダ公式ページ:https://www.fernanda.jp/



■食品廃棄ロス削減の取組みを、フレグランスメーカーから

世界三大美女である楊貴妃に愛された「美フルーツ」として近年再注目されているライチ。実は日本で食べられているライチの多くは海外産の冷凍品で、国産品の割合は1%とほんのわずか。そんな希少な国産ライチ栽培に挑む「山下農園」との取組みにより実現したのが、今回の「ライチコレクション」です。



繊細な温度管理や剪定が必要なライチ栽培を行うためには、傷や規格などの関係で廃棄せざるを得ないロス果実が発生します。そのロス果実から抽出したアップサイクルライチ果実エキスを「ライチコレクション」のアイテムに配合することで世の中に循環し、生産ロスの軽減を実現しています。











山下農園のライチは、生だからこその香りの良さやみずみずしさが特長





■希少な国産ライチを連想させるフレッシュな香り

手間ひまをかけて育てたライチの甘くフレッシュな香りを再現するため、何度も試作を重ねて今回の「ライチコレクション」を完成させました。

生の国産ライチだからこその、弾けるようなみずみずしさを連想させる、さわやかな香りが特徴のアイテムとなっています。



■商品ラインナップ

ラインナップは全13種類。全てのアイテムに天然由来原料配合の香料や植物由来の原料を使用しています。ボディスプラッシュをはじめ、ボディケアからアロマディフューザーまで日常のさまざまなシーンで楽しめるアイテムを揃えました。



全国のバラエティーショップ等で販売するアイテム

・ボディスプラッシュ ¥1,760/95ml

・リッチハンドクリーム ¥990/50g

・モイストボディジェラート ¥1,540/120g

・リッチオーデコロン(2023年新発売)¥1,870/30ml



直営店・オフィシャルECサイトの販売アイテム

・プレミアムボディミスト ¥3,080/95ml

・オードパルファム ¥5,500/50ml

・プレミアムハンドクリーム ¥1,540/50g

・ハンド&ボディホイップクリームグランデ ¥3,740/300g

・プレミアムボディソープ ¥3,300/360ml

・リネンスプレーグランデ ¥3,520/250ml

・ボディスクラブグランデ ¥3,960/300g

・アロマディフューザー80ml ¥3,740/80ml

・アロマディフューザー210ml ¥7,700/210ml

*価格は全て税込表記



■FERNANDAのSDGs

フェルナンダは「Do good for us and our planet!(人のため、地球のために良いことをしよう!)」をスローガンに、サスティナブルな商品作りを追求しています。



<人のために、地球のために、私たちが実行する3つのアクション>

01. HEALTHY & SAFE FOR US(全ての人の健康のために)

02. EARTH FRIENDLY(環境に優しく持続可能な世界に)

03. HELP TO COMMUNITY(地域活動の支援の架け橋に)



今後も山下農園とのパートナーシップをはじめ、様々な関係者と協力体制を築きつつ、全ての事業活動の軸をサスティナブルアクションに繋げてまいります。



フェルナンダのサスティナブルアクション:https://www.fernanda.jp/view/page/sustainability





■山下農園とは

先代からアップルマンゴーのハウス栽培を続けてきた山下農園は、その知見を生かし、国産品の割合は1%ともいわれる希少なライチ栽培に積極的に取り組む、宮崎県にある農園です。



■FERNANDA(フェルナンダ)とは

フェルナンダが提案する次世代のサスティナブルフレグランスは、日常を彩り、自分らしく人生を楽しむきっかけになることを目指しています。Do good for us & our planet!のミッションのもと、身につける人にも、環境にもやさしい商品をお届けしていきます。



■会社概要

会社名: 株式会社FERNANDA JAPAN

代表者: 流合 貴之

所在地: 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町2丁目19

URL : https://www.fernanda.jp/



■商品に関するお客様からのお問合せ先

株式会社FERNANDA JAPAN

info@fernanda.jp



【FERNANDAオフィシャルサイト】

https://www.fernanda.jp



【FERNANDAオフィシャルインスタグラム】

https://www.instagram.com/fernanda_jp/



【FERNANDAオフィシャルツイッター】

https://twitter.com/fernanda_ltd



