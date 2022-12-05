ティネコ・Rakutenスーパーセール「12/4--12/1…
［ティネコインテリジェント株式会社］
対象商品最大30％オフ
ECOVACS傘下子会社のティネコインテリジェント株式会社（以下、Tineco）は、2022年12月4日（日）～12月11日（日）の楽天スーパーセール期間中、コードレス掃除機を対象とした最大30％OFFの割引キャンペーンを実施いたします。
■注目製品：
「A11 Danimo コードレス掃除機」 通常価格36,800円のところ、7日間限り25,760円
デュアル大容量電池パック＊２、最長50分間運転
LED静音ソフトローラーモータヘッド
UVランプ付ダニクリーンヘッド
デュアル充電、収納＆充電スタンド付き
約1.48kg軽量本体
取り外し可能な電池パック
豊富な付属品、ハンディクリーナーに自由変換
「A11 Hero コードレス掃除機」 通常価格30,800円のところ、7日間限り21,560円
最長40分間運転
約1.48kg軽量本体
強力な吸引力
LED静音ソフトローラーモータヘッド
取り外し可能な電池パック
豊富な付属品、ハンディクリーナーに自由変換
■会社概要：
社名：ティネコインテリジェント株式会社
代表取締役：ルアンジャアヤン
設立：2019年10月
事業内容：スマート家電の開発・販売
会社HP：https://jp.tineco.com/
公式ツイーター：https://twitter.com/tineco_jp
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/05-14:16）
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