AIの活用で商品の情報収集が30分から3分に短縮商品特長の自動抽出で、誰でもより魅力的に商品の特長を伝えられるように



AI開発を専門とするスタートアップquintet株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:小守谷 直毅)は、日本最大級のライブコマースアプリ「Peace You Live」(以下「ピースユーライブ」)を運営する合同会社ピースユー(本社:東京都千代田区、代表社員:株式会社いつも、職務執行者:藤瀬公耀)とAIが商品の特長を自動抽出しライバーの配信をサポートする新機能 「ライブコマース AI」を共同開発したことをお知らせします。本機能は 9月5日(火)よりテスト公開しており、これにより、ライバーは誰でも簡単に紹介する商品の特長を捉え、ユーザーが求める情報をより魅力的に届けやすくなります。







■「ライブコマース AI 」 概要

「ライブコマース AI」は、ライバーが紹介したい商品の関連URLを入力することで、商品購入にあたりユーザーが知りたい情報を短時間で的確に抽出します。抽出可能な内容は以下の通りです。

「ライブコマース AI 」抽出内容

1. 商品名

2. 価格

3. 特長 ※コスメなどの専門用語も解説

4. その他 ※商品サイズ、重量、原産国など

5. レビューの分析

- 総合評価

- 評価件数

- 商品の魅力 ※レビューから訴求ポイントを抽出

- 商品の課題 ※レビューから主要な課題を抽出





※現在はブラウザ版のみ公開しておりますが、今後はアプリ内への実装も予定しております



■開発背景

一般的なライブ配信とは異なる“モノを売る”ことを中心としたライブコマースでは、商品の魅力を紹介することが求められます。そのためには、紹介している商品の特長を、あらゆる面からユーザーに伝えることが必要とされるため、ライバーは事前に商品の調査やまとめに時間をかけることが必然的に多くなっています。

そこで、今回はライバー向けに配信準備のサポート機能として、ユーザーの求める商品の特長を、短時間でまとめて自動で抽出することを実現した「ライブコマース AI」を開発いたしました。ライブコマースAIにより、商品の情報収集にかかっていた時間が、30分から3分に短縮された事例もあります。

ピースユーライブは、現在広告投下やPR活動によってユーザー数が日々拡大している中で、毎月多くの新人ライバーも誕生しています。そんな中で、ピースユーライブが提供するライブコマースは、全てのライバーにとってより簡単に“モノが売れる”環境を構築していくため、今後も新たな機能開発に取り組んでまいります。



■急成長するライブコマース市場



ライブコマースは、日本でも、成長が見込まれる市場として注目を集めています。ライブコマース市場規模の2027

年の最大値予想は、5,893億円と見込んでいます。*

大手小売企業がライブコマースで配信を行う店舗を全国に拡大する事例や、自社ECサイトでのライブコマース実施、インスタライブなどのSNS活用によって、ライブコマースによる国内販売事例は増えている状況です。



*2025年国内のEC市場規模は経済産業省の電子商取引に関する市場調査で17兆1578億と予想され、

米国のライブコマースの成長率を参考値とし2027年段階で国内ライブコマース化比率を3.0%として算出



■「Peace You Live」とは



「ピースユーライブ」は、ECとライブ配信を組み合わせたライブコマースアプリです。2020年9月のサービス開始から急速に成長を続け、約3年間で流通総額は40億円以上、ライブ視聴時間は200万時間に達し、延べ4,000人以上のライバーが登録しています。販売されている商品ジャンルは、アパレルやコスメ、食品、雑貨など多岐にわたる、日本最大級のライブコマースアプリです。

公式HP:https://peaceyoulive.com

公式Webアプリ: https://web-app.peaceyoulive.com/

Instagram:https://www.instagram.com/peaceyoulive

Twitter:https://twitter.com/peaceyoulive



■quintet社のAI活用支援について

弊社は創業時からAIを活用した自社プロダクト開発を続けております。また、近年のAI活用需要の高まりを受けて、当該開発知見を活かした他社のAI活用支援も開始しました。



・AI活用支援事業ページ:https://quintet-ai.studio.site/



- 開発支援例

・コピーライティングの自動薬機法・景表法チェック&リライト

・商材オンライン出品時の商品名・説明文自動生成

・リスティング広告の運用自動化

・クライアント企業専用GAI開発



無料相談も承っているので、AI活用に少しでも興味のある事業会社様はお問い合わせください。



■ quintet株式会社について

社名 :quintet株式会社

URL :https://9uintet.com/

所在地 :東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者 :代表取締役 小守谷 直毅

設立 :2019年7月

事業内容 :議事録DX SaaS One Minutesの開発・運営、AI活用支援



「One Minutes」公式サイト:https://one-minutes.com/



