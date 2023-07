[福島テレビ株式会社]

1日券及び場内駐車券含めた先着先行チケット発売中!



昨年初開催され、東北・福島の地に新たな音楽フェスの文化を花開かせたLIVE AZUMAの第4弾アーティストと、無料で楽しめるエリア「PARK LIFE」の第1弾の出店者が決定しました。





<LINE UP>

10月14日(土)

電気グルーヴ

Nulbarich / STUTS / iri / 羊文学 / Def Tech / 水曜日のカンパネラ /

YOUR SONG IS GOOD / Chilli Beans. / 思い出野郎Aチーム / C.O.S.A. /

Daichi Yamamoto / 9m88



10月15日(日)

[Alexandros]

フレデリック / Awich+SOIL&”PIMP”SESSIONS / 奥田民生(MTR&Y) /

Original Love / KANA-BOON / ハンブレッダーズ / ALI / Kroi / AFJB /

どんぐりず / GAGLE / Skaai / Furui Riho

…and more!







新たに出演が決定したアーティストは、シンガー・ソングライターのJQ (Vo.) がトータルプロデュースするNulbarich。生演奏、またそれらをサンプリングし組み上げるという、ビートメーカー出身のJQらしいスタイルから生まれるグルーヴィーな音は、バイリンガルなボーカルと溶け合い、エモーショナルでポップなオリジナルサウンドへと昇華されます。

1991年のメジャーデビュー以来、「接吻」や「プライマル」など数々の名教をリリースし、SOUL & POPSのカリスマとして君臨、大御所から若手まで数々のミュージシャンがファンを公言する程影響力を持ち、各地のステージを熱くさせるOriginal Love。

今年、メジャーデビュー10周年イヤーを迎え、6月14日にはコンセプトアルバム「恋愛至上主義」をリリース、只今絶賛ツアー中の大阪・堺出身のロックバンドKANA-BOON。

12歳で歌詞を書き始め、16歳から活動を開始。自身の楽曲制作の他、世代を問わず多数のアーティストの楽曲参加や、プロデュースをするなど多岐にわたる活動をし、昨年自身初となる全国ワンマンライブツアーも開催したラッパー/プロデューサーのC.O.S.A.。

以上の4組がラインナップに加わりました。



更に、LIVE AZUMAの大きな特徴でもある出店エリア「PARK LIFE」は今年も入場無料。今回、第1弾として福島を中心とする東北の食やカルチャーを扱う約30店舗をオフィシャルサイトで発表しました。さらに、昨年大好評だったラーメンエリアや、アートを特集したエリアなども今後発表する予定です。会場となるあづま総合運動公園内で、音楽以外にも沢山の楽しみ方をチョイスしてください。



各日程1日券や2日通し券、そして公園内に駐車可能な大駐車場のチケットがチケットぴあによるプレイガイド先着先行で販売中。ぜひチェックしてください。



<チケットぴあチケット先着先行発売>

7月23日(日)23:59まで

申し込みURL:https://w.pia.jp/t/liveazuma2023/







