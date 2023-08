[名古屋OJA]

名古屋王者株式会社(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役社長:片桐 正大)は、8月18日(金)に開催されるカプコン公式のチームリーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023 1st Stage第6節Saishunkan Sol 熊本戦」をファンの皆さまの応援を力に地元・名古屋の「NTP Esports PLAZA」から臨むことが決定いたしました。負けられない闘いに挑む選手達を是非会場で応援しましょう。





■イベント詳細

日時:2023/8/18(金)

開場:未定

会場:NTP Esports PLAZA(住所: 愛知県名古屋市中区栄2丁目1−15)

定員: 若干名

参加費:無料



■観戦の応募方法について

下記応募フォームよりご応募くださいませ。

応募フォームURL: https://forms.gle/pgF7MhK26BcCJYZC8

※ 本イベントは事前予約制です。

※個人・一般の方から若干名のお席をご用意しております。応募者多数の場合は、抽選制とさせていただきます。

※同伴者は1名まで可能でございます。

※当選メールはご登録いただいたメールアドレスに送信いたします。当選メールを受信いただけなかった場合は、落選と同様に扱わせていただきます。

※当選の方のみメールを送信いたします。これをもって当落結果の発表に代えさせていただき、落選された方にはご連絡いたしませんので、あらかじめご了承くださいませ。個別のお問い合わせにはお答えいたしかねます。

※通信事情など不測の事態による当選メールの遅れ、未到着などについて、当社は一切の責任を負いかねます。

※会場内の様子を撮影した画像や動画を、チームおよびリーグのSNSや配信映像等の活動で使用することがございますので、予めご了承ください。



■名古屋OJAについて

「名古屋を元気に」「日本を元気に」「優しい社会に」を活動理念として掲げ、尾張三河(Owarimikawa)から日本(Japan)、アジア(Asia)へと拡大を目指して名古屋OJAと名付けられたプロスポーツチーム。2016年にeスポーツチームから活動を開始し、2018年にカードゲーム部門「名古屋OJAベビースター」を立ち上げ、「RAGE Shadowverse Pro League」(現:「RAGE SHADOWVERSE PRO TOUR 」)に参戦。2021年には格闘技部門「名古屋OJA BODY STAR」を設立し、企業8社がチームオーナーとなり4人1組のオリジナルチームを編成するチームオーナー制を導入し開催規模を拡大した「ストリートファイターリーグ:Pro-JP2021」に参戦し、2年目となる「ストリートファイターリーグ:Pro-2022」では、リーグ戦2位、プレーオフ3位の成績を残しました。2023年には、VALORANT部門の「NTPOJA」、アーバンスポーツ部門「Baseball5」(ベースボール ファイブ)部門を設立するなど、総合型スポーツクラブとして拡大をしています。



社名:名古屋王者株式会社

URL:https://nagoyaoja.com

本社所在地:〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目6−15先 名古屋テレビ塔 3階 03区画

設立:2016年

代表取締役社長:片桐 正大



■「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」について

大ヒット対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを使用した、日本最高峰の公式チームリーグ戦です。

2018年より始まり、2021年シーズンには、企業8社がチームオーナーとなり、4人1組のチームを編成してリーグへ参画する「チームオーナー制」を導入。

シリーズ最新作『ストリートファイター6』で開催される2023年シーズンは大会規模を拡大、合計9チームがリーグへ参画し、激戦を繰り広げます。

大会ルールもさらにブラッシュアップ。「1stステージ」と「2ndステージ」から構成される「2ステージ制」で開催。「2ndステージ」上位チームが「プレイオフ」へ進出し、さらに勝ち上がったチームが決勝大会「グランドファイナル」へ駒を進め、日本最強の座をかけて戦います!

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」は、「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて、全節オンラインライブ中継を配信いたします!



■CAPCOM eSports公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP

■CAPCOM eSports公式Twitchチャンネル

https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

■CAPCOM eSports 公式Twitter

https://twitter.com/CAPCOM_eSports



『ストリートファイター6』について

■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C(15才以上対象)

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中

■価格:

【スタンダードエディション】

■PS5/PS4 パッケージ 税込:8,789円、ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:7,990円

【デラックスエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:10,490円

【アルティメットエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:12,490円

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。

・コピーライト: (C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



■株式会社カプコンについて

1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。

http://www.capcom.co.jp/



■会場について

施設名:NTP Esports PLAZA

運営:株式会社NTPセブンス

URL:https://www.nt7.co.jp/esports/

住所:〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1-15

電話番号:052-211-2500

営業時間:午前10時~午後10時まで

定休日:ナシ

アクセス:

・電車をご利用の場合:名古屋市営地下鉄『伏見駅』4番出口から徒歩約1分。

・マイカーでお越しの場合:駐車場はございません。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/05-15:46)