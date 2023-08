[株式会社ザ・デイ・スパ]

プロフェッショナルなスパの現場で使うために作られたクレンジングバームが、ご自宅でのスキンケアのグレードを底上げします。



シティからリゾート、日本全国14店舗のラグジュアリースパを手掛ける株式会社ザ・デイ・スパ (大阪市

中央区、代表取締役 河崎多恵)の自社ブランド、chi to se true(チトセ トゥルー)から新製品となる「クレン

ジングバーム フタアイ」を2023年8月18日(金)に発売します。











日本人の私達だからこそ伝えたい本物の日本文化を取り入れたスパ用スキンケアブランド「chi to se true」から、プロフェッショナルなスパの現場での使用を考えたクレンジングバームを作り上げました。メ イク汚れを摩擦レスで取り除き、保湿やエイジングケア*の植物成分が肌をふっくらとなめらかに整えてくれ ます。

ご自宅でも簡単にスパクオリティのスキンケアへグレードアップさせてくれる製品です。日本の伝統文化にインスピレーションを受けて生まれたchi to se trueだからこそ叶う、和漢成分の配合やご祈祷された製品で、日々のスキンケアを華やかに彩ります。

*年齢に応じたケアのこと。



当社オンラインショップ「The Day Spa HOME」(https://thedayspa.shop-pro.jp/)他、 chi to se trueの取り扱い店舗(https://chitosejapan.jp/shops/)にて販売いたします。











【本件の背景】

スパでのフェイシャルトリートメントにおいて重要なポイントは、お客様の悩みに合わせたアプローチに適切な時間を割くことです。プロのセラピストによるトリートメントでは、リフトアップなどの特別な施術や肌の悩みに対応した専門商材を使用し、角質ケアやマスクなどのケアに丁寧に取り組むことが求められます。

しかし、フェイシャルトリートメントを行う際には、アイメイクを落とす作業やクレンジングの拭き取りに時間がかかるという問題があります。一方、海外ではアイメイクを落とさずにトリートメントを行うことが一般的です。しかし、日本のお客様の中には、アイメイクをしっかり落としてほしいという要望もあります。そのため、私たちは短時間で使用できるアイメイクの落としやすさと使いやすさ、さらにまつげエクステを使用しているお客様にも 適したクレンジングの開発に取り組みました。

chi to se trueのすでに発売されている洗顔「フェイスウォッシュペースト クチハ」は、肌を整えることに特化してつくられているため、新製品である「クレンジングバーム フタアイ」は、セラピストが好む使い心地と肌へうるおいを保ちながら、簡単にすっきりとメイクや肌の汚れを落とすことに特化して作られています。「フェイスウォッシュペースト クチハ」と「クレンジングバーム フタアイ」のW洗顔で肌の輝きを取り戻すことを目指します。手軽にスパクオリティのスキンケアを、そして肌だけでなく内側のマインド・スピリットま で満たされる心地よさをお届けします。











【本製品の特徴】

●手軽に使え、メイク汚れを綺麗に落とすクレンジング

落としにくいしっかりメイクにもスッとなじみ、肌残りなく洗い流せる クレンジングバーム。これ1つで油性のメイク汚れ、水性の肌汚れを落とすことが出来ます。容器にもこだわり、ワンタッチキャップで開閉が簡単におこなえ、かつ、キャップの裏側にスパチュラを収納が出来る使い勝手の良さを考えています。



●とろけるようになじむうるおいバーム

3種類のヒト型セラミド、ヒアルロン酸の2倍の保湿力を持つポリクオタニウム-51、4種類のクレイでうるおいを保ちながら肌の汚れを取り除き、輝きのある肌へ導きます。



●まつげエクステの方でも使用できるバームクレンジング

まつげエクステのグルーに使用されるシアノアクリレート系グルーに影 響する成分が含まれていないため、まつげエクステの方もご使用いただけます。



●伝統色からインスピレーションを受けた和漢成分を配合

伝統色からインスピレーションを受けた和漢成分として、二藍と同じ色の花を咲かせるオウゴン根エキスが配合されています。オウゴン根エキスは古くから漢方の生薬としても使用されている日本になじみの深い成 分です。





【chi to se true が届けるクレンジング ~二藍×朽葉~】

chi to se true が届けるクレンジングは、W洗顔です。クレンジングバーム フタアイでメイクや肌の汚れを取り除き、フェイスウォッシュペースト クチハで肌の基盤を整えて輝く肌へ整えるため、どちらも欠かせないアイテム となっています。フェイスウォッシュペースト クチハは従来の洗顔という考え方のみならず、マスクとしての役割もあり、肌本来の肌の力を引き出す お手伝いをしています。











【“健康で美しく”とご祈祷された製品】

chi to se trueの他製品同様、クレンジングバーム フタアイも、 美の神様が祭られる京都清水五条坂に鎮座する 若宮八幡宮で“手に取る皆様がいつまでも健康で美しく” 、と想いを込めてご祈祷をしています。ご祈祷された製品を日常に取り入れていただくことで、日本で古来より大切にされてきた神様への祈りや感謝を、神聖な日本文化として感じていただけます。



*若宮八幡宮 京都・五条の若宮八幡宮は、平安時代(1053年)に鎮座する。御祭神の神宮皇后は大 変美しい神様とされ、「身も心も美しく」を信条に、古来より美を追求する人々が参拝することで知られている場所。











【chi to se true】

日本らしさが目を覚ます。Made in JAPAN.スパ用スキンケア。chi to se trueは、日本の美しさの原点を探し求めて、和様文化が花開いた古都、「京都」にフォーカスしたスパ用スキンケアブランドです。外見の美しさだけでなく、内面の美しさに働きかける製品をご提案します。



□chi to se true ブランドサイト

https://chitosejapan.jp/

□公式SNS

Instagram : @chitose_true





【株式会社ザ・デイ・スパ】

ホテル、旅館のスパ運営受託のほか、デイスパ運営・スパコンサルティング業務のほか、海外スパ化粧品の輸入販売やオリジナル化粧品の企画・製造・販売を行う。The Day Spa Osaka(大阪府)をはじめ全国でスパを展開し、Touch (タッチ)” セラピーとホリスティック・ボディワークをコンセプトに、定評あるトリートメントを提供しています。



□ 株式会社ザ・デイ・スパ WEBサイト

https://www.thedayspa.jp/

運営店舗リストはこちら。(https://www.thedayspa.jp/location/)

□株式会社ザ・デイ・スパ オンラインショップ 「The Day Spa HOME」

https://thedayspa.shop-pro.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/23-17:16)