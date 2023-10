[ファクトリーギア株式会社]

工具専門店ファクトリーギアが本気で作った車載工具セットの販売を開始します。



国内外で16店舗を運営する上質工具専門店「ファクトリーギア」の代表高野倉匡人は、自身のツーリング中に起こった仲間のバイクの故障で車載工具の重要性を実感。工具専門店の目線から「I’LL BE BACK 車載工具セット」を開発いたしました。







長かった3年間のコロナによる自粛期間は、多くの人にバイクの楽しさ再確認する機会になりました。それと同時にツーリング中のトラブルを目にする機会も増えました。しかし、バイクの進化によってすっかり故障も減り、かつては、あたり前のように搭載されていた工具セットは、多くのバイクから姿を消しています。

開発にあたっては、バイク販売会社、バイク用品販売会社など、バイカーを熟知したバイクファンが声を出し合い、会社の枠を超えて議論が重ねられました。

そして完成したバイク用車載工具セットは、今までの車載工具のイメージを大きく変える、所有欲を満たす上質な工具セットとなりました。

ツーリング中のトラブルだけでなく、日常のバイク整備、家での簡単なDIYにも使えるセットとして汎用性も高くなっています。

開発チームメンバーは、「車載工具セットは一度買ったら一生使える保険のようなもの。」バイクで出かけるときには必ず携帯して、いざというときは自分だけでなく周りのバイカーのトラブルにも颯爽と対応して貰えると嬉しいと考えています。



商品名「I’LL BE BACK 車載工具セット」の由来

コロナ下の2021年、ヤマハによって「FIST―AID」というクラウドファンディングが行われました。災害時にバイカーは手を取り合いバイクの特性を生かして大切なものを自分たちの手で守ろうという啓蒙活動でした。

そのなかで生まれた工具セットが「I’LL BE BACK KIT」この工具セットの開発メンバーだったファクトリーギア代表の高野倉が、その志を継承したいと、ヤマハさんによるデザインを踏襲して命名されました。



【取り扱い店舗】

バイク王、ナップス、パークアップ、ファクトリーギア全店、店頭、通信販売でご購入いただけます。

その他の取り扱い店舗についてはHPで随時更新してまいります。



