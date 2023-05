[アルトバッシュ株式会社]

CBD(カンナビジオール 以下:CBD)製品と服用中・服用予定のお薬との適切な飲み合わせのアドバイスを提供する専門家「CBD薬剤師」を通じたカウンセリング・アドバイザリーサービス【OGUMA CLINIC(オグマクリニック)】は、企業様のCBD事業をサポートする『OGUMA CLINIC for Business』を導入。CBD市場への参入、新規市場創出、自社CBD製品・OEM製品の監修や薬事業務など、企業様の事業をサポートいたします。 ■OGUMA CLINIC 公式HP:https://ogumaclinic.com/





◆OGUMA CLINIC for Business



CBDと医薬品全般について、幅広い知識を持つ「薬」の専門家である薬剤師 尾熊やよいがCBD市場への参入、新規市場創出、薬事業務など、貴社の事業をサポートいたします。





サービス内容:

新規事業創出支援 ・・・ 国内外のCBD関連のナレッジやネットワークを生かして、CBD事業の企画・立案のサポート・アドバイス



薬事業務支援 ・・・ 製造した/製造予定のCBD製品を薬事法と照らし合わせ、問題となるような成分が含まれていないか、薬事法に違反していないかといった観点からの品質管理のサポート・アドバイス



診療機関、薬局チェーンを経営の方 ・・・ CBD製品を取り扱い中/取り扱い予定の診療期間、薬局チェーンの方へのアドバイス業務。CBD製品をお使いの患者様の服薬指導のサポート・アドバイス





お問いわせはこちら:https://ogumaclinic.com/pages/oguma-clinic-for-business-forcompany



CBD薬剤師について





CBD薬剤師とは、CBD製品が使用される際にお客様に最適なアドバイスを提供する専門家です。

お客様がCBDを使用する前に、医師が処方した治療計画に基づいて、CBD製品の選択、投与方法、用量、副作用などを説明します。



CBD薬剤師は、世界中の専門医師と協力して、お客様がCBDを安全かつ適切に使用するために必要な情報を提供し、CBDが治療目的で使用される可能性があるお客様のニーズを理解し、適切なCBD製品を選択することを規範としています。また、CBDの薬理学的性質や、CBDが処方されたお客様の健康状態に与える影響について、詳しく説明します。



お客様に対する情報提供だけでなく、CBDの品質管理や、法律に準拠した処方管理、副作用の管理なども担当しています。お客様の安全と健康を最優先に考え、最高水準の専門知識とスキルを活用して、CBDを活用した製薬会社やCBDメーカー等の事業者に最適なアドバイザリーサービスも提供して参ります。





CBD薬剤師 尾熊やよい

生年月日:昭和39年4月20日生



昭和62年3月 名城大学薬学部薬学科 卒業後、大学病院薬剤部、整形外科での勤務、ドラッグストアでのOTC販売・化粧品販売、老人ホームの立ち上げ業務補佐などの業務に従事。

2023年3月にALTBASH株式会社 CBD薬剤師(最高薬学責任者)就任。

CBDやCBD製品、医療用CBDの正しい知識を提供し、「全ての人々が、安全に正しくCBD製品を利用できる世界」づくりに貢献してまいります。







【OGUMA CLINIC(オグマクリニック)】にできること





当社ALTBASH株式会社(アルトバッシュ)は、2019年よりCBD総合商社としてCBD原料の輸入、研究開発、物流システム、複数のCBDブランド事業を展開してまいりました。



中でも店舗・ECサイトでのCBD製品の取扱・販売においては、以前からお客様より「使用方法や成分、服用中のお薬との飲み合わせ」に関するお問い合わせを多くいただいておりました。

CBDと医薬品全般について、幅広い知識を持つ「薬」の専門家である薬剤師がカウンセリング・アドバイスすることによって、お客様の不安を払拭し、リスクの軽減に繋げることで日々の健康をサポートできると考え、当サービスの提供開始にいたりました。



生理痛やPMS、妊娠出産、更年期障害などのフェムテック分野は、当社が継続的に支援する、学校への生理用品の寄付団体を通して特に力を入れている領域となっております。女性のライフステージの悩みや不安に寄り添い、適切なタイミングで正しい情報にアクセスできるよう取り組んでまいります。



OGUMA CLINIC 公式HP:https://ogumaclinic.com/





ALTBASH株式会社(アルトバッシュ)について







ALTBASH株式会社(アルトバッシュ)は輸出入、研究開発、物流システム、複数のCBDブランド事業などを日本とタイの2ヵ国で展開する日本最大手CBD総合商社です。



商号:ALTBASH 株式会社(アルトバッシュ)



本社所在地 :〒151-0071 東京都渋谷区本町 1-14-2-3F

バンコク支社所在地:29/1, Room 2C, 2nd Fl. Piya Place Langsuan Bldg.,Ploenchit Rd., Lumpini Patumwan, Bangkok 10330

代表者:代表取締役 尾熊涼一(Ryoichi Oguma)

資本金: 1,000,000円

設立年月日:2015年10月5日

電話番号 : 03-3375-7501

公式HP :https://www.altbash.jp

公式Instagram : https://www.instagram.com/altbashgroup

公式Twitter :https://twitter.com/altbashgroup





尾熊涼一(レッドボックスジャパン共同設立者)

University of North Alabama(アラバマ州立ノースアラバマ大学) 音楽学科、University of Nevada Las Vegas(ネバダ州立ラスベガス大学)ビジネスサイエンス学士号 取得、東京大学物性研究所共同研究の宇宙素材ベンチャー企業にて高機能耐放射線炭素繊維”BASH FIBER(バッシュファイバー)”プロジェクト参画。再生可能素材製造、貿易業の経験を活かし、レッドボックスの活動をSDGsの一環として提唱。



