2023年9月19日(火)、パーク ハイアット 京都は今年初めて実施された2023年の「世界トップ50のホテル」の初回ランキングでNo.30に選出されました。関西からはパーク ハイアット 京都が唯一の選出です。この栄誉あるリストには、世界の6大陸にまたがる35の異なる地域からホテルが選出されています。







このリストは9月18日(月)にロンドンで開催された授賞式で発表され、「50 Best」が2009年に「世界トップ50のバー」を発表して以来の新しいグローバルランキングで、初の旅行業界のリストとして新設されました。

ロンドンの歴史的な会場ギルドホールで開催された授賞式は、世界中から旅行業界の人々が集まり、「世界トップ50のホテル2023」の発表をともに祝福しました。授賞式は世界中の優れたホテルでの体験をハイライトし、消費者、旅行者、ホテル経営者の今後の展望を形作るものとなりました。



「The World's 50 Best Hotels」のマネジングディレクター、ティム・ブルックウエブ(Tim Brooke-Webb)氏はリスト発表に当たり次のようにコメントを発表しました。「このリストに含まれる全てのホテルに心からお祝い申し上げます。それぞれのホテルが、私たちの旅行専門家のアカデミーに強い印象を与えてきたことは明白です。ホスピタリティー業界におけるCOVID-19の壊滅的な影響を目の当たりにした後、世界中から多くのホテル経営者がロンドンに集まり、初めての『The World's 50 Best Hotels』の授賞式で互いの成就を祝う様子を見ることは特に充実感がありました。このリストが旅行愛好家に、次の旅行先として本当に素晴らしい場所を選択するインスピレーションを提供できればと願っています。」



パーク ハイアット 京都の総支配人、マシュー・キャロル (Matthew Carroll)は受賞に当たり、「初めて設けられた栄誉あるリストで1年目に選出されたことを誇りに思います。このたびの受賞にあたり、まず初めに、我々の献身的であり情熱的で、高度に熟練したチームに感謝の意を表したいと思います。彼らなしでは、この受賞は実現しなかったでしょう。そして唯一無二のこの素晴らしいホテルを建てていただいた竹中工務店の皆様、オープン以来、パートナーとしてともに世界中のお客様をお迎えしてきた京大和の皆様にまずは感謝申し上げます。2019年にオープンしてすぐに、パンデミックを経験しましたが、竹中工務店の皆様、京大和の皆様のお知恵、ご経験に助けられ、ハイアットの皆様にも多大なサポートをいただき、乗り越えることが出来ました。そして従業員のチーム一同力を結集し、唯一無二のロケーションや建築と同じく、旅慣れた世界のお客様にここでしかできない体験を提供すべく努めてまいりました。ここでこのようなリストに選出されたことは大変光栄であると同時に、今後より一層お客様の期待を上回る宿泊体験を提供するための励みにしたいと思います」と話しています。



「The World's 50 Best Hotels」の実施は、「50 Best」が世界中で提供されている最高のホスピタリティー体験に関する究極の参照点になるためのさらなる一歩です。レストラン、バー、そして今やホテルを包括しています。



このリストは、「The World's 50 Best Hotels Academy」の投票に基づいて作成されます。このアカデミーには、ホテルおよび旅行業界の580人の国際的な経験豊富な専門家が参加しており、男女の比率は50対50です。アカデミーは世界中に9つの地域に分かれており、各地域はアカデミーの会長によって統括されています。パネルメンバーの最低25%が毎年更新されます。アカデミーの会長を除くすべての投票者は、ロビー活動の可能性を排除するために匿名のままです。投票時点では、過去24カ月に宿泊した7つの最高のホテルを好みの順にリストアップするだけです。投票は個々に、厳格に機密保持された安全なサイトで行われ、結果はリスト発表後まで機密保持されます。詳細情報は50 BestのFAQページで提供されています。







パーク ハイアット 京都は、京の洗練された文化とパーク ハイアットの優美なホスピタリティーが融合した「ラグジュアリー ゲストハウス」です。世界遺産・清水寺へ至る二寧坂に面し、京都市最大の重要伝統的建造物群保存地区の中で日本家屋の外観が町に溶け込んでいます。京都市街と八坂ノ塔を同時に眺望するホテルは、明治10年創業の料亭「山荘 京大和」と共生し、静寂に包まれた70の客室と、4つの料飲施設、宴会場、スパを含むウエルネスセンターを完備。庭と家屋が一体化する「庭屋一如」の造りが、東山のいにしえの記憶と四季の移ろいを語ります。パーク ハイアット 京都でしか感じ得ない、過去から未来へ続くゆったりとした時の流れに浸る滞在をお楽しみください。



