[SKECHERS JAPAN G.K.]

2023年10月1日(日)第一弾発売



アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くThe Comfort Technology Company(TM)の「SKECHERS(スケッチャーズ)」は、音楽エンターテイメント業界のアイコンであり、世界的に有名なアメリカのラッパー「スヌープ・ドッグ(Snoop Dogg)」との複数年にわたる契約の一環として、フットウェアのコラボレーションが実現。スヌープは本コラボレーションにより、フットウェア業界においてもその名をとどろかせようとしています。



今回発表されるアイテムは第一弾コラボレーションコレクションとなり、2023年10月1日(日)より一部スケッチャーズ ストアおよび、スケッチャーズ 公式通販サイトにて発売開始致します。







第一弾コラボレーションコレクションでは、スケッチャーズの革新的なテクノロジー「スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ」搭載モデルをはじめとする、コンフォートテクノロジーとスヌープ独自のデザインを融合した、あらゆるライフスタイルに適応するストリート系スニーカー4型を展開致します。





今回のコラボレーションコレクションを発表するにあたり、スヌープ・ドッグは「スケッチャーズの優秀なチームは俺のアイデアとテイストを取り入れ、あらゆる人たちに向けたこのコレクションを創り上げたんだ。俺のスタイルとセンスでクールに仕上げたシューズで、足元に差をつけてほしい。それにスケッチャーズを履けば、どんな場所でも快適でいられる。結婚式でスーツに合わせても、テニスコートでショートパンツに合わせてもかっこよく決まる。だって、これはあらゆる人たちのためのシューズだからね。」と言い、これに合わせてスケッチャーズ社長のマイケル・グリーンバーグは「今年初めに放映され、すばらしい賞に輝いたスケッチャーズ × スヌープ・ドッグのスーパーボウルのCM以前から、既にスヌープとのコラボレーションコレクションに取り組んでいました。スヌープはスタイルに対するこだわりとおおらかな感性をスケッチャーズの特徴である快適な履き心地に組み合わせ、結果として親和性の高いコラボレーションとパートナーシップになりました。」と述べています。



スヌープ・ドッグとのコラボレーションコレクションは、継続して追加コレクションを発表する予定です。



本コラボレーションコレクションは、一部スケッチャーズ ストア(原宿店、渋谷店、渋谷店、心斎橋店)とスケッチャーズ 公式通販サイトにてご購入いただけます。

また、2023年9月29日(金)、30日(土)の2日間、原宿のセレクトショップ「Lafayette TOKYO」にてPOP UPを開催致します。POP UPでは2023年10月1日(日)の直営店での発売に先駆け、いち早く商品をご購入いただける他、購入者特典としてPOP UP限定のオリジナルショッピングバッグをプレゼント致します。



概要・商品詳細









Premium Leather Slip-ins Snoop One - OG

Item No.:251016

Price:19,690円(税込)





Premium Leather Slip-ins Snoop One - Double G

Item No.:251017

Price:19,690円(税込)





Snoop Dogg: Stamina - Snoop ’91

Item No.:251018

Price:15,290円(税込)





Snoop Dogg: GO RUN Swirl Tech - Dizzie

Item No.:251019

Price:19,690円(税込)





POP UP概要





場 所 :Lafayette TOKYO



東京都渋谷区神宮前4-25-1 ライサ1F

日 程 :2023年9月29日(金)、30日(土)

※先行販売終了後も販売は継続します。

営業時間 :11:00~20:00

販売商品 :第一弾コラボレーションコレクション 全4型

購入者特典:POP UP限定オリジナルショッピングバッグをプレゼント







About スヌープ・ドッグ(Snoop Dogg)

エンターテインメント業界のレジェンドであるスヌープ・ドッグは、30年近くにわたって比類なき存在として君臨し、世界が認める革新者として挑戦を続けてきました。米国人ラッパー、シンガーソングライター、俳優、レコードプロデューサー、DJ、タレント、実業家、そしてアイコンというさまざまな顔を持ちます。音楽業界での幅広い活躍に加え、テクノロジー、エンターテインメント、ライフスタイル、グローバルなコンシューマーブランド、食品/飲料業界などの分野に取り組む実業家でもあります。





About SKECHERS U.S.A., Inc.

カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くコンフォートテクノロジーカンパニーのスケッチャーズ(ニューヨーク証券取引所:SKX)は、メンズ・ウィメンズ・キッズ向けのさまざまなライフスタイル及びパフォーマンスフットウェア、アクセサリーをデザイン、開発、販売しています。スケッチャーズのフットウェアは、百貨店や専門店、スケッチャーズ社や第三者が保有する4,700を超える小売店、当社の公式通販サイトを通して、米国および世界180以上の国・地域で販売されています。当社は完全所有の子会社、合弁会社、及びディストリビューターを通じてグローバルなビジネスを運営しています。

スケッチャーズ 公式通販サイト:https://www.skechers.jp

Facebook:https://www.facebook.com/SkechersJapan

Instagram:https://www.instagram.com/skechersjapan



商品に関する問い合わせ先

スケッチャーズ ジャパンお客様コールセンター

TEL:0120-056-505(平日10:00~18:00)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/28-15:16)