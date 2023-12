[ビサイド]

デッキ構築型ローグライトゲーム『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』は2024年2月22日(木)発売予定!



株式会社ビサイド(本社:東京都立川市、代表取締役社長:南治 一徳、以下ビサイド)は、ライブイベント「異次元フェス アイドルマスター★(ハート)︎ラブライブ!歌合戦」会場特設ブースにて、新作ゲーム『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』の試遊展示を行います。









2023年12月9日(土)・10日(日)開催のライブイベント「異次元フェス アイドルマスター★(ハート)︎ラブライブ!歌合戦」会場の特設ブースにて、ゲーム『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』の試遊体験会を実施いたします!



「魔法カード」を駆使して戦うバトルや、謎の強敵「ナイトウィキッド」が登場するストーリーの一部を先行で体験いただけます。

また、ブース内では店舗特典のサンプル展示も行います。



ライブにお越しの際は是非ともお立ち寄りください。



■ 開催概要



・開催場所

東京ドーム 25ゲート前



・開催日程

2023年12月9日(土) 10:00~17:00

2023年12月10日(日) 10:00~17:00

※当日【9:30】より整理券の配布を行います



■ 参加者特典

『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』の体験プレイで、限定「クリアカード」をプレゼント!





■『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』とは

2023年より放映のTVアニメ『幻日のヨハネ(げんじつのよはね)』は、ラブライブ!シリーズ第2作「ラブライブ!サンシャイン!!」の公式スピンオフ作品です。

ゲーム『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』は、その世界を舞台にしたデッキ構築型ローグライト。

魔法が使える世界「裏ヌマヅ」で、ヨハネと仲間たちが大冒険を繰り広げます!





■ 商品概要

タイトル :幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -

対応機種 :Nintendo Switch / PlayStation 5 / Steam

ジャンル :アニメチックローグライト

プレイ人数 :1人

対応言語 :日本語・英語・中国語(簡体字 / 繁体字)

発売日 :2024年2月22日(木)(世界同時発売)



販売価格 :

Nintendo Switch :通常版 6,380円(税込)/ 初回限定版 14,960円(税込)/ ダウンロード版 4,950円(税込)

PlayStation 5 :通常版 6,380円(税込)/ 初回限定版 14,960円(税込)/ ダウンロード版 4,950円(税込)

Steam :ダウンロード版 5,280円(税込)



権利表記 :(C)PROJECT YOHANE / BeXide Inc.

公式サイト :https://bexide.co.jp/yohane/

公式 X :https://twitter.com/bexide(@bexide)

(旧Twitter)



