[株式会社on the bakery]

インフルエンサーのデータ管理からやり取りまでこれ一つで完結



株式会社on the bakery(本社:東京都港区 代表取締役:井戸 裕哉)は、2022年11月7日、インフルエンサーとのやり取りを一元化する「インフルエンサーフォース」のクローズドβ版をリリースしました。











インフルエンサーフォースは、インフルエンサーとの連絡や情報、案件を一元管理できるクラウドサービスです。



1. インフルエンサーとの連絡方法がいくつもあって、大変……



2. エクセルやスプレッドシートで管理しているけれど、どれが最新情報かわからない……



3. 施策の情報を管理しきれない……



といった企業の課題を解決するサービスです。







サービスの特徴





▼情報と連絡経路を一元管理

インフルエンサーのフォロワー数やフォロワー属性を一元管理することが可能です。

また、連携したインフルエンサーとシステム上のチャットで直接連絡も可能。



▼既存データの一括登録が可能

エクセルやスプレッドシート等でまとめている情報をCSVで一括登録することが可能です。



▼インフルエンサーのリクルーティングが可能

弊社のインフルエンサー向けのアプリに登録しているインフルエンサーに、ダイレクトリクルーティングすることも可能。











モニター募集中





オンラインにてお打ち合わせの企業様へ、インフルエンサーフォースをモニター特別価格でご提供します。



▼お問合せ先



佐藤 奈々(サトウ ナナ)

satou@onthebakery.co.jp





サービスサイト





▼サービス紹介サイト



https://lp.company.influencerforce.me











インフルエンサー向けインフルエンサーフォースについて





インフルエンサー向けのインフルエンサーフォースについても公開中です。

ぜひ下記よりご覧くださいませ。



▼サービス紹介サイト



https://lp.influencerforce.me





株式会社on the bakeryについて







当社は、代表自身が、YouTuberを起用したプロモーションセールス経験、動画SNS業界における企業との共催企画の実績を活かし、SNS・インフルエンサープロモーションの業界全体の発展に貢献するため「COCO PARK」を開発しました。



COCO PARKの由来は、“Coexistence and Co-prosperity(共存共栄)”。

世界中の企業とクリエイターの共存共栄をかなえるプラットフォームを実現します。



<会社情報>



会社名 :株式会社on the bakery(株式会社オンザベーカリー)

代表者 :代表取締役 井戸 裕哉(イド ヒロヤ)

所在地 :東京都港区西新橋 1-1-1 日比谷FORT TOWER 10F

事業内容:プラットフォーム「COCO PARK」の開発・運営

URL :https://www.onthebakery.co.jp/



<本件に関するお問い合わせ>



株式会社on the bakery

カスタマーサポート:佐藤 奈々(サトウ ナナ)

お問い合わせ先 : satou@onthebakery.co.jp



