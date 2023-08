[Now Do株式会社]

岡山の若き才能が競い合う、岡山県で初のゴールドランク大会。



Now Do株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:本田圭佑)とSHIN style(所在地:岡山県都窪郡早島町、代表:福森慎太郎)は、U10のためのサッカー全国大会【4v4】の全国大会予選ラウンド・ゴールドランク大会「4v4 NowDo × SHIN style CUP in 岡山(以下、本大会)」を、2023年8月21日(月)に岡山県岡山市にあるニッショクフットサル岡山にて開催することをお知らせいたします。スペシャルゲストとして、4v4の発起人であるプロサッカー選手の本田圭佑が来場いたします。本大会の参加条件は先着順で24チームとなり、優勝チームは12月に開催する全国大会への出場権を一発で獲得することができます。なお参加条件は先着順で24チームとなりますが、大反響をいただきまして既にエントリーは終了しておりますのでご了承ください。

4v4は育成年代の10歳以下の子どもたちを対象にした競技であり、子どもたちの自主性を重視するため、ベンチには監督が存在しないことが大きな見どころとなります。戦術次第で下克上のドラマが生まれる可能性もあります。





公式Webサイト:https://4v4.jp/



ゴールドランク大会概要





子どもたちは居住地に囚われずどの地域からでも参加することができます。また、全国大会予選ラウンドはランク制度を導入しており、参加チーム数に応じてブロンズ、シルバー、ゴールドのランクに分けられます。本大会はその最高ランクのゴールドランク大会となります。このように居住地に囚われず全国各地で参加できるチャンスを提供することで、試合への参加回数が増え、多くのポイントを獲得する機会が広がります。チームの技術の上手さに関わらず、戦術次第で全国大会まで逆転のチャンスも。

さあ、この本大会で優勝し全国大会出場権を獲得するチームは一体どこになるのでしょうか。



■本大会Webサイト・大会エントリー:

https://player.4v4.jp/events/clkgzjfyz0003lk08vm3ojt1i

※出場チームは確定しておりますのでエントリーは不可



■大会名:

4v4 NowDo × SHIN style CUP in 岡山



■主催:

Now Do株式会社、SHIN style



■「4v4 NowDo × SHIN style CUP in 岡山」の協賛企業:

50音順・・・

株式会社楽喜、刀鍛冶 安藤広康、株式会社Amvision、イシカワホールディングス株式会社、

株式会社エタニティー、岡山学芸館高等学校、NPO法人心の扉、グリーンショップ八木、

サトミ紙工株式会社、庄屋電装株式会社、株式会社Juicy、坪川農園、株式会社智商運輸、

株式会社バイタルヴォイス、株式会社ファーストディレクション、株式会社FIL DESIGN、

鍼灸整骨院fourbars 、Fumiko Office、有限会社MAX、安信工業株式会社、

株式会社LIFE CAPSULE FACTORY、株式会社卵娘庵



■ゲスト:

4v4発起人 本田圭佑



■開催日程:

2023年8月21日(月)

受付開始:9時予定、試合開始:10時予定



■会場:

ニッショクフットサル岡山(岡山県岡山市栢谷1050-1)

https://nisshokufutsal.com/



■一般観覧:

一般観覧等の開放はいたしません。(大会関係者、保護者のみ可能)



■大会エントリー:

大反響をいただきまして既に先着順で24チームの出場が【確定】しております。

エントリーはできませんのでご了承ください。



■出場確定チーム(24チーム):





4v4とは





「4v4」とは日本のサッカー界をさらに盛り上げるべく、プロサッカー選手・本田圭佑がルールを考案した、4対4で行う新しいサッカー全国大会です。本大会は「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションのもと、育成年代の10歳以下の子どもを対象にした競技です。

ルールは10分1本勝負であり、交代は自由です。また、ショットクロックは20秒で、ゴールキーパーはフィールドプレイヤーとして果敢に攻撃に参加することができる、という全く新しいサッカーのルールです。本大会では子どもたちの自主性を大切にするために、ベンチには監督やコーチは存在せず、戦術や交代などを自ら考えながら、仲間と切磋琢磨することで勝利しポイントを獲得します。よりポイントを多く獲得することで、子どもたちは全国大会優勝を目指すことができます。

試合を通じて行われるこの練習は非常に重要であり、子どもたちが自ら考え行動する力を育み、未来のサッカースター候補を育成することで、日本のサッカー界全体の成長に繋げます。

※対象年齢10歳以下とは、2013年4月2日以降に生まれた者であり性別国籍は問いません



全国大会について





全国大会の出場条件は、全国大会予選ラウンドのゴールドランクの大会で優勝したチーム(16チーム)と、全国でポイントが高い32チームが全国大会に出場できます。全国大会の予選リーグ・決勝トーナメントは2023年12月24日(日)・25日(月)に「SPORTS BULL」で、決勝は2023年12月26日(火)に「ABEMA」で無料ライブ配信されます。また、優勝チームは本田圭佑率いるスペシャルプロチームに挑戦する「スペシャルマッチ」の切符を手にすることができます。またプロサッカー選手同士による4v4の対戦「レジェンドマッチ」を間近で見られるチャンスも。



会社概要





■Now Do株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビルディング11階

代表者:代表取締役 本田圭佑

創業:平成29年(2017年)

資本金:1億円

事業内容:4対4のサッカー全国大会・教育サービス・スポーツ人材マッチングサービスの提供並びに運営システムの開発。施設運営の計画立案、集客支援、コンサルティング業務。

企業HP:https://nowdo.jp/

4v4公式Webサイト:https://4v4.jp/

Twitter(4v4):https://twitter.com/4v4official

Instagram(4v4):https://www.instagram.com/4v4official/







