新人からベテランまで、約5000憶円のライブコマース市場で活躍する人気ライバーに!



日本最大級のライブコマースアプリ「Peace You Live」(以下「ピースユーライブ」)を運営する合同会社ピースユー(本社:東京都千代田区、代表社員 職務執行者:藤瀬 公耀)は、2023年5月25日(木)より、 ピースユーライブの活用が、ライバー事務所にとって所属タレントの新たな活躍の場や、収益の柱となれるように、「モノが売れるライバー」の無料育成サポートサービスを開始したことを、お知らせいたします。

「モノが売れるライバー」の無料育成サポート概要





ライブコマースアプリの運営を開始してから約2年間で流通総額30億円以上という実績をもつピースユーが、







“モノが売れるライバー”の育成を、完全無料でサポートいたします。具体的な内容は以下の通りです。

・サポート内容





運営と販売実績のあるライバーから「モノが売れるライバー」になるためのノウハウの共有

ピースユーライブを使った初回配信までの密着型サポート

販売する商品に関して選定から配給までのトータルサポート



本サービスは、ライバー事務所の皆様にとって、所属する新人からベテランライバーの新たなブレイクのきっかけとしていただける内容となっております。詳細なサービス内容につきましては下記よりお問い合わせください。

新サービス開始の背景



現在、日本で主流となっているコミュニケーション型のライブ配信アプリでは、数多くのライバーが様々な形で活躍しています。その反面、新たなライバーも日々増加している昨今において、一流ライバーとして有名となり、収益化ができるほどに活躍するハードルも年々高くなっている現状があります。



そんな中、「ピースユーライブ」は、ライバーにとって新たな「販売」がコンテンツの軸となるライブコマース特化型のアプリのため、個人としての人気に関わらず、商品自体の魅力やその伝え方で、誰にでも“モノが売れるライバー”になれる可能性があります。実際に、月間売上が1000万円を超える主婦ライバーも誕生しています。



そこで、ライバー事務所の皆様にとって、ピースユーライブを新たな収益の柱としてご活用いただけるように、「モノが売れるライバー」の無料育成サポートを新サービスとして開始させていただきました。



急成長するライブコマース市場







ライブコマースは、日本でも、成長が見込まれる市場として注目を集めています。ライブコマース市場規模の2027年の最大値予想は、5,893億円と見込んでいます。※

大手小売企業がライブコマースで配信を行う店舗を全国に拡大する事例や、自社ECサイトでのライブコマース実施、インスタライブなどのSNS活用によって、ライブコマースによる国内販売事例は増えている状況です。



※:2025年国内のEC市場規模は経済産業省の電子商取引に関する市場調査で17兆1578億と予想され、米国のライブコマースの成長率を参考値とし2027年段階で国内ライブコマース化比率を3.0%として算出



「Peace You Live」とは







「ピースユーライブ」は、ECとライブ配信を組み合わせたライブコマースアプリです。2020年9月のサービス開始から急速に成長を続け、約2年半の間で流通総額は30億円以上、ライブ視聴時間は200万時間に達し、延べ2,000人以上のライバーが登録しています。販売されている商品ジャンルは、アパレルやコスメ、食品、雑貨など多岐にわたる、日本最大級のライブコマースアプリです。

