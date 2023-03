[エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社]

ペット専用ランドリーやトリミングルームも併設し近隣とサービスの差別化



エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社(代表取締役 高雄雅丸)が製造・販売する、ウールやダウンジャケット、カシミアなど、従来コインランドリーで洗濯をすることができなかった衣類を洗える「ウール洗濯 by Lagoon (バイ ラグーン)」を採用したコインランドリー店舗、「CANVAS(キャンバス)」が熊本県宇城市に3月1日オープンしました。







「ウール洗濯 by Lagoon 」は、従来コインランドリーでは洗濯できないとされてきたダウンジャケットやカシミアセーターを、綿の寄りや色落ち無しで洗濯することができる機器です。



水ベースのウェットクリーニングシステムをコインランドリー機器に応用し、内部で発生させる特殊な水流や専用洗剤を用いることで元の風合いを保ったままの「保湿洗濯」を可能にします。石油製剤を使わず、環境にやさしく、クリーニング店に持ち込むよりリーズナブルにできることも特徴。本製品の九州地区での設置は今回が初(写真奥がウール洗濯 by Lagoon )。



ウール洗濯 by Lagoon 掲載ページ:

https://laundream.com/productlist/wool/













ペット専用ランドリーやトリミングルームも併設



■ペットケアランドリー

巣ごもり需要などでペットを飼っている人が急増しています。しかし汚れたペット用品を家庭の洗濯機では洗いたくない、でもコインランドリーではペット用品の洗濯は禁止されている・・・という課題がありました。エレクトロラックス・プロフェッショナルは、ペット用の衣類やタオル、布製ベッドなどが洗えるペット用品専用ランドリーを販売し、以前からペット愛好家から高い支持を受けています。

今回の店舗ではトリミングルームも併設。愛犬がトリミングを受けている間に自宅の洗濯物やペット用の衣類が洗えるようにユーザーの利便性を高める設備が工夫されています。

また、ドックランも2023年5月を目処に設置予定でペットオーナーの憩いの場としても活用が期待されます。



ペットケアランドリー 掲載ページ:

https://laundream.com/productlist/pet/











■CANVASのコインランドリー店舗情報

住所:熊本県宇城市小川町北新田1133

株式会社DNS(https://www.dns-jp.co.jp/)

設置機器:洗濯乾燥機2台、乾燥機4台、ウール洗濯byLagoon1台、ペットケアランドリー1台、キャッシュレス端末





■エレクトロラックス・プロフェッショナル株式会社について

代表者:代表取締役 高雄 雅丸

本 社:東京都港区芝大門2-5-5住友芝大門ビル4F

TEL :0120-593-381

総合HP:https://www.electroluxprofessional.com/jp/

コインランドリー専用HP:https://laundream.com/



■ニュースリリースに関するお問い合わせ先(報道機関窓口)

エレクトロラックス・プロフェッショナル株式会社 大久保

E-mail:info.jp@electroluxprofessional.com



