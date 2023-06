[株式会社群馬プロバスケットボールコミッション]



いつも群馬クレインサンダーズへ温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。



この度、群馬クレインサンダーズでは、#4 トレイ・ジョーンズ選手とのBリーグ2023-24シーズンの選手契約(継続)が基本合意に達しましたのでお知らせいたします。







#4 Trey Jones(トレイ・ジョーンズ)









【ジョーンズ選手 コメント】



「私と家族は、次のシーズンも群馬に戻って来れることとなり、とてもうれしく思っています。



オープンハウスグループと群馬クレインサンダーズは、太田で何か特別なものを築こうとしており、私もその成長過程の一部として参加し続けることが出来ることは、本当に幸せなことです。今シーズン、我々には大きな使命があり、それを実現するために皆と共にハードワークすることが待ち遠しいばかりです。



皆様もきっと素晴らしい夏を過ごしていることを願っています。またすぐにお会い出来ることを楽しみにしております!



- トレイ



My family and I are very happy to be back for another season in Gunma. Open House Group and the Gunma Crane Thunders organization are really building something special in Ota and I am extremely blessed to continue to be part of that growing process. We have big goals for this season and I can’t wait to work hard with the guys this year to make them happen.



I hope everyone is having a great summer and I will see you all soon!



- Trey」



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/20-18:46)