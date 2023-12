[ゲッティイメージズ ジャパン株式会社]

デジタルコンテンツ(静止画、動画および音楽)を世界200カ国以上に提供する、世界最大級のデジタルコンテンツカンパニーGetty Images(本社:米国・シアトル)の日本法人「ゲッティイメージズ ジャパン株式会社」(東京都渋谷区、以下ゲッティイメージズ)は、2023年を報道写真で振り返る『Year in Review by Getty Images』を発表いたしました。







世界的な紛争、壊滅的な気候変動、継続的な経済混乱など、世界のムードに大きな影響がおよんだ2023年。そうした悲しい出来事のなか、今年は、祝福と希望、そして、変化の1年でもありました。世界で記録的な数の観客を魅了したアスリートたち。公平で公正な起用を支持する業界の声とともに、輝かしい好例となる芸術のすばらしさを見せたエンターテイメント。

報道関連の出来事が連日の見出しを飾る一方で、クリエイティブ面での革新性と信憑性も存分に見受けられました。ゲッティイメージズでは、代表的なコンテンツクリエイターとVisualGPSのインサイトをつうじて、本物の人間的なつながりを打ち出したほか、責任あるAI画像生成をつうじて、クリエイティビティとテクノロジーの融合を果たしました。そのいずれもが、世界中のユーザーのためにビジュアルのストーリー表現の未来を形成する一助となっています。

本プレスリリースでは、「Year in Review by Getty Images」の中から、象徴的なコレクションを紹介します。





【エディトリアル】

1.ニュース:戴冠式~紛争・歴史的ニュースの記録

2.エンターテイメント:エンターテイメントに輝く芸術性

3.スポーツ:アスリートたちの偉業の頂点

【クリエイティブ】

テクノロジー:求められる独創性と自然な印象



1.ニュース:戴冠式~紛争・歴史的ニュースの記録

今年は気温の上昇に伴い、世界各国での豪雨災害の数も増加。地球温暖化の影響がいかに深刻で広範囲に及んでいるかが浮き彫りになりました。2月に起こったトルコ・シリア大地震では、甚大な被害が出ており、世界各国より国際的な支援が寄せられています。また、ロシア・ウクライナ戦争は2年目に突入。日本でも、5月に広島で行われたG7サミットにウクライナのゼレンスキー大統領が来日し、ウクライナ侵略をめぐる情勢について、G7間で意見交換が行われました。イスラエル軍とハマスで始まった紛争は現地の人々の豊かな日常を奪っています。このように気候変動の広範囲に及ぶ影響、戦争の悲惨な結末など、今年はさまざまな課題がもたらされました。一方で5月には、故エリザベス英女王の後を継ぎ、昨年即位したチャールズ国王の戴冠式が、ロンドンで行われました。戴冠式は1953年の女王の以来70年ぶりで、世界中から祝福の声が上がりました。歴史的な変革の出来事の数々を世界が目の当たりにした2023年。それは、消えない爪痕を現在に残し、永遠に未来を形成していく出来事ではないでしょうか。困難のなか、共感と希望の光が差し込み、世界各地に有望な未来が垣間見られた1年でもあります。



2.エンターテイメント:エンターテイメントに輝く芸術性

ビヨンセやテイラー・スウィフトのワールドツアーは完売、アカデミー賞で魅せた「リトル・マーメイド」と「バービー」の先見的な光景や、ミシェル・ヨーがアジア人初の主演女優賞を獲得するなど、2023年は、想像を超えて芸術表現を再定義する出来事がエンターテインメントを明るく照らした1年でした。また、脚本家と俳優が一丸となって、これから何年にもわたって業界を作り変える道を切り開いた年でもあります。撮影された写真や映像のそれぞれでは、そうした忘れられない瞬間から生まれる変革の力が感じられ、インスピレーション、変化、そして限りない創造性の功績が伝わってきます。



3.スポーツ:アスリートたちの偉業の頂点

陸上、雪上、海上といった場所で行われた世界的スポーツイベントが活況を呈し、多くの人たちを魅了した2023年。FIFA女子ワールドカップやF1グランプリといった象徴的なイベントでは、記録的な数の観客と視聴者が世界的に集まり、アスリートやチームによって、献身、決意、そして卓越性が体現されることになりました。日本では、3月に行われたWBC (ワールド・ベースボール・クラシック)で3度目の優勝を果たしたことに続き、バスケットボール男子ワールドカップで、日本代表が44年ぶりに自力で五輪出場権を獲得し熱狂の渦を巻き起こしました。歴史的な活躍で今年も世界中にインパクトを与えた、メジャーリーグ エンゼルスの大谷翔平が、史上初の満票でのMVP受賞のニュースも話題を集めました。2023年のスポーツのすべての瞬間に、一大功績に欠かせない要素が息づき、不屈の心、希望、そして揺るぎない精神を伝えています。



【クリエイティブ】

テクノロジー:求められる独創性と自然な印象

今年は、テクノロジー(とりわけ、AIとAI画像生成)が、2023年のクリエイティブ環境を再形成するうえで重要な役割を果たしました。トレンドがめまぐるしく変化しても、変わらなかったのが、自然な印象と人間の創造性というテーマです。このテーマは、ビジュアルのストーリー表現にとって、引き続き、置き換えられないものとなっています。当社のVisualGPS調査によると、世界中の 75%の人々がAIに興奮しており、82%が生成AIが生産性の向上に役立つ可能性について興奮しています。2024年に向けて、ブランドや企業にとって、この新たなテクノロジーの進化を真に表現する方法を検討するとともに、コンテンツのアイデアやストーリーテリングをより広範にサポートする責任あるAI生成ツールをどのように採用するかを検討することが重要です。



▼ゲッティイメージズとは

ゲッティイメージズは、世界有数のビジュアルコンテンツクリエイターおよびマーケットプレイスとして、世界中のあらゆるニーズに応じた幅広いコンテンツソリューションを提供しています。ゲッティイメージズ、iStock、Unsplashのブランド、ウェブサイト、APIは、世界最高のフォトグラファーとビデオグラファーによる力強いビジュアルコンテンツを検索、購入、共有するための第一拠点として、世界各国のお客様に利用されています。55万1千人以上のコントリビューターと315以上のコンテンツパートナーと共にパワフルでインクルーシブなコンテンツを配信。毎年16万件以上のニュース、スポーツ、エンターテイメントイベントをカバーし、類を見ないほどの豊富な報道を提供しています。また、ゲッティイメージズは世界最大かつ最高レベルの民間所有アーカイブ写真を保持しており、写真創世記にさかのぼる画像の数は数百万枚にわたります。

