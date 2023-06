[株式会社HYPERITHM]

株式会社HYPERITHM(本社:東京都千代田区、代表取締役:ロイド・リー)は、「Typus Finance」に出資したことをお知らせします。







Typus Financeについて





Typus Financeは、Sui Blockchain上で得られる報酬を効率化するためのプラットフォームであり、ユーザーはワンクリックでリスクに応じた適正な報酬を得ることができます。



Typusは、スワップやレンディング、デリバティブのプロトコルを組み合わせて、ロングテール資産のためのオプション市場を構築します。このアプローチは、流動性プロバイダー(LP)のリスク調整後リターンを向上させるだけでなく、分散型金融(DeFi)の流動性を高め、関わるすべての人にとってWin-Winの状況をもたらします。



Typusのビジョンはオンチェーンでの流動性を拡大することです。

Typusは、個人投資家のCryptoオプションへの市場参加率を高め、オンチェーンの流動性の問題を解決することを目指し、クリプトオプションのための小売向けでユーザーフレンドリー、そしてワンクリックのプロダクトを構築しています。



プロダクトページ:https://typus.finance/



Typus Financeのコメント





世界がますますデジタル化、分散化するにつれて、DeFiソリューションが従来の金融を変革する可能性は計り知れません。私たちの旅を通して、Hyperithmのサポートを受けられたことを光栄に思います。Typus Financeは、分散型金融ツールが主流になることを可能にするプリミティブの構築を続けていきます。Hyperithmとともに、ブロックチェーン技術の活用による画期的なイノベーションを開発することを目指します。私たちは、より多くの開発者をWeb3の世界に呼び込み、よりアクセスしやすく、効率的で、柔軟な金融ソリューションをユーザーに提供したいと考えています。



Hyperithm CEO ロイド・リーのコメント





当社は、暗号資産業界のPrime Brokerとして2018年から暗号資産の取引を続けてきました。その経験を活かし、未完成な業界ではありますが、web3における新しい金融の可能性を常に模索しています。Typus FinanceがSuiブロックチェーンを活用することで、DeFiの可能性を拡大し、従来の金融のあり方では成し遂げられなかった新しい金融のあり方を開拓できると信じています。



Hyperithm Groupについて





Hyperithmは2018年1月の創業以来、日本と韓国を拠点に機関投資家などを対象とした暗号資産のウェルスマネジメント事業を展開しています。日本においては、適格機関投資家等特例業務の届出を、韓国においては日本の暗号資産交換業に相当する暗号資産事業者の届出を完了しています。2022年3月には、シリーズBのブリッジラウンドにてCoinbase Venturesより資金調達を行いました。2022年5月からは適格機関投資家等特例業務に基づく国内初ビットコイン建てのファンドを運用開始しています。また、2022年6月には、Web3のエコシステムの活性化を目的とした、Web3ファンドを組成し活発に投資を行っています。



【会社概要】

会社名:株式会社HYPERITHM

代表者:代表取締役 Lloyd Lee(李 沅俊)

本社所在地:東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4階 FINOLAB内

設立:2018年1月

役職員数:30人(関係会社を含む)

海外拠点:韓国

会社HP:https://hyperithm.jp



Hyperithm Invests in “Typus Finance”, a Real Yield Infrastructure Project.



Hyperithm Group has invested in “Typus Finance”, a real yield infrastructure that enables users to obtain superior risk-to-reward returns, all in one click.



■About Typus Finance

Typus Finance is a real yield infrastructure on Sui Blockchain (Sui) that enables users to obtain superior risk-to-reward returns, all in one click.



Typus combines swap, lending, and derivatives protocols to create an options marketplace for long-tail assets. This approach not only improves risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), but also deepens liquidity in Decentralized Finance (DeFi), making it a win-win situation for everyone involved.



Typus’s vision is to scale On-Chain Liquidity. To this end, Typus is building a series of retail-oriented, user-friendly, and one-click products for Crypto Options, aiming to increase market participation in crypto options for retail investors and solve on-chain liquidity problems.



■Typus Finance Comment

As the world becomes increasingly digitized and decentralized, the potential for DeFi solutions to transform traditional finance is immense, and we are honored to have the support of Hyperithm throughout our journey. Typus Finance will continue building primitives that will enable decentralized financial tools to become mainstream. Together with Hyperithm, we seek to develop groundbreaking innovations through the use of blockchain technology. We hope to onboard more developers to the world of Web3 and provide users with more accessible, efficient, and flexible financial solutions.



■CEO’s Comment

"As a Prime Broker in the crypto asset industry, we have been trading crypto assets since 2018. With this experience, we are always looking for new financial possibilities in web3, even though it is still an industry in its infancy. We believe that by leveraging Sui blockchain’s tech and community, Typus Finance can expand the possibilities of DeFi and pioneer a new way of finance that could not be achieved in the traditional world.”

Lloyd Lee, CEO of Hyperithm



■About Hyperithm Group

Since the foundation in 2018, Hyperithm, operating from Japan and Korea, has been heavily involved in developing its crypto asset wealth management business for an array of institutional investors as well as others. March 2022 marked another major milestone as Hyperithm completed a Series B bridge round funding from Coinbase Ventures. In May 2022, the company began managing Japan's first Bitcoin-denominated fund under the Qualified Institutional Investors Exemption Program. In June 2022, we established a Web3 ecosystem fund with the aim of revitalizing the Web3 ecosystem, and have been actively investing in promising projects that seek to positively contribute to the growth of Web3.



For more information visit: https://hyperithm.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/06-10:16)