永井酒造株式会社(本社:群馬県利根郡川場村、社長:永井則吉)は、2022年11月6日(日)に明治記念会館にて開催された、シングルマザーの輝ける社会を実現する事を目的としたコンテスト『QUEEN OF THE UNIVERSE 2022』の最終審査にパートナー企業として参加しました。

弊社からは審査員として取締役 永井松美が参加し、国際社交家のデヴィ・スカルノ氏、ブライダルファッションデザイナーの桂由美氏や料理研究家/元衆議院議員 藤野真紀子氏などと共にコンテストの最終審査を行った他、本大会に初めて創設された「水芭蕉賞」を5名へ授与いたしました。











QUEEN OF THE UNIVERSE 2022



株式会社IAM(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:村上麻衣)主催、QUEEN OF THE UNIVERSE 2022は、「シングルマザーでも夢を諦めず、輝かしい未来を創造して欲しい」という思いから、『女性の自立起業支援、ウーマンエンパワーメント』をスローガンに、女性達の能力を磨き「世界で活躍する女性」を発掘する事をコンセプトとしたシングルマザーコンテストです。



一方で永井酒造は、日々の生活に日本酒を取り入れるライフスタイル提案を行う「MIZUBASHO Artist Series(水芭蕉アーティストシリーズ)」を2020年9月に発売して以来、「尾瀬の環境保護」や女性の社会進出を応援する「ウーマンエンパワーメント」などサポートする活動を行っております。

本コンテストと弊社の取り組みは、 その理念において親和性が非常に高い事から、本年度の大会へパートナー企業として参加し、また「水芭蕉賞」を創設するに至りました。





コンテスト最終審査



11月6日に明治記念会館にて開催されたコンテスト最終審査には約180名の観客が来場しました。また審査員として各界から一流の方々が招かれ、弊社取締役 永井松美もその一員として参加いたしました。





最終審査は「スーツウォーキング」、「親子ランウェイ」、「ドレスウォーキング」、「スピーチ」の4部門で行われました。





コンテスト上位入賞者(1-4位)、ベストウォーキング賞、ベストボディ賞、SNS賞に加え、本大会では新たに「水芭蕉賞」が創設されました。内面から湧き出る美しさ、SDGsへの想いや発信力などを基準に審査が行われ、以下5名に「水芭蕉公認インフルエンサー権」として、登壇した永井松美より授与させて頂きました。





写真左から

栄原梨絵 さん

戸田さとみ さん

永井酒造取締役 永井松美

野口祐子 さん

石坂衣里 さん

ミリオレットジェニー 小百合 さん



本大会以降、受賞者の方々には尾瀬の水芭蕉再生プロジェクトをはじめとした様々な企画にご参加いただき、日本酒を軸にSDGsの輪を広げる啓蒙活動に取り組んで参ります。





乾杯酒の提供



コンテスト最終審査会の乾杯酒として,ブライダルファッションデザイナーの桂由美氏とコラボレーションしたスパークリング日本酒「MIZUBASHO with Yumi Katsura」を提供し、審査員を務める永井松美が乾杯の発声をさせていただきました。



これまでの取り組み



本コンテストは女性達の能力を磨き世界で活躍する女性を輩出する事を目的に様々な一流講師によるプロトコール、美、お金の勉強など充実したカリキュラムが整っている事が特徴です。

その一環として、9月に行われたビューティキャンプにおいて弊社取締役 永井松美が「私たちが出来るSDGs~かけがえのない地球の未来へのアクション~」と題したSDGsの講演を行いました。







また10月には永井酒造、東京パワーテクノロジー、三条印刷の3社で取り組む尾瀬の環境保護プロジェクト活動へ本大会主催者の村上 麻衣様と久手堅 真登香様にご参加いただきました。来年度以降は水芭蕉賞を受賞した方々にも活動へご参加いただき、環境保全に関する新しい学びと知の創造機会として、次世代教育の場を提供していく予定です。





永井酒造株式会社





創業1886年。利根川源流域に位置する群馬県川場村で「自然美を表現する綺麗な酒造り」をモットーに“水芭蕉”と“谷川岳”の2銘柄を醸す酒蔵。

全国新酒鑑評会では通算18回の金賞を受賞しており、フラッグシップ商品であるスパークリング日本酒「MIZUBASHO PURE」はフランスの一流ソムリエ達が審査を行う国際日本酒コンテスト「Kura Master2020」においてスパークリング部門最高賞の「審査員賞」を受賞。

「伝統と革新」をテーマに、スパークリング、スティル、ヴィンテージ、デザ ートという4種類の日本酒を食事のコースに合わせて楽しむコンセプト 「NAGAI STYLE」を開発。新しい価値観の日本酒「MIZUBASHO Artist Series~水芭蕉アーティストシリーズ~」を通して、環境保全と女性のエンパワーメント支援、また持続的に地域社会の発展に貢献する為の取り組みを行っております。



