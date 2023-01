[THK]

THKは世界最高峰のベースボール・トーナメントをサポートします



THK株式会社(東京都港区 代表取締役社長:寺町 彰博、以下、THK)は、2023年3月8日(水)~21日(火)に開催される「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC」のグローバルスポンサーとして協賛します。









第5回目となる「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC」は、総勢20の国と地域が出場する国際大会で、メジャーリーガーが唯一参戦する世界最高峰のベースボール・トーナメントです。第1回大会は2006年に始まり、世界が注目する4年に一度の夢の球宴は、これまで新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、今年6年ぶりの開催となります。



これまでTHKは、東京ドーム、ヤンキースタジアム、エンゼルスタジアムに企業広告を掲出して参りました。今年、世界中で注目を集める「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC」へ協賛することで、成長戦略として掲げる『グローバル展開』をより一層加速させると共に、ビジネス領域の拡大に取り組んでまいります。



*Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/27-19:40)