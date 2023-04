[成都万華鏡テクノロジー Co,Ltd]

株式会社「成都万華鏡テクノロジー」(「アッシュアームズ-灰燼戦線-」原作・開発会社)は、好評配信中の美少女×ミリタリーシミュレーションRPG「アッシュアームズ-灰燼戦線-」が2023年4月20日(木)より、リリース3.5周年を記念に伴う大型アップデートを実施したことをお知らせいたします。





メインストーリー後日談「鉄のカーテンに覆われる黄昏.前編——主無き城」追加





代理人が赤の公爵に襲撃されてから、30分が経過した。 この間、代理人は車内の放射線粉塵を繰り返し浴びたことで重篤な状態に陥り、星屑連邦学連に助けを求めることになった。

学連からの世論の圧力で、灰燼教会は一時的に攻撃を断念した。しかし一方で、自分たちの倍以上の火力を相手にすることを知り、多くの兵士が戦意を失っていた。

赤色十月同盟学連の終焉への早すぎる行進は宿命的に思われた。これ以上の流血と犠牲を抑えるためには、おそらく降伏するという道を選ぶべきだ。 しかし......

これは本当に正しい答えなのだろうか?



PV





追加日時:

2023年4月20日(木) ~



更に、期間中メインステージ、偵察、訓練所でドロップする素材が2倍になるキャンペーンを開催いたします!

※素材のドロップのみ、2倍になります。DOLLSや情報構成体は対象外です。



開催期間:

4月20日(木)~4月27日(水)04:59まで



期間限定イベント「債券宣伝慈善ライブツアー」





イベント概要:

イベント期間中、「メインステージ」および「偵察ステージ」のクリア報酬や、デイリー任務の報酬から、イベント専用アイテム「遠征債券」が入手可能になります。

イベントアイテム「遠征債券」を集めて、様々な豪華報酬と交換しましょう!



「遠征債券」入手可能期間:

任務報酬:4月20日(木)~5月25日(木)04:59まで

ステージドロップ:4月20日(木)~5月25日(木)04:59まで



限定ショップ開放期間:

4月20日(木)~5月25日(木)04:59まで



期間限定イベント「我らの遠征に、お力添えを!」





イベント概要:

イベント期間中、累計召集回数でスペシャルミッションを達成することができます。

目玉報酬として★3 軽戦闘機「P-47B サンダーボルト」 (CV:佐倉綾音) ウェディングテーマスキン「花の守り人と収穫と」を獲得可能。

※開催中の全召集がカウント対象になります。



開催期間:

4月20日(木)~5月25日(水)04:59まで



限定スキン以外にも強化素材、結晶石、召集状など豪華な報酬が用意されていますので、ぜひ召集200回を目指して全報酬をゲットしましょう!



配信3.5周年記念ログインイベント「I am doing my part!」





イベント概要:

イベント期間中、累計10日間ログインすることで、「人格結晶体」、「一回召集状」や「結晶石」等様々な報酬を獲得できます。

※ログイン日数は連続ではなく、 累計として計算されます



開催期間:

4月20日(木)~5月11日(水)04:59まで



新誓約シナリオ追加





概要:

4.20のメンテナンス終了後、下記12名DOLLSの誓約シナリオが追加されます!



★3 DOLLS:

「バンパイアF Mk.I」、「TIS(A)」、「M41 ウォーカー・ブルドッグ」、「ISU-122」、「月光一一型」、「二式飛行艇一一型」

★2 DOLLS:

「試製五式四十七粍自走砲 ホル」、「九七式軽装甲車 テケ」、「アキリーズ」、「SB2C-1C ヘルダイバー」、「AEC GC MK.I ディーコン」

★1 DOLLS:

「LaGG-3」



追加日時:

2023年4月20日(木) ~



3.5周年学連別人気投票イベント「正真正銘のワンダーワッフェ」









イベント概要:

イベント期間中、「メインステージ」および「偵察ステージ」のクリア報酬から、イベント専用アイテム「奇跡の女神の銅貨」が入手可能になります。入手した「奇跡の女神の銅貨」は人気投票キャンペーンで各DOLLSに投票することができます。

全DOLLSの部の1位になるDOLLSに、専属の「奇跡の女神」限定スキンを制作予定です。

また、投票回数に応じて、宣伝ポスター、結晶石など豪華な特別報酬も貰えます!

あなたの力で、みんなの女神を決めましょう!



※投票結果は後日でゲームやSNSで発表いたします。



・イベント開催期間:

4月20日(木)~5月18日(木)13:59まで



新DOLLS「アズバン石」追加





概要:

4.20のメンテナンス終了後、「T26E4 スーパーパーシング」「Yak-9T」「ランカスターH2S」3名DOLLSのARMS専属「アズバン石」が追加されます!



実装日時:

2023年4月20日(木) ~



新登場DOLLS



★3 DOLLS 重戦闘機「He219A-0」





★2 DOLLS 軽戦闘機「MiG-3」







ガチャ



新規召集「夜空を割く銀翼」





開催期間:

4月20日(木)~5月4日(木)04:59まで



復刻限定召集「戦力、すなわち火力なり!」





期間限定ピックアップ

★3 DOLLS 軽火砲 「BM-8 カチューシャ」

★3 DOLLS 中戦車 「四式中戦車 チト」



開催期間:

4月20日(木)~5月4日(木)04:59まで



限定召集「天と地」





期間限定ピックアップ

★3 DOLLS 軽戦闘機 「バンパイアF Mk.I」

★3 DOLLS 重駆逐戦車「ISU-122」



開催期間:

4月27日(木)~5月11日(木)04:59まで



常設召集更新





期間限定ピックアップ

★3 DOLLS 軽戦闘機「Ta152H」

★3 DOLLS 軽駆逐戦車「SU-57B」



開催期間:

4月27日(木)~5月11日(木)04:59まで



★3確定召集





開催期間:

4月20日(木)~4月27日(木)04:59まで



スキン



「サヴィル裁縫会」新規スキン実装



★3 DOLLS 軽戦闘機「試製烈風」ウェディングテーマスキン「風そよぐ夢浮橋」





この短い生涯に、波乱の展開が待ち受けるのが定めだと知りつつも、まさか代理人さんとの出会いが全てを幸せに変えてくれた。あまりにもの幸せが、不安にさせてしまうこともあるけどーーでも、今日の契りはきっと、永久に忘れない思い出となるのでしょう。



★2 DOLLS 軽駆逐戦車「TKS」ウェディングテーマスキン「白騎士の行進曲」





じゃんじゃん~どう?TKS、おめかししちゃったぁ!だって、どんなに待っても、代理人が白馬に乗ってお迎えにこないから、TKSが騎士様になって代理人を守ると決めたよ!ねぇねぇ~代理人はTKSのお姫様になってくれるの?



販売期間:

4月20日(木)~5月11日(木)04:59まで



スキン復刻





ショップにて過去に登場したスキンが期間限定で復刻!

※イベント報酬として実装されたスキンは登場しません



販売期間:

4月20日(木)~5月11日(木)04:59まで



限定お得パック販売





3.5周年記念物資パック(限1)

以下のアイテムを含む:「スキンチケット」x 165、「有料結晶石」 x 3300、「開発許可書」 x 1、「人格拡張基盤箱III」 x 2



3.5周年記念スキンパック(限1)

以下のアイテムを含む:「スキンチケット」x650



周年記念シリーズ・選べるスキンパックI(限5)

以下のアイテムを含む:「サヴィル・ロウからの感謝状」x1

※専用ショップで「サヴィル・ロウからの感謝状」を使用すると、下記のスキンと一つ交換することができます:

軽戦闘機「スピットファイアMk.I」限定スキン「ロイヤル・フォルテ」

軽戦闘機「試製震電」限定スキン「極東桜・浪漫の嵐」

軽戦闘機「Fw190A」限定スキン「お菓子の家のご主人」

重戦闘機「ミーティアF Mk.I」限定スキン「月神の聖域」

軽戦闘機「CW-21 デーモン」限定スキン「煌めく池の仙女」

※期限まで使わなかった場合、「サヴィル・ロウからの感謝状」は自動的に「スキンチケット」×165へ変換されます。ご注意ください。



周年記念シリーズ・選べるスキンパックII(限4)

以下のアイテムを含む:「サヴィル・ロウの徽章」x1

※専用ショップで「サヴィル・ロウの徽章」を使用すると、下記のLive2D付のスキンと一つと交換することができます:

重戦車「M26 パーシング」限定スキン「七日目の余暇」

軽戦闘機「Bf109E-4」限定スキン「君へのラプソディー」

重戦車「KV-2」限定スキン「居眠りくまさん」

中戦車「四式中戦車 チト」限定スキン「破邪の神子」

※期限まで使わなかった場合、「サヴィル・ロウの徽章」は自動的に「スキンチケット」×170へ変換されます。ご注意ください。



3.5周年人気投票支援パック(毎日限10)

以下のアイテムを含む:「無料結晶石」x 200、「奇跡の女神の銅貨」x 20



★3DOLLS指名パック(限2)

以下のアイテムを含む:「★3DOLLS指定交換券」x1、 「10回召集状」x1、 「高速完遂許可書」x5、 「量産加速許可書」x5



意識拡張資源パック(限3)

以下のアイテムを含む:「Ω級真空管」 x 50,「改造パーツ」 x 20000



期間限定軍備補給(限3)

以下のアイテムを含む:「合金」 x 5000



優先度No.1のプレゼントリスト(限1)

以下のアイテムを含む:「人格結晶体」x2、「精巧な百貨カタログ」x20



スペシャル誓約パック・超(限1)

以下のアイテムを含む:「人格結晶体」x4、「10回召集状」x1、「精巧な百貨カタログ」x30



スペシャル誓約パック・極(限1)

以下のアイテムを含む:「人格結晶体」x6、「スキンチケット」x170、「パーツ」x20000、「精巧な百貨カタログ」x60



販売期間:

4月20日(木)~5月25日(木)04:59まで



