ドバイ保健局は現在、世界中の医療スタートアップ企業を対象に支援プログラムを準備しています。日本の高度な医療を高く評価するドバイでは、日本企業からの積極的な応募を期待しています。集中出版株式会社ドバイ支局が募集から申請までをサポート致します。









1. 背景





2023年1月にドバイ首長国政府は、2033年迄の経済成長に関する10年計画「D33」を発表。同計画では、2033年迄に経済規模を32兆ディルハム(約1,152兆円)まで成長させる為100の変革プロジェクトを行う予定です。

このD33の一環として、ドバイ保健局(DHA)とドバイ統合経済特区庁(DIEZ)が医療に特化したパートナーシップを締結。医療スタート アップ企業を支援するプラットフォームを創設することに合意し、医療に特化した投資機会の拡大を促進します。 本事業の遂行に当たっては、DIEZが2015年から展開するスタートアップ企業支援プログラム「Sandbox by Dtec」が様々なプログラムの提供を予定しています。

これを受けて、ドバイに支局を持つ集中出版株式会社では、日本国内の医療スタートアップ企業の本プロジェクトへの応募をサポートすることを決定致しました。ドバイでの展開を検討する企業からのご応募を広くお待ちしています。



▼ドバイ保健局ニュースリリース(2023年2月2日)−−− https://www.dha.gov.ae/en/media/news/808





▼ Dubai Technology Entrepreneur Campus - Dtec --- https://dtec.ae/

▼ Sandbox by Dtec --- https://dtec.ae/programs/



2. 募集要項





<応募資格>

・医療分野に於いてドバイで起業や新事業創出を行おうとする意欲がある方または企業



<募集期間>

5月31日(水)迄



<応募・問い合わせ先>

集中出版株式会社 ドバイ支局(担当:Takanobu Ojiri)

E-mail:oj-taka@medi-con.jp



3. 予定されている医療スタートアップ企業に特化した主なプログラム





1)MENA地域における投資家への露出

2)コアワーキングスペースの提供

3)事業設立コスト補助、負担を軽減

4)エキスパートによるメンタリング

5)実践的なワークショップ

6)法務診断とサポート

7)資金調達に最適な財務診断支援

8)パートナー企業からの物品提供

9)グローバルネットワーキング

10)医療機関と連携、治験サポート 等



Dtecはサンドボックスプログラムを2015年から提供しており、これまでのノウハウをベースに医療に特化したプログラムを準備しています。



▼ Sandbox by Dtec --- https://dtec.ae/programs/



4. 選定基準





1.資金提供する主要組織と投資家によるプロファイル

2.関連する主要な医療専門家によるプロファイル

3.関連する医療機関

4.海外で実施した試験の数等



今回は世界から10~15社を採択する予定です。



本件に関するお問合せ先





集中出版株式会社ドバイ支局

担当:Takanobu Ojiri / E-mail:oj-taka@medi-con.jp



集中出版株式会社について





○医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中/Medical Confidential』(2008年4月創刊)を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL: https://www.medical-confidential.com/

・『集中』を応援する医師460人はこちら

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2304_400Dr.pdf



○日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University of Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。



日本オフィス:東京都港区赤坂3-3-5ストロング赤坂ビル6F

ケンブリッジオフィス:Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK



