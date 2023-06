[株式会社インテグリティ・ヘルスケア]

~従業員向け健康増進、重症化予防等、企業の健康経営を力強く支援~



株式会社インテグリティ・ヘルスケア(本社:東京都中央区、代表取締役会長:武藤 真祐、代表取締役社長:園田 愛、以下「インテグリティ・ヘルスケア」)が開発・提供するPHRシステムSmart One Health(スマートワンヘルス)は、企業や健康保険組合の健康経営やコラボヘルス推進等への高まるニーズにお応えするため、オンライン診療ならびに健康増進や重症化予防サービスを手掛けるヘルスケアサービス企業と連携してサービス提供を開始します。オンライン診療、生活習慣病の重症化予防サービス、看護師による24時間対応のチャット健康相談、産業医による生活習慣改善アドバイスなど、PHRシステムSmart One Healthを活用した、健康経営を推進するサービスを提供いたします。







【Smart One Health活用したオンライン診療サービス】

健康に不安を抱える従業員向けに、手軽に受診できるオンライン診療の仕組みを提供

利用者

これまで健康投資の優先順位が高くなかったが、これから健康経営に取り組むことを考えている企業に在籍する従業員





活用内容

健康不安を抱える従業員が、手軽に医療機関へオンライン診療を受けることができる仕組みをSmart One Healthで実現



これまで手間がかかるため、福利厚生で健康支援ができていなかった人事様向けに、簡単に導入できる健康サポートの仕組みを実現











【Smart One Healthを活用した重症化予防サービス】

生活習慣病リスクが高い従業員向けにチャットによる重症化予防アドバイスを提供

連携企業:株式会社データホライゾン連携企業

URL:https://www.dhorizon.co.jp/index.html



利用者

生活習慣病リスクが高い健康保険組合の被保険者(健保組合に加入する企業の従業員)





活用内容

従業員、及び指導を行う看護師間での、生活習慣改善のための円滑なコミュニケーションをSmart One Healthで実現



従業員が食事記録を登録し、看護師からチャット機能を活用し、タイムリーに改善アドバイスを行うことで、生活習慣改善を促進









【Smart One Healthを活用した24時間健康相談サービス】

チャット機能を活用した看護師による24時間健康相談体制を提供

連携企業:株式会社メディカルヘルスオンライン連携企業

URL:https://www.medicalhealthonline.net/



利用者

健康経営に関心を持っている中小企業に在籍する従業員





活用方法

従業員が健康に関する悩みをもったときに、従業員のスマホに入れたSmart One Healthのアプリを通じて、看護師にチャットでいつでも手軽に相談できる



体調がすぐれない従業員の方向けに、Smart One Healthアプリ内で、いつでも、どこでもオンライン診療を受けることができる







【Smart One Healthを活用した生活習慣改善指導サービス】

健康診断結果を元にした、産業医を介した生活習慣改善指導サービス(Tomoasis)

連携企業:株式会社ARCTS連携企業

URL:https://arcts.jp/



利用者

企業の従業員で、健康診断結果から生活習慣病のリスクがあると産業医に判定された方(特定保健指導対象者を除く)





活用方法

生活習慣病リスクが高い従業員を生活習慣改善対象者と指定し、Smart One Health上から、オンライン指導予約から指導実施体制を構築



従業員の方が登録した食生活の記録を、医療スタッフ(産業医を含む)へ共有。その結果を元に、現状に即した食事指導を実施する仕組みを構築



スマートフォンで、紙の健康診断結果の写真をとることで、Smart One Health上に健診データを取り込み、産業医側と共有し、よりよい生活習慣改善を実現









Smart One Healthは、従業員などのアプリユーザだけでなく、健康相談・重症化予防などのサービス事業者にとっても効果的な機能強化を行ってまいります。

今後も、インテグリティ・ヘルスケアは、本件における重症化予防サービス・健康相談サービスだけでなく、さまざまなヘルスケアサービス提供事業者とコラボレーションを図り、サービス提供基盤として、Smart One Healthの効果的な活用方法を追求してまいります。





■Smart One Healthについて



PHR管理システム「Smart One Health」は、PHR(パーソナルヘルスレコード)を効率よく効果的に管理するためのスマートフォンアプリ(iPhone,Android対応)です。「未病」「予防」「治療」全てのシーンにおいて、産業保健や医療の専門家とデータを共有し、血圧、体重、血糖値などのバイタルデータだけでなく、お薬、食事、運動などのデータを入力することで、それぞれの関係性をグラフ・表形式で見える化し、より効果的な療養指導や自己管理に貢献します。必要な人に必要なタイミングで、オンライン診療やオンライン栄養指導等を実施することができるため、療養指導や保健指導の選択肢が広がります。



法人向けSmart One Health公式サイト:https://www.smartonehealth.jp/enterprise/





