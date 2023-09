[株式会社グリップインターナショナル]

株式会社グリップインターナショナル(本社:神戸市、代表取締役会長兼社長 桑田 隆晴)は、2023年9月7日(木)売場を移設増床し、リニューアルオープンいたします。







Fine Second 福屋八丁堀本店は、『晴れた空に打つセカンドショットをイメージし、セレクトする愉しみをウェアやグッズに託した』ストアコンセプトに基づき複数ブランドを展開しております。



新たに、大西葵プロとのコラボレーションブランド『Rosasen A-Line / ロサーセン エーライン』と、『VIVA HEART/ビバハート』の展開をスタートいたします。※VIVA HEART は雑貨のみ展開



今回のリニューアルを機に、多くのゴルファーが集い寛げる空間を新たに表現しました。

契約選手のユニフォームやサイングッズ、当社契約プロの撮影を手掛け、国内外のゴルフコースやメジャートーナメントなど世界中のゴルフシーンを撮影するフォトグラファー、今井暖氏の作品などをご覧いただけます。

新しくなったFine Second 福屋八丁堀本店にぜひお越しくださいませ。



■リニューアルオープンキャンペーン

オープンを記念して、33,000円(税込)以上お買い上げのお客さまに、オリジナルアルミマウンテンボトルをプレゼントいたします。※無くなり次第終了です。



■店舗情報

Fine Second 福屋八丁堀本店

〒730-0021 広島県広島市中区胡町6番26号 福屋八丁堀本店 5階ゴルフ用品売場

TEL 082-246-6856

面積:112.2平米



■Fine Second /ファインセカンド

ティーグラウンドに立ち思いっきり打ったティーショット

2打目はあれこれ選んで心地よくナイスショット

ファインセカンドは晴れた空に打つセカンドショットをイメージしセレクトする愉しみをウェアやグッズに託したストアです。





■ブランドラインアップ

Heal Creek / ヒールクリーク

MUNITALP / ムニタルプ

VIVA HEART / ビバハート (雑貨展開スタート)

Rosasen / ロサーセン

Rosasen A-Line (ブランド展開スタート)

CHERVO / シェルボ

J.LINDEBERG / ジェイリンドバーグ



■フォトグラファー 今井 暖 / DAN IMAI

2006年からフリーランスのフォトグラファーとして活動を始める。自身がゴルフを始めたことがきっかけとなり、現在は、ゴルフコースやMASTERS、THE OPEN等のメジャートーナメントなど世界中のゴルフシーンを中心に撮影。

WEB、雑誌、広告、カタログなど様々なカテゴリーにおいて、ダイナミックな自然を相手にするゴルフというスポーツの魅力を写真と映像で発信し続けている。

http://danimai.net/index.html

Instagram:@dan_imai https://www.instagram.com/dan_imai/?hl=ja



【会社概要】

社名:株式会社 グリップインターナショナル

代表取締役会長兼社長:桑田 隆晴

本社所在地:神戸市中央区雲井通4-2-2 マークラー神戸ビル6階

URL:https://www.grip-inter.com/

設立年:平成13年5月7日

資本金:6,000万円

業務内容:ゴルフアパレル(企画生産、リテ-ル、ホールセ-ル、WEB、ライセンス事業)





