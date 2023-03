[株式会社HIAN]







注目の作品で活躍する声優『Misato(松岡美里)』と『Hitomi(関根瞳)』が結成したロックボーカルユニット『EverdreaM』が4月放送スタートのTVアニメ「六道の悪女たち」(TOKYO MX, MBS, BS朝日他)のオープニング楽曲を含む5曲入りミニアルバム『ENDLESS LABYRINTH』でデビューいたします!(詳細は後日発表)



『EverdreaM』はアニメ作品と楽曲のテーマをリンクさせたアーティスト活動を軸に、楽曲だけでなく声優としても作品に出演し、“Beyond Dimensions|二次元と三次元を超越する”をコンセプトとしたプロジェクトを展開します。



ライブイベントやメディア露出には、楽曲ごとに異なるイラストレーター描き下ろしのメンバーイラストとリンクしたビジュアルで登場し、イラストの世界観そのままにアーティスト活動が展開されます。主題歌タイアップ及び声優出演するアニメ作品が配信されるアジア、US、UEなどグローバルな展開を視野に、海外でのコンベンションなどにも声優として、そして、アーティストとして活動していきます。



『EverdreaM』は、松岡美里、関根瞳が所属する株式会社アイムエンタープライズと株式会社HIANの共同音楽事業として、HIANがアーティストマネジメントを担当。アニメソングを中心に活動するロックボーカルユニットとして活動していく予定です。今回、オープニングテーマを担当するTVアニメ『六道の悪女たち』をはじめ、今後も多くのアニメソングタイアップ、作品出演を展開していきます。



4月放送スタート『六道の悪女たち』オープニングテーマに『ENDLESS LABYRINTH』が決定!声優としても作品出演します!

ミニアルバムに収録されるタイトル曲『ENDLESS LABYRINTH』が4月放送スタートとなる話題のアニメ作品『六道の悪女たち』(TOKYO MX, MBS, BS朝日他)のオープニングテーマに決定いたしました。ロックプロデューサープロジェクト「ROCK★PANDA」が楽曲担当し、作詞は人気アーティスト「大森靖子」が担当。恋愛、仕事、様々な困難にぶつかり、現状を変えたいのに変えることのできない苦しさを抱える人たちに贈る「好きがはじまる!」をテーマにした応援ソングです。



Misato, Hitomiの二人も「六道の悪女たち」につばき役、露草水絵役のボイスキャストとして出演します。



TVアニメ「六道の悪女たち」



・4月7日(金)よりTOKYO MX、MBS、BS朝日他にて放送開始

・DMM TVにて地上波同時独占配信



2016年より週刊少年チャンピオンにて連載され、「登場するヒロインが全員悪女」という斬新な設定と、彼女たちによるド派手なバトル、主人公・六道の成長と仲間たちとの友情を描いた胸熱くなるストーリー展開で人気を博した「六道の悪女(おんな)たち」が、待望のアニメ化。



「悪女にだけ無条件でモテる」主人公・六道桃助(ろくどうとうすけ)が、

喧嘩やトラブルに巻き込まれながらも成長していく、一風変わった学園バトル・ラブパニック!



■作品公式サイト

https://www.rokudo-akujo.com/



■作品公式Twitter

https://twitter.com/akujorokudo

(C)中村勇志(秋田書店)/六道の悪女たち製作委員会

■Misato(松岡美里)

EverdreaMのMisatoです!

まさか声優の自分がアーティスト活動をすることになるなんて夢にも思っておりませんでした…。さらにアニメの主題歌を歌わせていただくことになるなんて!しかも!それが『六道の悪女たち』という激アツで素敵な作品だなんて!驚きと感謝でいっぱいです!

作品の魅力と楽曲の魅力がダイレクトに届いてくれると嬉しいなと思います。頼もしいHitomiちゃんと一緒にこれから頑張ります!



主な出演作品

○映像研には手を出すな!(水崎ツバメ役)

○ウマ娘プリティーダービー(タニノギムレット役)

○ミズ・マーベル(カマラ・カーン/ミズ・マーベル役)









■Hitomi(関根瞳)

オープニングテーマに選んでいただいた『ENDLESS LABYRINTH』は弱い部分とも向き合いながら前へ進む勇気をくれる素敵な楽曲です!露草水絵役としてはもちろん、EverdreaMとしても『六道の悪女たち』を一緒に盛り上げられたらなと思っております!

デビューソングということでまだまだ始まってばかりですが、2人で一歩ずつ頑張っていきますので、応援していただけたら嬉しいです!よろしくお願いします!



主な出演作品

○アイドルマスターシャイニーカラーズ(櫻木真乃役)

○江戸前エルフ(小金井小柚子役)

○忍の一時(鈴ノ音涼子役)









■作詞担当:大森靖子さんからのコメント

世界中の敵が実は優しかったら?

誤解してた人が実は味方だったら?

それを知る前の世界が、"好き"が始まる前にはあって、他人からの好意で運良く拓けた未来だとしても、覚悟を決めて最後は自分で思考を拓いていくところがこの作品の良さだと思うので、歌詞に活かすよう努めました。

超歌手 大森靖子





配信中のPRELUDE SONG Lyric Video『Dreams come true~欲する翼~』に続き、

本日18時より『ever dream』Lyric VideoがYouTubeにて先行配信スタート!

■PRELUDE SONG Lyric Video『Dreams come true ~欲する翼~』YouTubeにて配信中!

■Lyric Video『ever dream』3月25日(土)18:00よりYouTubeにて先行配信スタート!



iTunes/Apple Music/Spotify/Amazon Music/LINE MUSICなど主要音楽配信サービスにて、3週連続で楽曲配信をスタートします!

■『六道の悪女たち』オープニング主題歌『ENDLESS LABYRINTH』4月8日(土)配信開始

■『Dreams come true ~欲する翼~』4月15日(土)配信開始

■『ever dream』4月22日(土)配信開始



『ENDLESS LABYRINTH』リリースイベントを皮切りに、

デビュー前ファンミーティングも開催決定!

■5月13日(土)『ENDLESS LABYRINTH』リリースイベントスタート!

■5月27日(土)表参道GROUNDにて初のデビュー前ファンミーティング開催決定!

(詳細は後日発表)



EverdreaM公式サイトURL:https://hian.co.jp/everdream

EverdreaM公式Twitter:https://twitter.com/everdre2023

EverdreaM公式YouTube:https://www.youtube.com/@everdeam





株式会社HIAN

代表取締役社長:宮地大輔

https://hian.co.jp/



本件に関するお問合せ

株式会社HIAN 広報PR担当:E-mail everdream@hian.co.jp



