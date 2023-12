[JLab Japan株式会社]

2023年12月2日(土)~ 2024年1月31日(水)の約2か月間



JLab Japan株式会社(以下、JLab Japan)は、2023年12月2日(土)~ 2024年1月31日(水)の期間、ファッション・カルチャーの発信拠点「ラフォーレ原宿」の自主編集売場「愛と狂気のマーケット~“おもしろい”才能の出会い系~」にコラボレーションブースを出展いたします。







会場では、「愛と狂気のマーケット~“おもしろい”才能の出会い系~」のイメージカラーに合った、「GO AIR POP TRUE WIRELESS EARBUDS」のRose、「JBUDS MINI TRUE WIRELESS EARBUDS」のPinkなどを特別価格で販売いたします。



▍出展の概要

日時:2023年12月2日(土)~ 2024年1月31日(水)



会場:ラフォーレ原宿 B0.5F

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目11-6



営業時間:11:00~20:00









「愛と狂気のマーケット」カラーのJLab製品について







▍GO AIR POP TRUE WIRELESS EARBUDS(以下、GO Air POP)

■妖艶で情熱的な「Rose」

Roseは、和名で紅色と呼ぶ名前の通り、原色の赤よりも濃く、深みのある赤色です。朱色が原色の赤に近いのに対し、紅色はシックで落ち着いた印象を与えます。セーターやコートなど、秋冬の装いにおいても人気な色です。また、日常生活に溶け込みやすい自然な赤色として、多くの雑貨にも用いられています。



GO Air POP / JLab 日本公式サイト(公式通販)製品ページ:

https://jlab-audio.jp/products/go-air-pop-true-wireless-earbuds



▍JBUDS MINI TRUE WIRELESS EARBUDS(以下、JBuds Mini)

■ポップでキュートなビビッド「Pink」

手に取るとパッと目を引くこちらのイヤホンは、通常のPinkよりも濃くて鮮やかな色味。恋愛の象徴として定番のカラーで、恋心といった甘い感情を表現するときには欠かせません。ベージュやブラウンといった温かみのあるカラーと相性がよく、冬のコーディネートに合わせやすいカラーになります。



JBuds Mini / JLab 日本公式サイト(公式通販)製品ページ:

https://jlab-audio.jp/products/jbuds-mini-true-wireless-earbuds





愛と狂気のマーケット~“おもしろい”才能の出会い系~ とは









ディレクターに軍地彩弓を迎え、最大80のクリエイターやブランドが毎月出品し、あらゆる才能との出会いが楽しめる場所です。売り場の空間演出には独創性に溢れた最先端のアーティストが参画。お客様に、いつ来ても、ここにしかない、新しい才能との出会いやリアルならではのショッピング体験をご提案すると同時に、様々な才能を持った方のクリエイションや個性の発揮を応援いたします。





・ 公式HP :https://www.laforet.ne.jp/aitokyouki

・ Instagram :https://www.instagram.com/aitokyouki/





JLab(ジェイラブ)とは







“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2022年度に100ドル以下の完全ワイヤレスイヤホン市場の販売台数において全米No.1*を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

* The NPD Group/Retail Tracking Service, U.S., band type: no wire/no band, based on unit sales, ASP under $100, Annual 2022.



