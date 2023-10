[R1TokyoBar&Restaurant/R2SUPPER CLUB/R3ClubLounge]



10/7(土)、R3ClubLoungeにて、豪華ゲスト目白押しの2つのイベントが開催されます。



TAIMAN MC BATTLEは、賞金30万円!

一般の方もバトル参加可能ですので、ご参加、観戦、ともにお待ちしています!



23:45~ラストまでは、

MyPlace株式会社&GatdoeプレゼンツのクラブイベントFOCUS!

大盛り上がり間違え無しの豪華アーティストのパフォーマンス!

たくさんの皆様のご来店をお待ちしています。





■イベント1.TAIMAN MC BATTLE

10/7(sat)

OPEN 15:00 CLOSE 21:30

ENTRANCE:当日 ¥3,500 前売り ¥3,000

優勝賞金:¥300,000

バトル参加 エントリー費:一般 ¥3,000 未成年 ¥2,000

*当日身分証明書持参必須

前売り券のお求めはこちらから

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020s6phmuv831.html

*VIPシートのご予約に関しましては、会場まで直接お問い合わせ下さい。



【SP GUEST DJ】

DJ KAORI

【SP RELEASE GUEST】

輪入道

【SP GUEST LIVE】

RAIZEN

VENM

SHAMO

Dragon One

rkemishi

KOOPA 喰吐

【OPENING ACT】

SLYPEE

【FINGER DURM】

スペカン (BATTLE BEAT)

【DJ (BATTLESION

Marby

【MASTER OF CEREMONY】

KOOPA 喰吐

【GUEST BATTLER】

梵頭

TKda黒ぶち

黄猿

歩歩

VENM

SHAMO

Dragon One

YANDYILLMATIC

K’iLL

K-rush

N1NYO

DNL

SHJ

Randy Wati Sati

阿修羅

---------------------------------

■イベント2.FOCUS

10/7(sat)

OPEN 23:45~ Last

ENTRANCE:当日 ¥4,500 前売り ¥4,000

前売り券はこちらから

https://passmarket.yahoo.co.jp/order/buy/edit?event_id=027672wwwv831

*VIPシートのご予約に関しましては、会場まで直接お問い合わせ下さい。



【SP GUEST】

綾小路翔

早乙女光

【SP GUEST DJ】

DJ KAORI

【GUEST DJ】

Nadia (from..BananaLemon)

(R)DJ ALLAD

【Live】

OHAYO





【本件に関するお問合せ先】

R3 Club Lounge

電話番号:03-6804-5865

HP: https://r3clublounge.com/

Instagram:https://www.instagram.com/r3clublounge/



